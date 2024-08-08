8 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 8 серпня. День «Щастя є!». Всесвітній день кішок. День військ зв’язку Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять чудотворця Мирона. Залишилося 145 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 897 день повномасштабної війни в Україні.
8 серпня – яке сьогодні церковне свято
8 серпня за новим церковним календарем (21 серпня за старим) – день пам’ятічудотворця Мирона, Критського єпископа.
Життя святого Мирона оповите безліччю легенд і переказів – про нього згадують, як про напрочуд добру людину, яка всім і завжди допомагала.
Мирон народився в III столітті на острові Крит. Його сім’я була небагатою, тому він з дитинства був привчений до роботи і займався землеробством. Зовсім юним одружився і йому довелося багато працювати, щоб утримувати свою сім’ю. Але він при цьому якось примудрявся допомагати й іншим. За однією з легенд, до нього якось залізли злодії і хотіли забрати зерно. Мирон вирішив допомогти їм підняти ношу на плечі. Злодії засоромилися і повернули все вкрадене.
Незабаром, завдяки своїй чесноті, Мирон став пресвітером. Він підтримував і допомагав людям, особливо під час гонінь на християн. Згодом Мирона висвятили на єпископа. У переказах говориться, що Мирон умів творити чудеса. Наприклад, під час повені він ішов по воді, як по суші, коли річка вийшла з берегів, то святий повернув її в русло одним рухом жезла.
Помер святитель Мирон-чудотворець, єпископ Критський у світі, коли йому було вже 100 років.
8 серпня у світі
День «Щастя є!»
8 серпня відзначається День «Щастя є!», або Happiness Happens Day. Цей день проводиться за ініціативою Таємного суспільства щасливих людей з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день».
Міжнародний день нескінченності
Восьмого числа восьмого місяця щорічно проводиться Міжнародний день нескінченності. Засновником цього дня є Жан-П’єр Аді Феньйо – філософ, поет, журналіст, письменник-фантаст.
Всесвітній день кішок
Щороку 8 серпня всі любителі кішок мають змогу відзначити свято своїх домашніх улюбленців, яке називається Всесвітній день кішок. Свято було створено з метою привернути увагу на важливість кішки у житті людини, а також загострити питання домашніх тварин, які з тих чи інших причин втратили свою домівку.
Міжнародний день офтальмології
8 серпня – професійне свято лікарів-офтальмологів. Міжнародний день офтальмології (International Ophthalmology Day) проводиться з 2004 року.
День альпініста (Міжнародний день альпінізму)
Кожен рік 8 серпня відзначають своє свято ті, хто не бояться висоти і завжди готові підкорити нову вершину, – альпіністи.
8 серпня в Україні
День військ зв’язку Збройних Сил України
8 серпня в Україні відзначається День військ зв’язку. Це професійне свято з’явилося у 2000 році після підписання президентом відповідного указу.
Іменини 8 серпня
- Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.
Талісманом людини, народженої 8 серпня, є аквамарин. Камінь був оберегом моряків. Існувала навіть легенда, що аквамарин подарував сам бог моря Посейдон.
Традиції, заборони, прикмети 8 серпня
У народі день прозвали Мирон Вітрогон. Прозвали його так тому, що зазвичай цього дня був дуже сильний вітер. Народне свято 8 серпня відоме також як Єрмолаєв день, Мар’єв день.
Триває Успенський піст – до свята Успіння Богородиці 15 серпня. Тим, хто дотримується посту, в цей час не можна їсти продукти тваринного походження.
У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. В давнину в цей період традиційно збирали ягоди та гриби, а потім пекли пироги. До хати обов’язково запрошували гостей. Існувало повір’я, чим більше людей збереться в будинку, тим більше буде в ньому щастя.
У минулі часи помітили: золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.
За народними прикметами, цього дня не варто брати до рук сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися, а також не слід скаржитися на долю – хороше піде з життя.
Ще прикмети 8 серпня:
- на горобині багато ягід — заморозки прийдуть рано;
- вранці іній — чекайте на великий урожай наступного року;
- яка погода цього дня, таким буде і січень;
- погожа погода — до сонячного і теплого вересня;
- дощить — так буде продовжуватися до бабиного літа
Що не можна робити 8 серпня:
- Не можна ображати близьких, сваритися і лаятися.
- Не варто займатися домашніми справами чи брати до рук гострі предмети.
- Заборонено скаржитися на свою долю.
8 серпня в історії
Визначні події
- 1648 — яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма.
- 1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.
- 1815 — Наполеон вирушив на заслання на острів Святої Єлени.
- 1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.
- 1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршал фон Віцлебен, повішені на струнах від піаніно.
- 1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.
- 1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.
- 1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв’язку з Вотергейтським скандалом.
- 1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни.
- 2000 – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.
- 2000 – у Москві в підземному переході станції метро «Пушкінська» підірвано бомбу, від вибуху котрої постраждало близько ста людей, з них 18 загинуло.
- 2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.
- 2008 — відкрилися XXIX Олімпійські ігри в Пекіні (Китай).
- 2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.
- 2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.
Народилися 8 серпня
- 1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.
- 1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.
- 1896 — Андрій Грабар, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.
- 1904 — Леонід Задніпровський, український актор.
- 1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох «Оскарів».
- 1938 — Галина Щербина, українська художниця.
- 1970 — Юрій Мороз, український футболіст і тренер.
- 1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.
- 1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.
Померли 8 серпня
- 1768 — Іван Бондаренко, ватажок гайдамацького загону під час Коліївщини, один з керівників повстання.
- 1949 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.
- 1979 — Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, учасник ПСВ, полковник РІА
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