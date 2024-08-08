8 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 8 серпня. День «Щастя є!». Всесвітній день кішок. День військ зв’язку Збройних Сил України. Православні вшановують пам’ять чудотворця Мирона. Залишилося 145 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 897 день повномасштабної війни в Україні.

8 серпня – яке сьогодні церковне свято

8 серпня за новим церковним календарем (21 серпня за старим) – день пам’ятічудотворця Мирона, Критського єпископа.

Життя святого Мирона оповите безліччю легенд і переказів – про нього згадують, як про напрочуд добру людину, яка всім і завжди допомагала.

Мирон народився в III столітті на острові Крит. Його сім’я була небагатою, тому він з дитинства був привчений до роботи і займався землеробством. Зовсім юним одружився і йому довелося багато працювати, щоб утримувати свою сім’ю. Але він при цьому якось примудрявся допомагати й іншим. За однією з легенд, до нього якось залізли злодії і хотіли забрати зерно. Мирон вирішив допомогти їм підняти ношу на плечі. Злодії засоромилися і повернули все вкрадене.

Незабаром, завдяки своїй чесноті, Мирон став пресвітером. Він підтримував і допомагав людям, особливо під час гонінь на християн. Згодом Мирона висвятили на єпископа. У переказах говориться, що Мирон умів творити чудеса. Наприклад, під час повені він ішов по воді, як по суші, коли річка вийшла з берегів, то святий повернув її в русло одним рухом жезла.

Помер святитель Мирон-чудотворець, єпископ Критський у світі, коли йому було вже 100 років.

8 серпня у світі

День «Щастя є!»

8 серпня відзначається День «Щастя є!», або Happiness Happens Day. Цей день проводиться за ініціативою Таємного суспільства щасливих людей з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день».

Міжнародний день нескінченності

Восьмого числа восьмого місяця щорічно проводиться Міжнародний день нескінченності. Засновником цього дня є Жан-П’єр Аді Феньйо – філософ, поет, журналіст, письменник-фантаст.

Всесвітній день кішок

Щороку 8 серпня всі любителі кішок мають змогу відзначити свято своїх домашніх улюбленців, яке називається Всесвітній день кішок. Свято було створено з метою привернути увагу на важливість кішки у житті людини, а також загострити питання домашніх тварин, які з тих чи інших причин втратили свою домівку.

Міжнародний день офтальмології

8 серпня – професійне свято лікарів-офтальмологів. Міжнародний день офтальмології (International Ophthalmology Day) проводиться з 2004 року.

День альпініста (Міжнародний день альпінізму)

Кожен рік 8 серпня відзначають своє свято ті, хто не бояться висоти і завжди готові підкорити нову вершину, – альпіністи.

8 серпня в Україні

День військ зв’язку Збройних Сил України

8 серпня в Україні відзначається День військ зв’язку. Це професійне свято з’явилося у 2000 році після підписання президентом відповідного указу.

Іменини 8 серпня

Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 серпня, є аквамарин. Камінь був оберегом моряків. Існувала навіть легенда, що аквамарин подарував сам бог моря Посейдон.

Традиції, заборони, прикмети 8 серпня

У народі день прозвали Мирон Вітрогон. Прозвали його так тому, що зазвичай цього дня був дуже сильний вітер. Народне свято 8 серпня відоме також як Єрмолаєв день, Мар’єв день.

Триває Успенський піст – до свята Успіння Богородиці 15 серпня. Тим, хто дотримується посту, в цей час не можна їсти продукти тваринного походження.

У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. В давнину в цей період традиційно збирали ягоди та гриби, а потім пекли пироги. До хати обов’язково запрошували гостей. Існувало повір’я, чим більше людей збереться в будинку, тим більше буде в ньому щастя.

У минулі часи помітили: золотавий колір зорі й фіолетове забарвлення горизонту – до хорошої погоди.

За народними прикметами, цього дня не варто брати до рук сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися, а також не слід скаржитися на долю – хороше піде з життя.

Ще прикмети 8 серпня:

на горобині багато ягід — заморозки прийдуть рано;

вранці іній — чекайте на великий урожай наступного року;

яка погода цього дня, таким буде і січень;

погожа погода — до сонячного і теплого вересня;

дощить — так буде продовжуватися до бабиного літа

Що не можна робити 8 серпня:

Не можна ображати близьких, сваритися і лаятися.

Не варто займатися домашніми справами чи брати до рук гострі предмети.

Заборонено скаржитися на свою долю.

8 серпня в історії

Визначні події

1648 — яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма.

1786 — Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи — Монблан.

1815 — Наполеон вирушив на заслання на острів Святої Єлени.

1899 — американець А. Маршалл запатентував холодильник.

1944 — у Берліні вісім німецьких офіцерів, звинувачених у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршал фон Віцлебен, повішені на струнах від піаніно.

1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.

1949 — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

1974 — Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв’язку з Вотергейтським скандалом.

1985 — розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев’яти років війни.

2000 – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.

2000 – у Москві в підземному переході станції метро «Пушкінська» підірвано бомбу, від вибуху котрої постраждало близько ста людей, з них 18 загинуло.

2004 — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС.

2008 — відкрилися XXIX Олімпійські ігри в Пекіні (Китай).

2012 — Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

2017 — компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Народилися 8 серпня

1877 — Олександр Ханжонков, український підприємець, організатор кінопромисловості, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу.

1883 — Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр.

1896 — Андрій Грабар, український і французький історик середньовічного і візантійського мистецтва.

1904 — Леонід Задніпровський, український актор.

1937 — Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох «Оскарів».

1938 — Галина Щербина, українська художниця.

1970 — Юрій Мороз, український футболіст і тренер.

1972 — Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор.

1986 — Катерина Бондаренко, українська тенісистка, заслужений майстер спорту.

Померли 8 серпня

1768 — Іван Бондаренко, ватажок гайдамацького загону під час Коліївщини, один з керівників повстання.

1949 — Іван Піддубний, український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон світу з боротьби.

1979 — Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, учасник ПСВ, полковник РІА

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