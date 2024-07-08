8 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 8 липня. День бодіарту. Православні вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія. Залишилося 176 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 866 день повномасштабної війни в Україні.

8 липня – яке сьогодні церковне свято

8 липня в церковному календарі – день пам’яті святого великомученика Прокопія. Він жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Феодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав прекрасну світську освіту і був представлений Діоклітіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн піти на подібний подвиг. Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

8 липня у світі

День бодіарту

Щорічно 8 липня проводиться Body Painting Day – День бодіарту.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

8 липня щорічно у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з харчовою алергією (World Food Allergy Day). Головна мета впровадження – звернути увагу людей до актуальної проблеми поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

Міжнародний день міських дзвонарів

Міжнародний день міських дзвонарів або глашатаїв, що відзначається у другий понеділок липня кожного року, вшановує історичну роль міських глашатаїв у громадах по всьому світу.

Всесвітній день викриття

Всесвітній день викриття (World Disclosure Day) або Всесвітній день розкриття інформації – це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу.

Іменини 8 липня

Олександр, Сава, Федір.

Талісманом людини, народженої 8 липня є геліотроп. Мінерал групи кварца. Геліотроп цінувався з давніх часів, вважається, що він здатний підняти гемоглобін.

Традиції, заборони, прикмети 8 липня

У народному календарі 8 липня – свято Зажинки, або Прокоп’єв день. З цього дня зазвичай починають жати жито – звідси й пішла назва.

До Прокопія Кесарійського звертаються з молитвами про позбавлення від хвороб, просять захистити від біди, дати сил. У чудотворної ікони Казанської Богоматері просять здоров’я, зцілення від важких хвороб, благополуччя, позбавлення від скорботи і печалі. Казанська ікона вважається покровителькою жінок, у неї просять заступництва для сім’ї, здоров’я для дітей, легких пологів.

За народними традиціями на Прокопія йшли до церкви, щоб освятити перший стиснутий сніп. Після цього ставили його в хаті, у передньому кутку – щоб завжди бути з хлібом і як оберіг від бід і хвороб. Тому 8 липня можна принести і поставити вдома у вазу кілька колосків жита або пшениці з нового врожаю.

Наші пращури помітили, що спека в цей день – до ще сорока спекотних днів. Вважалося, що, якщо миші та свині їдять сіно, покіс буде невдалим.

Ще прикмети 8 липня:

злі бджоли до сильної спеки;

після полудня вийшло сонце — перша половина серпня буде сонячною;

цього дня немає дощу — обов’язково піде дощ на Іллю (20 липня);

після обіду задощило до затяжної негоди.

Що не можна робити 8 липня:

Не варто з’ясовувати стосунки і лаятися.

Не можна починати жодної нової справи.

Заборонено вирушати в далеку дорогу.

8 липня в історії

Визначні події

52 до н. е. — прийнята дата заснування Парижа.

1497 — перша морська експедиція з Європи до Індії відпливла з Лісабона на чолі з Васко да Гама.

1654 — в Америку прибув перший єврей Яків Барсімсон.

1659 — у битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького.

1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII і українського гетьмана Івана Мазепи у бою проти московських військ царя Петра I.

1796 — видано перший паспорт громадянина США.

1918 — створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію.

2014 — збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Народилися 8 липня

1839 — Джон Девісон Рокфеллер, американський нафтовий магнат.

1842 — Микола Бенардос, український винахідник, творець дугового електрозварювання (1882).

1908 — Нельсон Рокфеллер, американський політик і банкір, віцепрезидент США у 1974—1977 рр.

1912 — Нижник-Винників Іванна Василівна, українська художниця, керамістка і килимарка.

1920 — Готфрід Крістіансен, винахідник конструктора «Лего».

1936 — Валентин Чемерис, український письменник.

1938 — Лесь Танюк, український письменник, режисер, політик.

1973 — Валерій Залужний, український військовик, генерал, екс-головнокомандувач ЗСУ.

Померли 8 липня

1919 — Володимир Науменко, український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського, розстріляний ЧК.

1967 — Вів’єн Лі, британська акторка.

1989 — Платон Майборода, український композитор.

1994 — Кім Ір Сен, корейський революціонер, північнокорейський державний, військовий, політичний та партійний діяч, президент КНДР від 1948 до 1994 року.

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