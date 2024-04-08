8 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

8 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 8 квітня, відзначається Міжнародний день ромів і День працівників військових комісаріатів в Україні. Православні вшановують пам’ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма, і залишилося 267 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 775-й день повномасштабної війни в Україні.

8 квітня – яке сьогодні церковне свято

8 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма. Вони належать до числа 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповідування християнства. Іродіон — родич апостола Павла. Він часто подорожував разом з ним, поширюючи християнство на Балканському напівострові.

Апостол Агав володів даром пророцтва. За часів імператора Клавдія він передрік сильний голод і передбачив, що апостол Павло буде страждати у Єрусалимі. Апостол Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, а Асинкрит — єпископом у Гирканії (Мала Азія). Апостол Єрм займав катедру в місті Філіпполі, а апостол Флегонт був єпископом у Марафоні.

8 квітня у світі

Міжнародний день ромів

Встановлене на IV-му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та історії етносу рома та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації, утисків та відчуження циганів. Відзначається 8 квітня. Свято приурочене до дня проведення I-го Всесвітнього конґресу ромів у Лондоні 1971 р. та дня циганського свята у Трансильванії — «дня коней» (свята, коли коней виводили з їхніх зимових стаєнь та прикрашали вінками).

Цього дня, за традицією, роми у певний час запалюють на вулицях свічки, як символ єдності циганського народу, та спускають на воду річок вінки, що має символізувати нелегку долю народу — вічного блукальця без історичної батьківщини.

Хто святкує іменини 8 квітня

Православні: Іродіон, Агав, Руф, Асинкріт, Флегонт, Єрм.

Католицькі: Аполлінарій, Цезарій, Цезарія, Констанція, Діонісій, Емма, Юлія, Юліан, Януарій, Вальтер, Готьє.

Талісманом людини, народженої 8 квітня є авантюрин. Здавна його називали “каменем сонця” і “каменем тонкої любові”, тому що вірили, що він прив’язує двох людей. Також вірили, що авантюрин допомагає покращити настрій, віднайти бадьорість духу і ясність розуму.

Традиції, заборони і прикмети 8 квітня

Що не можна робити 8 квітня:

Не слід ходити на риболовлю.

Не можна прибирати в оселі, адже потривожите будинкового.

Заборонено набирати воду з річок та озер, оскільки це може викликати гнів водяника.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Зокрема:

вранці по землі стелиться туман — до травня дощів не буде;

ясний і світлий день до настання тепла;

навколо місяця червоні відтінки — чекайте на грозу;

дощить до великого урожаю зернових.

Жінки у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали: “Не піде на користь”. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить, скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили: яка погода 8 квітня – такою вона буде 8 жовтня, і навпаки.

8 квітня в історії

Визначні події

1709 — укладено трактат між гетьманом Іваном Мазепою, кошовим Костем Гордієнком і шведським королем Карлом XII.

1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.

1766 — в Англії вперше запатентовано спосіб пожежної евакуації: плетений кошик на шківі та ланцюгу.

1783 — Катерина II видала маніфест «про прийняття Кримського півострова, острова Тамань і всієї Кубанської сторони під державу Російську».

1853 — відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.

1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою» (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями.

1918 — німці зайняли Харків, уряд Донецько-Криворізької республіки евакуйовано.

1924 — засуджені до розстрілу 4 керівники контрреволюційного «Київського обласного центру дій».

1928 — Церква в СРСР позбавлена статусу юридичної особи.

1930 — вийшов на київські екрани кінофільм О. Довженка «Земля».

1935 — в СРСР кримінальна відповідальність поширена на дітей старше 12 років, які тепер можуть бути засуджені до страти.

1940 — початок акції НКВС з ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом.

1944 — радянські війська почали Кримську операцію.

1947 — фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів).

1966 — обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, який прийняв циганський гімн і прапор.

1986 — Горбачов під час візиту в Тольятті вперше ужив слово «перебудова».

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

1990 — у протоці Скагеррак відбувається катастрофа з морським поромом «Скандінавіан стар», який прямував з Осло до Фредеріксхавна. Гине 170 осіб.

1999 — Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій в Косово.

2005 — похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

2014 — Початок активних боїв за Луганський аеропорт під час Війни на сході України.

Народилися 8 квітня

1938 — Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН, родом з Гани, його батько був верховним вождем племені фанте і губернатором одної з провінцій країни.

1966 — Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту «Гайдамаки».

1974 — Кріс Кайл, американський військовик, найрезультативніший снайпер в історії США.

1979 — В’ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.

Померли 8 квітня

217 — внаслідок змови був убитий римський імператор Каракалла (народився 186).

1973 — Пабло Пікассо, іспанський художник (у Мужені, Франція).

1984 — Капиця Петро Леонідович, фізик, лауреат Нобелівської премії.

2003 — Процюк Тарас Степанович, український телеоператор, журналіст загинув під час війни в Іраку.

2013 — Маргарет Тетчер, прем’єр-міністр Великої Британії у 1979—1990 рр., відома як «залізна леді».

Читайте також: Православний каледар на квітень: коли Вербна неділя

Наш Телеграм