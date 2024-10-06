6 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 6 жовтня. У світі День божевільного Капелюшника. В Україні – День Учителя і День територіальної оборони України. Православні вшановують пам’ять день пам’яті святого апостола Томи. А ще сьогодні Всесвітня неділя причастя. Залишилося 86 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 956 день повномасштабної війни в Україні.

6 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

6 жовтня – яке сьогодні церковне свято

6 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Томи

Він відомий як “Невіруючий Тома” через свою сумнівність у воскресінні Христа, доки не побачив Його рани на власні очі. Проте, його сумніви не були ознакою невіри, а радше бажанням переконатися у правдивості події. Після воскресіння Христа, Тома активно проповідував Євангеліє і, за переказами, досяг Індії, де заснував християнські громади. Він є покровителем Індії та Португалії, а також будівельників та архітекторів. В Індії, у місті Майлапур, знаходиться санктуарій, зведений на місці його мученицької смерті. В іконографії Тома часто зображується з столярськими інструментами або списом, яким його було вбито.

Всесвітня неділя причастя

Це унікальне свято, яке відзначається кількома християнськими конфесіями в першу неділю жовтня кожного року. Це день, який сприяє християнській єдності та екуменічній співпраці, зосереджуючись на дотриманні Євхаристії, і служить нагадуванням про взаємозв’язок усіх громад у Тілі Христовому.

Екуменізм — ідеологія та рух за співпрацю та взаєморозуміння між християнами різних конфесій. Екуменічний рух ставить перед собою завдання: краще пізнати всі Церкви і їхнє вчення, звертаючи увагу на об’єднувальні елементи утворити основу спільного практичного діяння, прямуючи до єдності, яку проповідував Христос.

Всесвітня Неділя Причастя була започаткована в 1933 році Х’ю Томсоном Керром, який служив у пресвітеріанській церкві Шейдісайд.

Всесвітня Неділя Причастя пропонує громадам особливу можливість пережити Святе Причастя в контексті глобальної спільноти вірян. Це день, коли християни в кожній культурі ламають хліб і п’ють чашу, щоб згадати і затвердити Христа як Главу Церкви, визнаючи, що вони є частиною всього тіла віруючих. Святкування може відбуватися у величному соборі, глинобитній хатині, просто неба на вершині пагорба, в домі зборів або вітрині магазину, причому християни святкують літургію причастя стільки разів, скільки існує громад.

6 жовтня у світі

День божевільного Капелюшника

День божевільного Капелюшника відзначається 6 жовтня. Вважається другим днем дурості (після Дня Дурнів 1 квітня) . Започаткували його у 1986 програмісти, яким було нічого робити на роботі.

День «Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу»

Захід «Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу» проводять в першу неділю жовтня

Міжнародний день африканської діаспори

День африканської діаспори відзначають у першу неділю жовтня. Африканська діаспора в наші дні – це результат поневолення народів Африки, їх примусового переселення в різні країни. Через те, що населення континенту продавали як рабів, зараз на території різних країн, зокрема, США, Канади та Бразилії, живе дуже багато людей африканського походження.

Міжнародний день благословення рибальського флоту

Міжнародний день благословення рибальського флоту відзначається у першу неділю жовтня.

6 жовтня в Україні

День територіальної оборони України

День територіальної оборони України запровадив президент Володимир Зеленський – він відзначається кожної першої неділі жовтня.

День вчителя 2024 в Україні

День вчителя в Україні відзначається в першу неділю жовтня. Але неофіційно його відзначають в першу п’ятницю, щоб учні могли привітати своїх наставників.

Іменини 6 жовтня

Іван, Макар.

Талісманом людини, народженої 6 жовтня є гіацинт. Дорогоцінний камінь, який сьогодні є досить популярним. Здавна гіацинт вважали символом мудрості. Його носили, щоб прикликати удачу.

Традиції, заборони, прикмети 6 жовтня

У народному календарі 6 жовтня – свято Фомин день або Фома Хлібник. Цього дня роблять запаси на зиму: наповнюють погреби, комори, комори.

Апостолу Томі моляться як покровителю чесного достатку і всіх працьовитих людейі дякують за допомогу в роботі.

За старих часів на Фому обов’язково пекли коровай або хліб, окраєць від свіжого буханця віддавали людині, яка хворіє, – вважалося, що він здатний вилікувати навіть від найтяжчої недуги. У народі кажуть, що сьогодні на сніданок обов’язково потрібно з’їсти шматочок хліба – тоді в домі буде достаток увесь рік.

Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою.

Ще прикмети 6 жовтня

в лісі майже немає грибів — до суворої зими;

високий бур’ян виріс — чекайте на сніжну зиму;

туман від самого ранку до великого урожаю наступного року.

Що не можна робити 6 жовтня:

Не можна лінуватися, жалітися.

Не слід сваритися і лаятися.

Забороняється переїдати.

6 жовтня в історії

Визначні події

1618 — українське військо на чолі з П. Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.

1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.

1701 — Києво-Могилянській колеґії надано статус академії.

1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз «Ракета», збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.

1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму.

1948 — в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.

1973 — атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами.

1975 — київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Народилися 6 жовтня

1459 — Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою Земне яблуко.

1835 — Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження. Майстер архітектурної пластики доби історизму. Тесть скульптора Антонія Попеля.

1857 — Сергій Світославський, український маляр-пейзажист і карикатурист.

1864 — Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.

1877 — Іван Бурячок, український художник театру, живописець, графік. Головний художник театру М. Садовського в Києві.

1881 — Іван Кочерга, український драматург.

1882 — Кароль Шимановський, польський композитор, піаніст, музичний діяч і публіцист (уродженець Черкащини).

1910 — Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН (бандерівців) і провідник ОУН на ЗУЗ.

1921 — Євген Ландіс, видатний український і радянський математик, професор, доктор фізико-математичних наук.

1929 — Михайло Грицюк, видатний український скульптор

1948 — Олександр Рєзанов, український радянський гандболіст, олімпійський чемпіон.

1956 — Ілля Мате, український радянський борець, олімпійський чемпіон.

1964 — Ольга Семенова, українська радянська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1971 — Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон.

1980 — Оксана Яковлєва, українська біатлоністка.

1989 — Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.

Померли 6 жовтня

1926 — Володимир Гнатюк, український етнограф, фольклорист, мовознавець та громадський діяч, академік АН України.

1941 — Теофіл Ріхтер, український та радянський музикант, викладач, композитор. Батько Святослава Ріхтера.

1948 — Іван Черінько, український і туркменський художник і педагог.

2014 — Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.

2018 — Монсеррат Кабальє, іспанська і каталонська оперна співачка.

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