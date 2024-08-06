6 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 6 серпня. День вдячності працівникам сільського господарства. У православних велике свято – Яблуневий спас або Преображення господнє. Залишилося 147 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 895 день повномасштабної війни в Україні.

6 серпня – яке сьогодні церковне свято

6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Воно є одним з дванадесятих свят у православному календарі.

Це свято є визначним у християнському світі ще с 4-го століття від Різдва Христового та вважається одним з найважливіших. У цей день святкується Преображення Господа Ісуса Христа, а також висловлюється подяка Богу від імені всього людства за дозрілі плоди

Це свято присвячене події, описаній в Євангеліях, коли Ісус Христос явив свою Божественну славу на горі Фавор перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іоаном.

За Євангеліями, Ісус узяв апостолів на високу гору, де його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Біля нього з’явилися Мойсей та Ілля, уособлюючи Закон і пророків. Голос із хмари промовив: “Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте”.

6 серпня у світі

День вдячності працівникам сільського господарства

День вдячності працівникам сільського господарства відзначається щороку 6 серпня – це день, присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Шостий день серпня 1945 року почався для усього світу з приголомшливої новини. Сполучені Штати вперше в історії продемонструвала жахливу нищівну силу ядерної зброї, застосувавши її проти людей.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

6 серпня відзначається особлива дата «Лікарі світу за мир». В цей день медики з всіх куточків землі об’єднуються в закликах проти воєн, збройних конфліктів та пролиття крові. Цей день має на меті привернути увагу політиків до проявів милосердя та людяності. Міжнародний день «Лікарі світу за мир» запроваджено організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі», члени якої щодня рятують сотні тисяч життів по всьому світу. 6 серпня вшановується хвилиною мовчання на честь людей, які невинно загинули внаслідок воєнних дій.

Іменини 6 серпня

Лев, Спас.

Талісманом людини, народженої 6 серпня, є котяче око. Один з різновидів кварцу. В давнину вірили, що котяче око найбільше підходить представникам творчих професій.

Традиції, заборони, прикмети 6 серпня

Святкують Яблуневий Спас під час Успенського посту. Попри те, що м’ясо на Спасівку суворо заборонено, сьогодні дозволено вживати вино та рибу.

Окрім вже згаданих вище назв свята: а саме Яблуневий Спас і Преображення Господнє, в народі його ще називають Другим Спасом і Великим Спасом.

Святкові богослужіння починаються ввечері напередодні Яблучного Спаса. Зранку відбувається Божественна літургія – священнослужителі вдягають білі шати, які символізують фаворське світло, яке бачили апостоли під час Преображення Господнього.

Традиційно у свято віряни йдуть до храму – просять у Спасителя миру і благ, дякують і освячують урожай. До церкви для освячення за звичаєм несуть яблука, мед, колосся пшениці, виноград, але можна й інші плоди. Можна йти до храму і без урожаю, адже головне – це молитва.

За народною традицією на свято печуть пироги з яблуками і варять яблучне варення. У свято годиться пригощати яблуками і випічкою інших, а також важливо в цей день робити добрі справи – в народі вірять, що так можна очистити душу від гріхів.

У давнину помітили, що зі Спасу “погода преображається”. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь: “Який день на другий Спас, така і Покрова”.

Ще прикмети 6 серпня:

дощить — весна і осінь будуть такими ж;

ясна погода — до сухої та теплої осені;

сонячна погода — взимку будуть сильні морози.

Що не можна робити 6 серпня:

Не варто грати весілля, вінчатися.

Не можна шуміти, розважатися, сміятися.

Заборонена тяжка фізична праця.

6 серпня в історії

Визначні події

1497 — до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.

1588 — непереможна Армада кинула якір перед містом Кале. Початок історичної битви з англійським флотом, що обернеться великою катастрофою для іспанського короля Філіпа II, який втратить за 2 місяці 80 суден та 16 000 людей.

1806 — Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування.

1889 — у Лондоні відкритий готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1890 — вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці

1914 — Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.

1914 — у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.

1940 — Естонію, що після Пакту Молотова — Ріббентропа ввійшла в «зону інтересів Радянського Союзу», окуповано й анексовано СРСР

1945 — американський бомбардувальник «Енола Ґей» скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб.

1995 — хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.

1997 — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.

Народилися 6 серпня

1766 — Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій. Відкрив незалежно від Йоганна Вільгельма Ріттера ультрафіолетове випромінювання.

1881 — Александер Флемінг (англ. Alexander Fleming), шотландський бактеріолог, першим винайшов антибіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини 1945 року.

1882 — Ірина Коссакова, українська драматична актриса.

1892 — Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, учасник ПСВ, полковник РІА. У добу Директорії УНР — старшина Армії УНР.

1903 — Володимир Фатальчук, український художник.

1918 — Василь Панькевич, український громадський діяч у Великій Британії.

1925 — Володимир Крайниченко, український театральний режисер.

1925 — Афанасій Коляновський, український поет.

1928 — Ніна Божко, українська художниця.

1938 — Борис Дерев’янко, український журналіст, сценарист.

1939 — Анатолій Іванов, український кінорежисер i сценарист.

1940 — Анатолій Онишко, український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України.

1941 — Євген Кучеревський, український футбольний тренер.

1948 — Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен.

1948 — Антоніна Корінь, українська поетеса, громадський діяч, член Національної спілки письменників України.

1973 — Віра Фарміґа, американська кіноакторка українського походження.

1973 — Ігор Вовчанчин, український спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.

1977 — Оляна Рута, українська поетеса, художник, перекладач.

Померли 6 серпня

1075 — Роман Святославич («Красний») — князь Тмутороканський.

1657 — Богдан Хмельницький, український військовий, політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманщини.

1970 — Терень Масенко, український журналіст, поет та письменник (*1903).

1978 — Павло VI, Папа Римський.

1988 — Анатолій Левченко, 64-й космонавт СРСР (українець) і 207-й космонавт світу, Герой Радянського Союзу (1987), льотчик-космонавт СРСР № 63.

2009 — Джон Г’юз, американський режисер, сценарист і продюсер, що написав сценарій до фільму «Сам удома».

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