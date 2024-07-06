6 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 6 липня. Всесвітній день кардіолога і Міжнародний день поцілунку. А ще – Міжнародний день Дніпра. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Сісоя Великого. А у мусульман – Новий рік. Залишилося 178 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 864 день повномасштабної війни в Україні.

6 липня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті святого преподобного Сісоя Великого

6 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Він народився у IV столітті в Єгипті та проживав у пустелі в печері, де раніше жив преподобний Антоній. Святий Сісой навчав смиренності та надії на милосердя Бога. Наприклад, коли його запитали, чи достатньо років для покаяння грішного монаха, він відповів: “Я вірю в милосердя Человеколюбця Бога, і якщо людина покаяється всім серцем, то Бог прийме її покаяння протягом трьох днів”.

Життя святого Сісоя також повідомляє про дивотворства, зокрема воскресіння померлого. Один батько приніс свого сина до старця Сісоя, коли той помер на шляху до печери преподобного Антонія. Святий воскресив хлопчика, і той вийшов живим. Помер святий Сісой 429 року, оточений своїми учнями.

Мусульманський Новий рік

Мусульмани ведуть літочислення від Хіджри, тобто переселення пророка Мухаммеда та перших мусульман до Медіни з Мекки у 622 р. н. е. Рік у мусульман триває менше на 11-12 днів, ніж у християнських народів, а кожна нова доба настає після заходу сонця, оскільки використовується місячний календар. Тому дата початку Нового року є змінною. Вона співпадає з початком місяця Мухарам і щороку визначається за астрономічними розрахунками.

У 2024 році Мусульманський Новий рік відзначається з вечора 6 липня до вечора 7 липня.

Цей день не вважається святковим та не відзначається масовими заходами, бо це заважає молитися. Але до нього треба підготуватися, ретельно прибравши помешкання, та проростити зерно пшениці чи сочевицю. Потім готують традиційні для мусульман страви – баранину, сабзах, сенджед, серкех, сомак тощо, пригощають ними рідних і друзів.

Напередодні Нового року згадують померлих родичів, а в день його настання чоловіки йдуть у мечеть слухати проповідь. Так починається місячний період обов’язкового суворого посту, під час якого до заходу сонця забороняється вживання їжі та купання. Протягом місяця треба повністю присвятити себе служінню Аллаху та допомагати нужденним.

Заборона святкування Нового року у мусульманських традиціях ґрунтується на необхідності суворо дотримуватися розпорядку дня, не вживати алкоголь, не порушувати спокій. Навіть дарування подарунків вважається марнотратством.

6 липня у світі

Всесвітній день кардіолога

На початку XXI ст. Всесвітня організація охорони здоров’я призначила святкування Дня кардіолога на 6 липня.

Міжнародний день Дніпра

З прадавніх часів життя нашого народу було нерозривно пов’язане з Дніпром — найбільшою річкою України. На жаль, сьогодні ця ріка потерпає від екологічних негараздів, тож для того, щоб привернути до них увагу, встановлено спеціальне свято — Міжнародний день Дніпра, яке відзначається щороку в першу суботу липня.

Всесвітній день поцілунку

Міжнародний день поцілунків, що відзначається у всьому світі щороку 6 липня – чудова можливість ще раз усвідомити надзвичайну важливість цього дотику для емоційного стану людини. Поцілунки сприятливо впливають на наше здоров’я – знімають стрес, спалюють калорії та приносять користь вашому імунітету.

А також у світі:

Міжнародний день кооперативів

День народження американського долара

Іменини 6 липня

Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 6 липня, є альмандин. Належить до сімейства гранатів. Здавна вірили, що альмандин здатен відкрити очі власника на звичайні щоденні радості.

Традиції, заборони, прикмети 6 липня

До Сисоя Великого звертаються з молитвами про допомогу в справах і гарний урожай – святого вважають покровителем хліборобів.

За народними звичаями в цей час зазвичай готують льохи і комори під новий урожай, збирають або закінчують збирати смородину і йошту.

Цього дня наші предки намагалися якомога раніше прокинутися і босоніж походити росою на траві. Вважалося, що вона має цілющі властивості, надасть енергії і здоров’я.

Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди.

Ще прикмети 6 липня:

хмари жовтого кольору – до дощу;

листя вже пожовкло – рано прийдуть осінь і зима;

сильний туман від самого ранку – йде похолодання;

зеленуватий місяць – до дощів;

місяць білий і блискучий – буде холодно, але без опадів.

Що не можна робити 6 липня:

Жінкам заборонено прибирати в будинку, цим має займатися чоловік.

Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами.

Не варто поспішати, інакше будь-яка справа закінчиться не так, як ви того хотіли.

6 липня в історії

Визначні події

1253 — відбулася коронація Міндовга, першого в історії Литви короля.

1415 — спалено на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса.

1439 — на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.

1483 — короновано Річарда III Англійського.

1535 — за звинуваченням у державній зраді страчено англійського гуманіста, лорд-канцлера Томаса Мора, зарахованого пізніше до лику католицьких святих.

1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті «Philosofiae naturalis principia mathematika», в котрих було викладено відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.

1785 — долар став національною валютою США.

1809 — за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадено з Ватикану та вивезено до Гренобля.

1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.

1958 — Урочисто відкрито Національний експоцентр України («ВДНГ»).

1994 — на екрани США вийшов фільм «Форрест Гамп».

Народилися 6 липня

1851 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

1868 — Августа Кохановська, буковинська художниця, етнографка та реставраторка храмів польського походження.

1925 — Гейлі Білл, музикант, співак.

1938 — Олег Базилевич, радянський та український футболіст і тренер.

1946 — Сильвестер Сталлоне (Sylvester Stallone), американський актор.

1946 — Джордж Вокер Буш (George W. Bush), 43-й президент США.

Померли 6 липня

1415 — Ян Гус, чеський релігійний мислитель, філософ, реформатор. Спалений на вогнищі за рішенням Констанцького собору.

1535 — у Лондоні страчено англійського письменника, мислителя, одного з основоположників утопічного соціалізму, лорда-канцлера Томаса Мора, котрий відмовився присягнути Генріху VIII як главі англіканської церкви.

1937 — Богдан Ігор Антонич, український поет, прозаїк.

1971 — Армстронґ Луї, афроамериканський джазовий музикант, трубач, співак.

2009 — Роберт Макнамара, міністр оборони США у 1961-68, ідеолог війни у В’єтнамі.

2019 — Камерон Бойс, американський актор і танцюрист.

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