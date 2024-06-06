6 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 6 червня. День журналіста в Україні. Всесвітній день боротьби зі шкідниками. В цей день рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС. Православні вшановують пам’ять преподобного Висаріона чудотворця. Залишилося 208 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 834 день повномасштабної війни в Україні.
6 червня – яке сьогодні церковне свято
6 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця. Він народився і виховався в Єгипті. Від юності полюбив Бога, і світло благодаті Божої засяяло в його серці. Відвідав святі місця в Єрусалимі, де бачив преподобного Герасима, який провадив пустельне постницьке життя. Також спілкувався з іншими багатьма отцями, які в чеснотах просяяли.
Преподобний Віссаріон прийняв обітницю німотності, їв лише один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття протягом 40 днів. Одного разу, стоячи на відкритому місці посеред пустелі, преподобний Вісаріон пробув 14 днів і ночей без руху, в молитві, без їжі, не кажучи нічого.
6 червня у світі
Всесвітній день зеленого даху
Всесвітній день зелених дахів – це щорічний захід, який відзначається 6 червня, щоб підвищити обізнаність про переваги зелених дахів і популяризувати їх впровадження в усьому світі.
Всесвітній день трансплантології
Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, щоб привернути увагу до важливості донорства та трансплантації органів.
День гордості атеїста
День гордості атеїстів – це щорічна подія, яка відзначається щорічно 6 червня і присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами.
Всесвітній день боротьби зі шкідниками
6 червня у різних країнах відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Це свято ще називають Всесвітнім днем обізнаності про шкідників.
День кінотеатру під відкритим небом
6 червня відзначається День кінотеатру під відкритим небом. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власній машині отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба.
А також у світі:
- День народження іграшок Йо-Йо і Тетріс
- Всесвітній день консультанта з управління
6 червня в Україні
День журналіста України
Щорічно 6 червня для всіх українських журналістів, які завжди були і є для людей джерелом правди, настає професійне свято — День журналіста України.
Іменини 6 червня
- Георгій, Сусанна, Іларіон, Лук’ян, Віссаріон
Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Використовувався для виготовлення різноманітних виробів вже в кам’яному віці. Здавна вірили, що гагат чинить заспокійливу дію.
Традиції, заборони, прикмети 6 червня
У святого Віссаріона просять сил, щоб винести життєві труднощі, також він протегує творчим людям. Святого Іларіона просять зміцнити сім’ю і додати благополуччя, а також зцілити і вберегти від хвороб.
Сьогодні прийнято працювати по дому, а також займатися прополкою городу. У народі вважають, що якщо Ларіон Пропольник співпаде зі спадаючим місяцем, то бур’янів вдасться надовго позбутися. Також згідно з повір’ями, сьогодні потрібно обов’язково полити квіти або город – здоров’я буде міцним, а на незаміжніх дівчат чекає удача в коханні.
Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, – завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь, вишень.
Ще прикмети 6 червня:
- вітер дме зі сходу — літо буде дощовим;
- вітер північний — чекайте на велику кількість опадів влітку;
- ввечері багато жуків літає — буде гарна погода;
- ясна погода — до великого урожаю;
- почути як кричать перепілки — піде дощ.
Що не можна робити 6 червня
- Не можна ображатися і ображати.
- Забороняється викидати залишки їжі зі столу.
- Не варто забувати про бур’яни, інакше урожаю не буде.
6 червня в історії
Визначні події
- 1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.
- 1882 — ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску
- 1889 — Велика пожежа в Сіетлі знищила весь центр Сіетла.
- 1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції
- 1981 — зареєстровано перших хворих на СНІД
- 1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви
- 1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову
- 2017 — під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, в ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування «Ісламської Держави»
- 2023 — окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.
Народилися 6 червня
- 1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник.
- 1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог, громадсько-політичний діяч.
- 1868 — Роберт Фолкон Скотт, англійський дослідник Антарктиди.
- 1875 — Томас Манн, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії.
- 1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженць Києва
- 1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об’єднання українців Росії та ФНКА українців Росії
- 1937 — Петро Перебийніс, український поет
- 1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров’я незалежної України (1989—1994).
- 1956 — Юрій Шундров, український хокейний воротар.
- 1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик
- 1974 — Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі.
Померли 6 червня
- 1884 — Грегор Мендель, католицький священик і моравський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики
- 1937 — Ладя Могилянська, українська поетеса, жертва сталінського терору.
- 1948 — Луї Жан Люм’єр, винахідник кінематографа
- 1961 — Карл Густав Юнг, швейцарський психоаналітик, психолог, філософ, засновник напрямку аналітичної психології
- 1968 — Роберт Кеннеді, американський політичний і державний діяч, молодший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеді.
- 2018 — Кіра Муратова, українська кінорежисерка.
- 2019 — Юрій Мушкетик, український письменник, Герой України, лавреат Шевченківської премії.
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