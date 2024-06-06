6 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 6 червня. День журналіста в Україні. Всесвітній день боротьби зі шкідниками. В цей день рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС. Православні вшановують пам’ять преподобного Висаріона чудотворця. Залишилося 208 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 834 день повномасштабної війни в Україні.

6 червня – яке сьогодні церковне свято

6 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця. Він народився і виховався в Єгипті. Від юності полюбив Бога, і світло благодаті Божої засяяло в його серці. Відвідав святі місця в Єрусалимі, де бачив преподобного Герасима, який провадив пустельне постницьке життя. Також спілкувався з іншими багатьма отцями, які в чеснотах просяяли.

Преподобний Віссаріон прийняв обітницю німотності, їв лише один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття протягом 40 днів. Одного разу, стоячи на відкритому місці посеред пустелі, преподобний Вісаріон пробув 14 днів і ночей без руху, в молитві, без їжі, не кажучи нічого.

6 червня у світі

Всесвітній день зеленого даху

Всесвітній день зелених дахів – це щорічний захід, який відзначається 6 червня, щоб підвищити обізнаність про переваги зелених дахів і популяризувати їх впровадження в усьому світі.

Всесвітній день трансплантології

Всесвітній день трансплантології відзначається щорічно 6 червня, щоб привернути увагу до важливості донорства та трансплантації органів.

День гордості атеїста

День гордості атеїстів – це щорічна подія, яка відзначається щорічно 6 червня і присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами.

Всесвітній день боротьби зі шкідниками

6 червня у різних країнах відзначають Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Це свято ще називають Всесвітнім днем обізнаності про шкідників.

День кінотеатру під відкритим небом

6 червня відзначається День кінотеатру під відкритим небом. У 1933 році було відкрито перший кінотеатр у США спеціально для автомобілістів – drive-in-movies. Любителі подорожей на власній машині отримали змогу провести вільний час за переглядом цікавого фільму просто неба.

А також у світі:

День народження іграшок Йо-Йо і Тетріс

Всесвітній день консультанта з управління

6 червня в Україні

День журналіста України

Щорічно 6 червня для всіх українських журналістів, які завжди були і є для людей джерелом правди, настає професійне свято — День журналіста України.

Іменини 6 червня

Георгій, Сусанна, Іларіон, Лук’ян, Віссаріон

Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Використовувався для виготовлення різноманітних виробів вже в кам’яному віці. Здавна вірили, що гагат чинить заспокійливу дію.

Традиції, заборони, прикмети 6 червня

У святого Віссаріона просять сил, щоб винести життєві труднощі, також він протегує творчим людям. Святого Іларіона просять зміцнити сім’ю і додати благополуччя, а також зцілити і вберегти від хвороб.

Сьогодні прийнято працювати по дому, а також займатися прополкою городу. У народі вважають, що якщо Ларіон Пропольник співпаде зі спадаючим місяцем, то бур’янів вдасться надовго позбутися. Також згідно з повір’ями, сьогодні потрібно обов’язково полити квіти або город – здоров’я буде міцним, а на незаміжніх дівчат чекає удача в коханні.

Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, – завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь, вишень.

Ще прикмети 6 червня:

вітер дме зі сходу — літо буде дощовим;

вітер північний — чекайте на велику кількість опадів влітку;

ввечері багато жуків літає — буде гарна погода;

ясна погода — до великого урожаю;

почути як кричать перепілки — піде дощ.

Що не можна робити 6 червня

Не можна ображатися і ображати.

Забороняється викидати залишки їжі зі столу.

Не варто забувати про бур’яни, інакше урожаю не буде.

6 червня в історії

Визначні події

1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.

1882 — ньюйорківець Генрі Сілі (англ. Henry W. Seeley) запатентував електричну праску

1889 — Велика пожежа в Сіетлі знищила весь центр Сіетла.

1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції

1981 — зареєстровано перших хворих на СНІД

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви

1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову

2017 — під час громадянської війни в Сирії почалась битва за Ракку, в ході якої Сирійські демократичні сили (SDF) вибили з міста угрупування «Ісламської Держави»

2023 — окупаційні російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС в ході російсько-української війни.

Народилися 6 червня

1599 — Дієго Веласкес, іспанський художник.

1847 — Олександр Барвінський, український історик, педагог, громадсько-політичний діяч.

1868 — Роберт Фолкон Скотт, англійський дослідник Антарктиди.

1875 — Томас Манн, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії.

1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженць Києва

1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об’єднання українців Росії та ФНКА українців Росії

1937 — Петро Перебийніс, український поет

1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров’я незалежної України (1989—1994).

1956 — Юрій Шундров, український хокейний воротар.

1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик

1974 — Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі.

Померли 6 червня

1884 — Грегор Мендель, католицький священик і моравський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики

1937 — Ладя Могилянська, українська поетеса, жертва сталінського терору.

1948 — Луї Жан Люм’єр, винахідник кінематографа

1961 — Карл Густав Юнг, швейцарський психоаналітик, психолог, філософ, засновник напрямку аналітичної психології

1968 — Роберт Кеннеді, американський політичний і державний діяч, молодший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеді.

2018 — Кіра Муратова, українська кінорежисерка.

2019 — Юрій Мушкетик, український письменник, Герой України, лавреат Шевченківської премії.

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