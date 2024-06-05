5 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 5 червня. Всесвітній день навколишнього середовища і Всесвітній день бігу. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Залишилося 209 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 833 день повномасштабної війни в Україні.

5 червня – яке сьогодні церковне свято

5 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Святий Доротей був єпископом Тирським в часи Диоклетіяна, нечестивого царя римського. Під час цього періоду християнам довелося стикалися з жорстоким гонінням. Святий Доротей покинув свій престол і ховався по таємних місцях.

Після відновлення спокою в Церкві за часів імператора Константина Великого святий Доротей повернувся до Тира і продовжив пасти словесне стадо, приводячи багатьох з ідолопоклонницького блуду до Бога. Пізніше, під час правління імператора Юліана Відступника, святий Доротей знову покинув престол Тирської Церкви, уникаючи рук катівських. Він був хвоплений і підданий різним мученицьким стражданням. У віці ста сім років він передав свою блаженну душу в руки Христа Бога.

Святий Доротей залишив після себе різні писання, які були корисні для Церкви. Він знав грецьку і латинську мови, і його твори включали життя пророків, апостолів та інші корисні тексти.

5 червня у світі

Всесвітній день бігу

Всесвітній день бігу святкує кожну першу середу червня та щороку набирає все більшу кількість прихильників. Метою проведення свята є поширення серед населення популярності бігу як найбільш доступного способу підтримки здоров’я та гарної фізичної форми.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством

5 червня 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідації незаконного та нерегульованого рибальства. З 2017 року цей день став щорічно відзначатися міжнародним суспільством, котре стурбоване питаннями охорони навколишнього середовища.

Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією

5 червня стало святом зоозахисників, тому що цю дату оголосили Всесвітнім днем боротьби з видовою дискримінацією. Мається на увазі, що один біологічний вид не повинен пригнічувати інші.

А також у світі:

День повітряних куль

День персонального комп’ютера Apple II

Всесвітній день навколишнього середовища

Іменини 5 червня

Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 5 червня, є місячний камінь. В давнину люди вірили, що це уламок місяця, який впав на землю. Місячний камінь намагаються носити так, щоб він торкався голої шкіри. Тоді, вірять, він допомагає лікувати різноманітні хвороби.

Традиції, заборони, прикмети 5 червня

День сприятливий для домашніх клопотів – можна займатися прибиранням, пранням, працювати на городі. 5 червня прийнято висаджувати огірки, вважається, що якщо цього дня виполоти всі бур’яни на городі та в саду, то вони більше не виростуть. Також у народі вірять, що на Дорофея розквітає загадкова сон-трава – її в давнину носили як оберіг і закладали у фундамент майбутнього будинку.

Згідно з народними повір’ями, сни проти 5 червня є попередженням для людини. Якщо ви побачили хороший сон, отже ви на правильному життєвому шляху. Поганий сон вказує, що потрібно щось в житті змінювати.

Наші пращури помітили: “Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків”. Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ.

Ще прикмети 5 червня:

східний вітер — літо буде дощовим і вітряним;

гарна погода — зерно добре вродить;

теплий і ясний день — чекайте на великий урожай;

зранку бджоли на луки не летять — буде дощ;

над водою туман стелиться — до великого урожаю грибів.

Що не можна робити 5 червня

Не можна довго спати — проспите все життя.

Не варто братися за будь-які домашні справи.

Заборонено витрачати великі суми грошей.

5 червня в історії

Визначні події

1894 — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка

1910 — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський

1919 — у ході українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни

1945 — воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції

1977 — у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Народилися 5 червня

1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії трудової вартості

1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст. Син українського композитора Алоїза Єдлічки

1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, розстріляний 1937 року в Соловецькому таборі

1909 — Олександр Мар’ямов, український журналіст і письменник

1925 — Микола Плав’юк, останній президент УНР в екзилі

1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер

1941 — Барбара Брильська, польська акторка.

1984 — Віталій Пархомчук, старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Народився у 1984 році в селищі Заболоття на Волині. Служив танкістом у 14-тій окремій механізованій бригаді. Під час вторгнення Росії в Україну героїчно виконував свій обов’язок на північних рубежах України у бою проти переважаючих сил росіян. Загинув 8 березня 2022 року у бою за визволення від російських окупантів селища Макарів Київської області. Поховали Героя тільки 3 січня 2024 році в рідному селищі.

1997 — Олег Плотницький, український волейболіст.

Померли 5 червня

1316 — Людовик X Сварливий, король Франції у 1314-1316 роках та король Наварри у 1305-1316 (Людовик I).

1908 — Йозеф Ваґнер, австрійський військовий диригент та композитор, відомий як «король австрійського маршу».

1910 — О. Генрі, американський письменник

1975 — Павло Вірський, український танцівник і хореограф

2004 — Рональд Рейган, 40-ий Президент США (1981–1989), 33-й губернатор Каліфорнії (1967–1975).

2012 — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.

Можливо, вам також буде цікаво: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Наш Телеграм