31 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

31 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 31 серпня – останній день літа. Всесвітній день дистанційного навчання. Всесвітній день блогера. День солідарності та свободи. День авіації України. Православні святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Залишилося 122 дні до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 920 день повномасштабної війни в Україні.

31 серпня – яке сьогодні церковне свято

31 серпня в церковному календарі – Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це свято пов’язане з дорогоцінною християнською реліквією – поясом, який, за переданням, Пресвята Богородиця власноруч виплела з верблюжої шерсті і передала апостолу Томі під час свого вознесіння на Небеса.

Пояс був привезений до Константинополя візантійським імператором Аркадієм (395-408 рр.) і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де його сховала донька імператора, Пульхерія. Через п’ять століть, під час правління імператора Лева Філософа (886-912 рр.), пояс був знайдений і використаний для зцілення його дружини Зої, яка страждала від злого духа. Після цього пояс знову був схований у кивот. У XIV столітті імператор Іван VI передав пояс монастирю Ватопед на горі Афон, де він зберігається і донині. На сьогодні пояс поділений на три частини, одна з яких зберігається в монастирі Ватопед, друга – в монастирі в Трірі (Німеччина), а третя – в Грузії.

Це свято нагадує про дива і зцілення, пов’язані з цією святинею, і є важливою подією для православних християн.

31 серпня у світі

Всесвітній день дистанційного навчання

Всесвітній день дистанційного навчання – це свято, присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається 31 серпня і присвячений визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Він підкреслює гнучкість, меншу вартість і доступність такої форми навчання.

Всесвітній день блогу (Всесвітній день блогера)

Явище блоггінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що існує навіть спеціальне свято — Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували в 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. Дату було обрано не випадково — її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово «blog».

День солідарності та свободи

День солідарності та свободи відзначають 31 серпня.

День традиційної африканської медицини

День традиційної африканської медицини відзначають 31 серпня.

Міжнародний день осіб африканського походження

Міжнародний день осіб африканського походження (International Day for People of African Descent) відзначають 31 серпня щороку. Цей день, встановлений Організацією Об’єднаних Націй, відзначає різноманітну спадщину та внесок осіб африканського походження, водночас звертаючи увагу на виклики, з якими вони стикаються через расизм та дискримінацію.

Міжнародний день поінформованості про передозування

Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається день поінформованості про передозування. Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами. Символом кампанії виступає срібна стрічка.

День їжі на свіжому повітрі

Цікавим святом, яке проводиться щорічно 31 серпня у США, є день їжі на свіжому повітрі. Цей день вибраний не випадково. Незважаючи на теплу сонячну погоду, зрозуміло, що дуже скоро доведеться попрощатися з літом. Згодом дощі та холоди змусять усіх покинути літні майданчики кафе та зелені галявини парків, де приємно насолоджуватися улюбленими стравами.

День Далекобійника

В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День Далекобійника. Свято не є офіційним і не має точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників.

А також у світі:

День Незалежності Республіки Тринідад і Тобаго

День Незалежності Малайзії

День Незалежності Киргизстану

31 серпня в Україні

День авіації України

Щорічно останньої суботи серпня відмічається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, робітників авіатранспорту та індустрії.

Іменини 31 серпня

Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло.

Талісманом людини, народженої 31 серпня, є родоніт. Його ще називають камінь ранкової зорі через яскраве рожеве забарвлення. Родоніт здавна рекомендувалося носити молодим дівчатам, які хочуть відшукати своє призначення у житті.

Традиції, заборони, прикмети 31 серпня

У народі 31 серпня – свято Купріянів день. Прозвали його так на честь святого мученика Купріяна, пам’ять якого також звершується сьогодні. Друга назва дня – Журавлинка, оскільки з цього часу починається сезон збору журавлини. Також, за однією з легенд, журавлі в цей час збираються на “віче” і вирішують, що їм робити: летіти на південь чи ще почекати.

Цього дня моляться про зцілення душі й тіла, жінки просять Богородицю про благополучну вагітність, про здоров’я для дітей, добробут у шлюбі. Також заведено дякувати Матері Божій за все, що є.

У народі цього дня прибирають у домі та йдуть до лісу по журавлину – з ягоди роблю морси, печуть пироги, заготовляють на зиму. Також готують страви з картоплі нового врожаю, а на городах прийшла пора стягувати гарбуз.

З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.

Ще прикмети 31 серпня:

зоря червоно-багряна — дощитиме й буде сильний вітер;

коні фиркають, б’ють копитами — до негоди;

лебеді зібралися в зграю і відлітають — чекайте на швидкі снігопади;

журавлі низько летять — до м’якої зими, а високо — до тяжкої;

молодик — журавлина добре вродить.

Що не можна робити 31 серпня:

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не слід запрягати коней і працювати з ними.

Забороняється вживати алкогольні напої.

31 серпня в історії

Визначні події

1422 — Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців

1733 — своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.

1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1907 — створено Антанту.

1919 — у ніч з 30 на 31 серпня Київ було визволено від більшовиків об’єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР

1939 — Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад

1986 — радянський пасажирський лайнер «Адмірал Нахимов» затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером «Петро Васев»; загинули 423 людини.

1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ”Bad”.

1993 — завершено виведення російських військ із Литви.

1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник Січ-1.

2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.

2015 — Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, Невдовзі було затримано понад 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.

Народилися 31 серпня

12 — Гай Юлій Германік, римський імператор.

1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ.

1956 — Цай Інвень, тайванська політична діячка, президент Республіки Китай.

1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.

1975 — Руслан Лужевський, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 31 серпня

1056 — Феодора, бездітна візантійська імператриця. З її смертю припинила існування Македонська династія

1867 — Шарль Бодлер, французький поет, літературний критик та перекладач, основоположник естетики декадансу і символізму.

1945 — Стефан Банахпольський та український математик, один з творців сучасного функціонального аналізу та Львівської математичної школи.

1975 — Шефіка Гаспринська, лідерка кримськотатарського руху, донька Ісмаїла Гаспринського.

1989 — Степан Кожум’яка, український інженер-мостобудівник, філолог, дисидент, громадський діяч.

1997 — Діана, принцеса Уельська, донька графа Джона Спенсера, віконта Елторпа, та Френсіс Рут Рош; перша дружина принца Уельського Чарльза, спадкоємця британського престолу.

2018 — Олександр Захарченко, український колабораціоніст із Росією, перший ватажок терористичного угруповання Донецька Народна Республіка.

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