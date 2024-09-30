30 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 30 вересня. День усиновлення. День бібліотек в Україні. Православні згадують святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Залишилося 92 дні до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 950 день повномасштабної війни в Україні.

30 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

30 вересня – яке сьогодні церковне свято

30 вересня за новим церковним календарем – день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Точно невідомо, звідки був родом святий. Є дані, що він походив із Сирії, інші джерела кажуть – із Болгарії. Але як би там не було, 988 року Константинопольський патріарх Миколай II доручив йому вирушити до Корсуня, щоб хрестити рівноапостольного князя Володимира. Звідти разом із князем Михаїл вирушив до Києва – хрестити Київську Русь. У Києві митрополит спочатку хрестив родину князя та бояр, а потім і всіх, хто зібрався на Дніпрі. Також святитель благословив князя Володимира на побудову Десятинної церкви в Києві.

Митрополит Михаїл допомагав князю в поширенні віри, обходив землі з проповідями, хрестив, засновував храми. Саме з ініціативи святителя збудували Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, а також заснували Києво-Межигірський монастир. Проповідував святитель також у Ростові та Новгороді – саме Київський митрополит заснував у Ростові першу дерев’яну церкву Успіння Пресвятої Богородиці.

Помер святитель Михаїл, перший митрополит Київський, імовірно, 991 року, і його поховали в Десятинній церкві в Києві, потім його мощі перенесли до Ближніх печер Києво-Печерського монастиря, а 30 вересня 1730 року – до Успенського храму Києво-Печерської лаври, тому й згадують святого в цей день.

30 вересня у світі

День усиновлення

День усиновлення відзначається щороку 30 вересня в Україні. Проголошено свято 27 листопада 2008 року, щоб акцентувати увагу населення на важливості виховання дітей у сім’ях, підтримати та розвивати усиновлення. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих дітей, які все ще не мають батьківської опіки.

Міжнародний день перекладача

Міжнародний день перекладача щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину.

День грязелікування

Кожного року 30 вересня проходить день грязелікування. Застосування грязі в лікувальних та косметичних цілях можна відстежити ще у XVI столітті, в епоху Відродження.

День «Врятуйте коалу»

30 вересня в багатьох країнах світу проводиться День «Врятуйте коалу» або Save the Koala Day. Цей день започаткував Австралійський фонд коал (AKF) у межах своєї кампанії «Місяць порятунку коал», який тривав увесь вересень. Фонд почав свою діяльність у 1986 році як Австралійська асоціація коал, яку заснували два ветеринари. Головна мета фонду – врятувати диких коал, зберігши їхні місця проживання.

День хлопчика

День хлопчика (Dzien Chlopaka) відзначається у Польщі 30 вересня.

30 вересня в Україні:

Всеукраїнський День бібліотек

Любов до книги властива нашому народу здавна, а важливість бібліотек для національної освіти, науки та культури є очевидною для держави. Тому в Україні встановлено особливе свято — Всеукраїнський день бібліотек, який ми щороку відзначаємо 30 вересня.

Іменини 30 вересня

Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Талісманом людини, народженої 30 вересня є опал. Від давніх часів камінь вважався дуже сильним оберегом. Вірили, що опал допомагає побудувати кар’єру, захистити серце від хвороб.

Традиції, заборони, прикмети 30 вересня

У народному календарі 30 вересня – свято Михайло Солом’яний, Михайлів день. Традиційно цього дня за старих часів витрушували з матраців і подушок стару солому і набивали їх свіжою, а стару спалювали. Вважалося, що такий обряд оберігає від хвороб і недоброго ока. Але цьому є й раціональне пояснення: за рік у старій соломі могли завестися комахи і бактерії, тому її потрібно було міняти.

Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна, сонячна.

Ще прикмети 30 вересня

дощить до сніжної зими;

суха погода вказує, що зима ще нескоро прийде;

похмурий ранок — до теплої погоди вдень;

Що не можна робити 30 вересня:

Не можна лаятися та сваритися.

Не слід ходити в брудному чи несвіжому одязі вдома.

Забороняється впускати до оселі чужих людей.

30 вересня в історії

Визначні події

1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга — Біблія.

1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов’язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі

1876 — Журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григорія Сковороди

1929 — Британська служба «Бі-бі-сі» вперше провела телетрансляцію.

1938 — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписали Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексувала Судетську область Чехословаччини.

1938 — Ліга Націй одноголосно оголошує поза законом «навмисні бомбардування цивільного населення».

1939 — У Парижі створено Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона.

1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі

1954 — Став до ладу перший атомний підводний човен «Наутілус» (США)

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні — новому Союзному договору!», санкціонований президією Київської міської ради

1992 — Відправлено у відставку прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)

2007 — в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС

2009 — землетрус на Суматрі потужністю 7,6 бала забрав життя 1115 людей.

2015 — початок інтервенції Росії в Сирію.

Народилися 30 вересня

1835 — Федір Заревич, український письменник, журналіст.

1841 — Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ.

1871 — Григорій Кузневич, український скульптор-монументаліст.

1893 — Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург.

1899 — Андрій Панів, український поет, журналіст, перекладач.

1918 — Любомир Мацюк, український співак, диригент

1946 — Ден О’Бенон, американський сценарист і режисер. Працював над такими легендарними фільмами як: «Дюна», «Зоряні війни», «Чужий».

1948 — Віктор Бурбела, український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України.

1950 — Любов Дубровіна, український джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи.

1964 — Моніка Беллуччі, італійська акторка, модель.

1971 — Дмитро Ярош, український громадський і політичний діяч, націоналіст.

1977 — Пилип Іллєнко, український актор, продюсер, політик

Померли 30 вересня

1913 — Дмитро Безперчий, український художник і педагог.

1945 — Павло Штокалко, український письменник, релігійний діяч.

1993 — Олена Захаржевська, український театрознавець.

2003 — Владислав Ткаченко, український сценарист, член Національної спілки кінематографістів України.

2004 — Володимир Грабоус, український поет, байкар, сатирик.

2007 — Петро Головатюк, український поет.

2011 — Іван Низовий, український письменник, поет, прозаїк, публіцист, журналіст, редактор, громадський діяч.

Можливо, вам також буде цікаво: Вироби під брендом «Створено захисниками» з’явилися на продуктових поличках в Україні

Наш Телеграм