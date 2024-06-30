30 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

30 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 30 червня. Всесвітній день соціальних мереж. Сьогодні Неділя Всіх Святих українського народу. Православні відзначають Собор дванадцяти апостолів. Залишилося 184 дні до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 858 день повномасштабної війни в Україні.

30 червня – яке сьогодні церковне свято

Неділя Всіх Святих українського народу

Рішенням Сіноду єпископів УГКЦ у 1991 році було запроваджене святкування Неділі Всіх Святих українського народу в четверту неділю після свята Зіслання Святого Духа . Це свято вважається майже національно-церковним. Воно прославляє наших великих братів та сестер, наших пращурів, що спочили та дістали вічної слави у Царстві Божому, та вінця, якого Господь обіцяв кожному, хто полюбив його усім серцем.

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

30 червня в церковному календарі – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Це свято присвячене дванадцяти апостолам: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також апостолу Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота. Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого люду за три роки до свого розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто не лише міг усім серцем осягнути глибину Його вчення, але й донести до інших Любов до Бога, здатних служити людству.

Покликані до апостольства 70 учнів були наділені Ісусом чудодійною силою, і вони покинули своїх рідних та звичне життя, щоб крок за кроком слідувати за своїм Божественним Вчителем, охоче розділяти з Ним усі труднощі й страждання на нелегкому шляху до Істини й спасіння роду людського. Серед 70 учнів Ісуса Христа було обрано саме 12, бо це число збігається з числом дванадцяти колін ізраїльських. На час проповіді Христа з дванадцяти родів ізраїльських збереглося лише два з половиною: Іуди, Веніаміна і половина від Левія. Решта дев’ять з половиною родів з часу завоювання Північного царства (722 рік до н. е.) вважалися зниклими.

30 червня у світі

Всесвітній день соціальних мереж

в 2010 році за ініціативою однієї з медіа-компаній США з’явилося особливе свято — Всесвітній день соціальних мереж, який відтоді щороку відзначають 30 червня.

Міжнародний день парламентаризму

30 червня відзначається міжнародний день парламентаризму, затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Його метою є підвищення грамотності людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його завдань та можливостей.

Міжнародний день астероїда

30 червня відзначається міжнародний день астероїда. Дата була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у відповідь на звернення Асоціації дослідників космосу з пропозицією святкування річниці Тунгуського феномена.

Іменини 30 червня

Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян.

Талісманом людини, народженої 30 червня є турмалін. Дорогоцінний камінь, який має чимало енергетичних властивостей. В давнину вірили, що турмалін допомагає збалансовувати енергію, а тому приносить у життя власника гармонію.

Традиції, заборони, прикмети 30 червня

У дванадцяти апостолів і святих Церкви просять допомоги в будь-яких починаннях, захисту для сім’ї та дому від бід і хвороб. У свято потрібно помиритися з тими, з ким у сварці, попросити вибачення, подати милостиню й обов’язково допомогти тому, хто потребує.

На Собор 12 апостолів, як і на Великдень, у народі прийнято фарбувати яйця, тому свято ще називають другим Великоднем. 12 яєць фарбують у жовтий колір: яйце уособлює життя, а жовтий колір символізує сонце. Свято ще називають другим Великоднем. Крашанками пригощають рідних і близьких та бажають Божої благодаті, здоров’я, душевного спокою та миру. Більшість страв на столі також мають бути з яєць, наприклад, яєчня – із салом, шинкою, зеленню, сиром, рибою та іншими добавками.

На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури в цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не минути.

Ще прикмети 30 червня:

коропи опустилися на дно водойми — чекайте на негоду;

кує зозуля до спекотного і довгого літа;

якщо зозуля цього дня мовчить, то зима буде сніжною, а сніг випаде рано;

вранці багато роси до сонячної погоди протягом кількох днів.

Що не можна робити 30 червня

Не варто сваритися і лаятися — будь-який конфлікт затягнеться.

Не дозволяється вживати алкогольні напої.

Заборонено відмовляти у допомозі, якщо вас про неї попросили.

30 червня в історії

Визначні події

1894 — відкритий найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж

1908 — у Східному Сибіру в басейні річки Підкам’яна Тунгуска впав та вибухнув так званий «Тунгуський метеорит»

1908 — в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті

1913 — почалася Друга балканська війна

1934 — «ніч довгих ножів» — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.). Піднесення СС над СА

1941 — Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька

1945 — Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР

1947 — у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.

1948 — Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з «Bell Laboratories» оголосили про створення транзистора

1971 — при поверненні на Землю після космічного польоту на Союзі-11 загинув весь екіпаж: Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв

1991 — у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій було сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим

2013 — почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка

2022 — росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку росії це було оголошено як «жест доброї волі», а на справді чергова поразка загарбників, що напали на Україну.

Народилися 30 червня

1907 — Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу «Нахтігаль», генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату УГВР.

1914 — Володимир Челомей, український вчений-механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки.

1966 — Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків

1975 — Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

Померли 30 червня

1520 — Монтесума II, імператор ацтеків, страчений іспанськими конкістадорами

1936 — Єфросинія Зарницька, українська акторка, співачка.

1942 — Абрам Маневич, український і американський художник-модерніст, один із засновників Української академії мистецтв.

1971 — Георгій Добровольський, радянський космонавт українського походження, інженер-дослідник космічного корабля «Союз-11».

1973 — Василь Величковський, український релігійний і громадський діяч, єпископ УГКЦ, місіонер, блаженний священномученик УГКЦ

1978 — Георгій Авраменко, український актор і режисер

1995 — Назарій Яремчук, співак, народний артист України (*1951).

2005 — Анатолій Базилевич, український художник, заслужений діяч мистецтв УРСР (1969), народний художник України (1993)

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