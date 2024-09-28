28 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 28 вересня. Міжнародний день мережива. День міста у Краматорську, Нікополі і Хмельницькому. Православні вшановують пам’ять святого ісповідника Харитона. Залишилося 94 дні до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 948 день повномасштабної війни в Україні.

28 вересня – яке сьогодні церковне свято

28 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Харитона. Він жив у III столітті в місті Іконії, що в римській провінції Лікаонія (сучасна Туреччина). Був благочестивим християнином, відомим своїми чеснотами. Під час гонінь на християн за імператорів Галерія, Максиміана або Лікінія, Харитона ув’язнили за відмову приносити жертви язичницьким богам. Він мужньо сповідував свою віру в Ісуса Христа і зазнав жорстоких мук, але залишився живий.

Після звільнення з в’язниці Харитон вирушив до Єрусалима. Дорогою його захопили розбійники, але він чудом врятувався. На місці свого порятунку він заснував монастир, відомий як Фаранська Лавра. Пізніше він заснував ще два монастирі: Єрихонський і Сукійський. Святий Харитон відомий своєю духовною мудрістю і строгим монастирським уставом. Він прожив благочестиве життя і помер близько 350 року.

28 вересня у світі

Міжнародний день загального доступу до інформації

Без потрібної інформації важко зробити вибір та сформувати свою думку з будь – якого приводу, проте гарантований законом доступ до неї — відносно нове явище в історії. Праву сучасних людей отримувати необхідні відомості, в тому числі й від держави, присвячена особлива подія — Міжнародний день загального доступу до інформації, який щороку відзначається 28 вересня.

Міжнародний день мережива

Міжнародний день мережива відзначають в останню суботу вересня. Техніка виконання мережива виникла багато століть тому. Ще у біблійних текстах є згадки про пишні тканини, якими було декоровано вбрання священиків.

Міжнародний день кролика

Кожну четверту суботу вересня в світі відзначають Міжнародний день кролика. Основна мета свята – донести інформацію про шкоду, яку завдають цим звірятам люди. Започаткований цей день в 1998 році у Великобританії. Пізніше свято відзначили в Австралії, а потім в усьому світі.

Міжнародний день поке

Одним із свят, що випадають на 28 вересня, є Міжнародний день поке. Поке – це національна страва гавайської кухні. До її складу входить дрібно нарізана сира риба, горіх молуккського дерева, водорості ліму та морська сіль. Замість риби також використовують восьминогів або інші види морських молюсків.

Всесвітній день боротьби проти сказу

28 вересня – Всесвітній день боротьби проти сказу. Ініціатором проєкту став Глобальний альянс з контролю сказу. День присвячений Луї Пастеру – французькому мікробіологу, дата смерті якого прийнята як День боротьби зі сказом. Він став першим у світі, хто створив сироватку від сказу.

Міжнародний день права знати

Міжнародний день права знати було засновано 28 вересня 2002 року в Болгарії на конференції громадських організацій, що спеціалізуються на захисті свободи інформації.

Міжнародний день безпечного аборту

У 2011 році 28 вересня було призначено міжнародним Днем безпечних абортів. Цю дату запроваджено Всесвітньою організацією жінок по репродуктивним правам.

День свободи від голоду

28 вересня вважається інтернаціональним Днем свободи від голоду. Метою свята є поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства. День свободи від голоду було введено 2006 року некомерційною всесвітньою організацією Freedom from Hunger. Компанія працює у 19 країнах світу, де є нестача природних ресурсів, і допомагає боротися з голодом.

День Конфуція

28 вересня у Китаї відзначають День Конфуція.

28 вересня в Україні

День міста Краматорськ

День міста Нікополь

День міста Хмельницький

Іменини 28 вересня

Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.

Талісманом людини, народженої 28 вересня, є берил. Здавна вірили, що своїм власницям цей камінь дарує вірність у коханні. А ще берил є активним провідником енергії та потужним захисником.

Традиції, заборони, прикмети 28 вересня

Народне свято сьогодні щасливе для любовних справ, побачень і зізнань. У давні часи молодь упродовж вересня намагалася знайти собі пару і посвататися, оскільки наближався покровський сезон весіль. Часто посиденьки молодих тривали до пізньої ночі.

Харитонів день у наших предків вважався вдалим для чаклунів і ворожінь. Люди намагалися ні з ким не сваритися 28 вересня, щоб на них у помсту не наслали порчу. Також цього дня нічого не піднімали з землі і не приймали подарунки від малознайомих недругів. До ворожок зверталися не тільки зі злими намірами, а й із проханням зцілити хворого.

Дівчата в цю дату збиралися з подругами і займалися ворожіннями на долю і суджених. Такі практики були дуже популярними, хоча церква їх засуджує, а наука вважає псевдонауковими.

Наші предки вірили, що за три дні до Покрови Пресвятої Богородиці (1 жовтня) не можна їсти ягід. Існувала думка, що в них вселяється нечистий.

Також у народі помітили: якщо гусак лапу підіймає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощеться у воді – на тепло, дзьоб під крило ховає – до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на Покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше.

Ще прикмети 28 вересня

дме холодний вітер — літо наступного року буде теплим;

ясно — зима буде сніжною та холодною;

високо летять гуси — до повені взимку;

коли опадає листя, то лягає тильним боком — буде гарний урожай наступного року.

Що не можна робити 28 вересня:

Не слід скаржитися на життя.

Не можна займатися прибиранням.

Забороняється ділитися планами на майбутнє.

28 вересня в історії

Визначні події

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард

1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір

1773 — на Уралі і в Поволжі почалося повстання під керівництвом донського козака Омеляна Пугачова

1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолив кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі

2000 — Афганський рух «Талібан» зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом

2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси

Народилися 28 вересня

551 до н. е. — Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, титульна фігура у конфуціанстві.

1803 — Проспер Меріме, французький драматург, новеліст, історик, етнограф, романіст

1886 — Микита Мандрика, український літературознавець, публіцист, учений, дипломат, поет, громадський діяч.

1916 — Ольга Лепешинська, українська і радянська балерина, педагогиня, народна артистка СРСР

1918 — Василь Сухомлинський, український педагог («Серце віддаю дітям», «Про виховання»)

1921 — Михайло Заєць, діяч УПА, автор спогадів про командира УПА Романа Шухевича

1924 — Марчелло Мастроянні, італійський актор.

1928 — Коко Тейлор, американська співачка, названа за унікальний голос Королевою блюзу

1929 — Дмитро Павличко, український поет, письменник, політик.

1934 — Бріжіт Бардо, французька акторка, секс-символ 1950-60-х («І Бог створив жінку», «Бабетта йде на війну», «Презирство»)

1934 — Вадим Костроменко, український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України (1969)

1936 — Гаврило Чернихівський, український літературознавець, краєзнавець, історик.

1941 — Олександр Яловенко, український художник-пейзажист, портретист

1947 — Володимир Трошкін, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Померли 28 вересня

1895 — Луї Пастер, видатний французький мікробіолог і хімік.

1902 — Еміль Золя, французький письменник

1942 — Юрій Будяк, український письменник, журналіст, громадський діяч.

1947 — Микола Матіїв-Мельник, український письменник, журналіст.

1956 – Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович), український письменник, новеліст, класик сатиричної прози XX ст.

1956 – Вільям Боїнг, американський літакобудівник, засновник американської авіабудівельної компанії «Boeing».

1966 — Андре Бретон, французький поет і письменник, основоположник сюрреалізму.

1974 — Василь Іванис, український канадський економіст, інженер-технолог, історик, політичний та громадський діяч Кубані.

1977 — Тарнович Юліян Стефананович, український громадський діяч, журналіст, публіцист та письменник.

1978 — Іван Павло I, кардинал, Папа Римський. Помер на 33-й день після свого обрання Папою.

1991 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант та композитор.

2008 — Анатолій Скрипник, український письменник, літературний критик, журналіст, радіоведучий.

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