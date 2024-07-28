28 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 28 липня. Всесвітній день охорони природи. День працівників торгівлі в Україні. В цей день 10 років тому українські військові звільнили Авдіївку. Православні вшановують пам’ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Залишилося 156 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 886 день повномасштабної війни в Україні.

28 липня – яке сьогодні церковне свято

28 липня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони належали до числа 70-ти апостолів, обраних дванадцятьма апостолами для допомоги в служінні. Прохор спочатку супроводжував апостола Петра, а потім став єпископом у Нікомідії. Після Успіння Божої Матері він був супутником апостола Іоанна Богослова і разом з ним був засланий на острів Патмос, де записав Одкровення. Повернувшись до Нікомідії, навертав язичників до Христа і прийняв мученицьку смерть в Антіохії.

Никанор постраждав того ж дня, коли був побитий камінням первомученик архідиякон Стефан. Тимон був єпископом міста Басторії в Аравії. За проповідь Євангелія його кинули в піч, але він вийшов неушкодженим. За переказами, помер розп’ятим на хресті. Пармен проповідував у Македонії. За однією версією, помер від хвороби, за іншою — прийняв мученицьку смерть за часів імператора Траяна..

28 липня у світі

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щорічно 28 липня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Таку дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2011 році. Дата святкування обрана на честь дати народження лікаря з США на ім’я Барух Самюель Блумберг, котрий з’явився на світ саме цього дня у 1925 році. Блумберг зробив відкриття гепатиту B, за що отримав Нобелівську премію.

Всесвітній день охорони природи

28 липня кожного року відзначається важлива екологічна подія – Всесвітній день охорони природи.

День PR-фахівця

28 липня кожного року відзначається неофіційне професійне свято – День PR-фахівця.

День Незалежності Республіки Перу

Щорічно 28 липня Перу відзначає день власної незалежності, адже саме цього дня у 1821 році генерал Дон Хосе Сан Мартін проголосив повну свободу республіки від Іспанії та гордо підняв прапор на столичній площі. До речі, дизайн перуанського прапора наснився Сан Мартіну під час визвольної експедиції.

28 липня в Україні

День працівників торгівлі в Україні

Українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю. Для їхнього професійного вшанування в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.

Іменини 28 липня

Василь, Юхим, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Ірина.

Талісманом людини, народженої 28 липня є родоніт. Вважається самоцвітом з жіночою енергією. Родоніт рекомендовано носити юним дівчатам, які хочуть відшукати своє призначення в житті.

Традиції, заборони, прикмети 28 липня

У народі день прозвали Прохори-Пармени.

У молитвах до святих апостолів просять миру і благополуччя в домі, душевного спокою, благополуччя для близьких.

Вважається, що день пам’яті апостолів від 70-ти сприятливий для сільськогосподарських робіт – можна копати картоплю, збирати врожай овочів, фруктів, йти до лісу по ягоди. Рекомендується також готувати страви з картоплі. За старим повір’ям, щоб привернути удачу сьогодні потрібно з’їсти грушу.

Наші предки помітили: якщо дощ з ранку – вдень встановиться гарна погода. Липа пожовкла – осінь буде ранньою. Туман випав увечері – наступного дня буде дощ.

Ще прикмети 28 липня:

мурахи будують високі мурашники — зима прийде рано і буде холодною;

високо пливуть хмари до сухої та теплої погоди;

вранці на траві багато роси — чекайте на гарну погоду вдень;

вночі на небі яскраві мерехтливі зорі — вдень піде гроза.

Що не можна робити 28 липня:

Не слід відмовляти у допомозі.

Заборонено шити, вишивати і в’язати.

Не можна лихословити, лаятися чи пліткувати.

28 липня в історії

Визначні події

1765 — в Петербурзі видається Указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині.

1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 — відкриття Київського університету.

1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1914 — початок Першої світової війни.

1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.

1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою «Ні кроку назад!», яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.

2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.

2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Народилися 28 липня

1810 — Аполлон Мокрицький, український живописець і педагог.

1880 — Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР (†1951).

1899 — Іван Сила, український борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку.

1912 — Ігор Муратов, український поет, перекладач, драматург.

1940 — Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець

1983 — Сергій Пономаренко, офіцер ЗСУ. Герой України.

1987 — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського «Динамо».

Померли 28 липня

1655 — Сірано де Бержерак, французький письменник, драматург та дуелянт.

1741 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль.

1750 — Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.

1794 — Максиміліан Робесп’єр, діяч французької революції, лідер якобинців.

1948 — Григорій Світлицький, український живописець, педагог.

1960 — Етель Ліліан Войнич, ірландська письменниця.

1991 — Петро Масоха, український актор, член Спілки кінематографістів України.

2006 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор, автор повнометражного анімаційного фільму «Енеїда» (1991), серіалу «Козаки» (п. 2006) та ін.

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