27 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 27 вересня. Всесвітній день туризму і день без м’яса. День вихователя в Україні. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Калістрата і дружини його, а також преподобного Саватія- ченця. Залишилося 95 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 947 день повномасштабної війни в Україні.

27 вересня – яке сьогодні церковне свято

27 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його. Святий мученик Калістрат був родом з Карфагена. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії в Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином.

Калістрат був воїном і відзначався своєю вірою та благочестям. Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він чудом врятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували в Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили.

27 вересня за новим стилем вшановують також преподобного Саватія- ченця, який шукав усамітнення і знайшов його на Соловецькому острові, де заснував у XV столітті монастир. Святого прозвали Саватій Соловецький.

27 вересня у світі і в Україні

Всесвітній день без м’яса

27 вересня відзначають Всесвітній день без м’яса. Насправді, це перший день Всесвітнього тижня без м’яса. Всесвітній тиждень без м’яса – це щорічна подія, яка заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів.

Всесвітній день туризму та День туризму в Україні

Важливу роль туризму визнають уряди країн та міжнародні організації, зокрема, ООН — під її егідою працює Всесвітня туристична організація, яка заснувала щорічне свято — Всесвітній день туризму. Його відзначають щороку 27 вересня, а українці цього дня мають ще й національне свято — День туризму в Україні.

День чеського пива

День чеського пива (Czech Beer Day) відзначають 27 вересня.

День дудла

Щороку у вересні відзначається День дудла. Скетчі, дудли, дудлики… Простими словами – замальовки.

А також у світі:

День Незалежності Республіки Туркменістан

27 вересня в Україні:

День вихователя

Іменини 27 вересня

Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 27 вересня, є цитрин. Здавна камінь символізує удачу та багатство. В давнину вірили, що цитрин рятує від негативних думок та нічних жахіть.

Традиції, заборони, прикмети 27 вересня

У народному календарі 27 вересня – свято Саватій Бджоляр. Святого Саватія вважають покровителем бджіл і бджолярів, цього дня готують вулики до зимівлі та пригощають усіх медом.

У святого Каллістрата просять про зміцнення віри і дати сил – фізичних і духовних. Преподобному Саватію моляться бджолярі.

За народним звичаєм цього дня готують медові пряники – вважається, що потрібно з’їсти хоча б один, щоб у домі був достаток.

У народі ще цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути “здвинутим” у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: “Воздвиження осінь назустріч зимі рухає”.

Ще прикмети 27 вересня

вже полетіли перелітні птахи — чекайте на морозну погоду;

вранці заморозок — зима прийде рано;

дме західний вітер — через кілька днів вже зіпсується погода;

різко похолодало — весна буде ранньою.

Що не можна робити 27 вересня:

Не можна ходити до лісу — існує великий ризик загубитися.

Не слід влаштовувати скандали — вони затягнуться надовго.

Забороняється брати і давати гроші в борг.

27 вересня в історії

Визначні події

1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.

1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.

1821 — проголошена незалежність Мексиканської імперії

1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.

1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету «Свобода» (найдавніший у світі зі сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією).

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).

1912 — у Києві відкритий стадіон «Спортивне поле» на 3 тисячі осіб.

1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.

1939 — німці захопили Варшаву.

1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як «Країни Осі».

1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру «для евакуації»

1941 — Сирійська Республіка проголошена незалежною державою.

1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.

1998 — заснована компанія Google.

Народилися 27 вересня

1872 — Григорій Світлицький, український живописець, педагог.

1885 — Юхим Михайлів, український художник, поет і мистецтвознавець.

1895 — Володимир Кобилянський, український поет, перекладач

1896 — Олександр Дорошкевич, український літературознавець і літературний критик, педагог

1896 — Олекса Третяків, відомий український художник, учасник паризьких салонів

1923 — Василь Боровий, український поет, жертва сталінського терору.

1924 — Володимир Полєк, український бібліограф, педагог, літературознавець, краєзнавець

1938 — Дмитро Арсенич, український поет, борець проти комуністичної системи у радянський час

1953 — Микола Рябчук, український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст

1962 — Ніла Зборовська, український літературознавець, письменниця і психоаналітик

1962 — Алла Татаренко, українська славіст, перекладач, історик літератури, літературний критик

1979 — Оксана Радушинська, українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча

1983 — Лілія Демидюк, українська письменниця і літературознавець

1983 — Олена Юрковська, п’ятиразова паралімпійська чемпіонка, Герой України

Померли 27 вересня

1838 — Бернар Куртуа, французький хімік. Відкрив хімічний елемент Йод.

1946 — Юрій Горліс-Горський, український військовий і громадський діяч, письменник, старшина Армії УНР

1972 — Степан Риндик, український письменник, інженер-механік

1983 — Михайло Стельмах, український письменник

1986 – Кліфф Бертон, бас-гітарист треш-метал гурту Metallica

1993 — Володимир Позняк, український історик

2003 — Петро Балей, український письменник, перекладач, журналіст

2017 — Г’ю Гефнер, американський видавець, засновник і шеф-редактор журналу «Плейбой»

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