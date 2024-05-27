27 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 27 травня. Міжнародний день маркетингу і День екстреної медичної допомоги. Православні вшановують пам’ять священномученика Ферапонта. Залишилося 218 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 824 день повномасштабної війни в Україні.

27 травня – яке сьогодні церковне свято

27 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ферапонта. Він жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів. Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.

27 травня у світі

Міжнародний день маркетингу (травень)

Міжнародний день маркетингу (International Day of Marketing), що відзначається щорічно 27 травня, є святом, яке вшановує життєво важливу роль маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами та стимулюванні суспільних змін. У цей день також відзначається день народження Філіпа Котлера, якого часто називають “батьком сучасного маркетингу”, чиї інноваційні теорії глибоко сформували маркетинговий простір.

День екстреної медичної допомоги

День невідкладної медичної допомоги — це щорічна подія, яка відзначається 27 травня, щоб відзначити життєво важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та інших медичних працівників, які невтомно працюють, щоб надати невідкладну та життєво необхідну допомогу в критичних ситуаціях.

А також у світі:

День захисту від Сонця

День народження скотча

Іменини 27 травня

Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Ферапонт, а також Сидір, Олександр, Макар, Максим, Марк, Микита, Тихон

Талісманом людини, народженої 27 травня є аметист. Напівдорогоцінний камінь насиченого фіолетового кольору. Здавна аметист вважали символом богів, йому приписували чимало магічних властивостей. Зокрема, вважали, що він захищає від алкоголю.

Традиції, заборони, прикмети 27 травня

Святому Ферапонту моляться про зцілення духовне і фізичне.

Сьогодні слід говорити тільки у справі – це принесе користь і вбереже від чуток. Доброю прикметою вважається помирити тих, хто свариться.

За старих часів цього дня задобрювали домовика і залучали в дім достаток і фінанси: ставили в затишному місці чашку або тарілку і кидали в неї кілька монет.

В давні часи цього дня очікували, як закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа. В день прилітають ластівки, приносять тепло.

Ще прикмети 27 травня:

рясна роса на траві, день буде сонячним;

вранці задушливе повітря — буде негода;

ясна погода, але на землі повзають черв’яки — до грози;

ліс шумить без вітру — чекайте на дощ найближчим часом;

від квітів жимолості не відчувається запаху — до засухи.

Що не можна робити 27 травня

Не можна носити монети у кишені.

Заборонено лаятися і сваритися з рідними.

Не варто вимітати чи виносити сміття з будинку.

27 травня в історії

Визначні події

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.

1930 — Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

Народилися 27 травня

1859 — Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві; брат Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського й Марії Садовської-Барілотті.

1871 — Андрій Крупій, український народний поет-сатирик.

1877 — Гліб Лазаревський, український літературознавець.

1878 — Айседора Дункан, танцівниця.

1913 — Валентин Лагода, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.

1929 — Роман Іваничук, український письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України.

1964 — Володимир Цибулько, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.

1971 — Олександр Чижевський, український футболіст, захисник запорізького «Металурга».

1979 — Дмитро Толкунов, український хокеїст.

Померли 27 травня

1840 — Нікколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор.

1989 — Арсеній Тарковський, поет і перекладач зі східних мов.

1999 — Дмитро Нитченко, український літературознавець, письменник, мемуарист, редактор, літературний дослідник, педагог, громадський діяч, що жив і працював у Австралії.

2016 — Петро Геркуліан Мальчук, архієпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні (2011—2016), член ордену францисканців.

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