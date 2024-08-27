27 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 27 серпня. Всесвітній день прощення і Міжнародний день боксу. День українського сала. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Пімена. Залишилося 126 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 916 день повномасштабної війни в Україні.

27 серпня – яке сьогодні церковне свято

27 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Пімена. Він був родом з Єгипту, народився близько 340 року. У молодому віці він разом з двома своїми братами пішов до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де вони прийняли чернечий постриг. Пімен був відомий своєю суворою аскезою та великим постом. Він міг не приймати їжу більше тижня, але завжди радив іншим їсти щодня, але без пересичення.

Пімен також прославився своєю духовною мудрістю та наставництвом. Він уникав зустрічей з мирськими людьми, але завжди був готовий допомогти ченцям своїми порадами. Помер святий у віці 110 років, близько 450 року, і незабаром після смерті був визнаний святим.

27 серпня у світі

Всесвітній день прощення

Щоб якомога більше людей зрозуміли, як важливо вміти щиро пробачати і навчилися це робити, існує особливе свято — Всесвітній день прощення. Його відзначають щороку 27 серпня, але існують і інші дати, такі як 7 липня або перша неділя серпня.

Міжнародний день боксу

27 серпня в світі щороку відзначається Міжнародний день боксу — свято, яке має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати цей вид спорту серед населення.

Міжнародний день лотереї

27 серпня у світі святкують Міжнародний день лотереї. Саме поняття «лотерея» походить від фінської мови. Слово, від якого пішла лотерея, звучить як hlot та означає «жереб». Пізніше слово потерпіло зміни, стало використовуватись в англійському варіанті lot – доля.

А також у світі:

Всесвітній день гри “Камінь, ножиці, папір”

День любителів бананів

Іменини 27 серпня

Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан, Анфіса.

Талісманом людини, народженої 27 серпня, є сердолік. Цей камінь може похвалитися дуже багатою історією. Сердолік особливо шанувався в Древньому Єгипті, адже був символом богині Ізіди, покровительки гармонії, добробуту та сімейних уз.

Традиції, заборони, прикмети 27 серпня

У молитвах до святого Пимена Великого звертаються з проханнями дати сили і мудрість, приборкати гординю, припинити сварки і ворожнечу в сім’ї, навчити поблажливості і прощення.

Наші предки цього дня обов’язково йшли на риболовлю.

Наші пращури помітили: якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

Ще прикмети 27 серпня:

вранці туман — будуть зливи;

пізно з’явилися квіти на горобині — до теплої осені;

багато жолудів — зима буде холодною і суворою;

кішка постійно ховається під ковдру — чекайте на похолодання.

Що не можна робити 27 серпня:

Забороняється піднімати будь-яку річ на перехресті.

Не можна довго стояти на порозі дому.

Не варто одружуватися чи свататися.

27 серпня в історії

Визначні події

1783 — перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем.

1813 — Дрезденська битва, перемога Наполеона над союзною російсько-пруссько-австрійською армією.

1859 — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсільванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».

1913 — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку «Ньєпор»-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту «мертву петлю», що згодом стала називатися «петлею Нестерова».

1929 — у СРСР уведена «непрерывка»: був ліквідований семиденний тиждень, замість її уведена п’ятиденка — 5 робочих днів, один вихідний.

1938 — в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН)

1939 — відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.

1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.

1959 — у СРСР прийнята постанова про нагородження випускників шкіл медалями.

1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

1991 — проголошення незалежності Молдови.

Народилися 27 серпня

1770 — Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ.

1856 — Іван Франко, письменник, один з найвизначніших духовних провідників України, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист.

1871 — Теодор Драйзер, американський письменник і громадський діяч.

1902 — Юрій Яновський, український письменник.

1908 — Ліндон Б. Джонсон, 36 Президент США (1963—1969).

1941 – Богдан Ступка, український актор театру і кіно.

1983 — Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.

Померли 27 серпня

1576 — Тіціан Вечелліо, італійський (венеційський) живописець

1635 — Лопе де Вега, іспанський драматург.

1883 — Олексій Савич, український астроном і геодезист.

1969 — Еріка Манн, німецька актриса, письменниця і журналістка. Старша дочка письменника Томаса Манна.

1990 — Стіві Рей Вон, американський гітарист, співак, автор і продюсер.

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