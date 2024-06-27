27 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 27 червня. Всесвітній день рибальства працівників промисловості. Православні вшановують пам’ять преподобного Самсона. Залишилося 187 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 855 день повномасштабної війни в Україні.

27 червня – яке сьогодні церковне свято

27 червня день пам’яті преподобного Самсона, странноприїмця.

Самсон жив у V-VI століттях у Римі. Він був із багатої і знатної християнської сім’ї, здобув гарну освіту, знав лікувальну справу і все життя безкоштовно лікував бідняків.

Після смерті батьків Самсон роздав спадок нужденним, а сам пішов у пустелю під Константинополем і оселився там. Згодом він переїхав у невеликий будиночок, де став приймати мандрівників, жебраків і хворих. За переказами, одного разу Самсон зцілив імператора Юстиніана, і зробив це всього лише одним дотиком руки. Імператор на знак подяки хотів обсипати золотом свого рятівника, але Самсон не захотів, а попросив Юстиніана побудувати дім для мандрівників і лікарню. Преподобний до глибокої старості приймав у ньому мандрівників і нужденних людей, допомагав їм і лікував.

27 червня у світі

Всесвітній день працівників промисловості

Всесвітній день працівників промисловості (Industrial Workers of the World Day) є щорічним святкуванням, яке проводиться 27 червня на честь досягнень і боротьби промислових робітників світу.

День мікро-, малих і середніх підприємств

27 червня за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН визначено як День мікро-, малих і середніх підприємств. Відзначають свято щорічно починаючи з 2017 року.

Всесвітній день рибальства

27 червня щорічно святкується Всесвітній день рибальства (World Fisheries Day). Засноване свято було на з’їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який відбулась в Італії у липні 1984. Святкують цей день по всьому світу і професіонали, і аматори.

День народження банкомата

Днем народження банкомата вважається 27 червня. У цей день у 1967 році перший автомат з видачі готівки було встановлено в британському банку. Його вартість становила 18000 доларів, що на той час вважалося астрономічною сумою.

А також у світі:

Міжнародний день ананаса

Всесвітній день мікробіома

День сонцезахисних окулярів

Іменини 27 червня

Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Ян, Іванна, Яна.

Талісманом людини, народженої 27 червня, є смарагд. В народі цей камінь називають “небесним лікарем”. В давнину вважалося, що смарагд допомагає побачити своє майбутнє.

Традиції, заборони, прикмети 27 червня

У народі цей день прозвали Самсон Сіногній.

До святого Самсона, оскільки він був лікарем, звертаються з молитвами про здоров’я та зцілення від хвороб. Перед іконою “Споручниця грішних” моляться з проханнями позбавити від інфекцій та епідемій, захистити від пристріту і порчі, зцілити від безсоння, а також просять про прощення гріхів.

За прикметами 27 червня наші предки викидали старі речі, а непотрібні віддавали тому, хто потребує. Вважається, що що більше віддаси сьогодні, то більше воздасться в майбутньому.

Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім тижнів негоди. Прогнозувати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці – вночі може бути гроза.

Ще прикмети 27 червня:

дощить — до бабиного літа буде сиро;

вранці квіти не розпустилися — чекайте на дощ;

багато бджіл літає — буде посуха;

стоїть ясна погода — таким літо буде.

Що не можна робити 27 червня

Забороняється ображатися, злитися, сваритися.

Не можна робити пропозицію — шлюб виявиться невдалим.

Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу.

27 червня в історії

Визначні події

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького.

1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР

1964 — у Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

2001 — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.

2017 – у м. Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

2022 — у Кременчуку (Полтавська область) стався ракетний удар в ТЦ «Амстор». Це найтрагічніша подія в історії сучасної Полтавщини.

Народилися 27 червня

1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича

1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

1991 — Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Померли 27 червня

1944 — Іван Чмола, український військовий та педагогічний діяч, начальник Коша СС, полковник Армії УНР, розстріляний більшовиками

1992 — Сергій Рябченко, український художник-графік

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