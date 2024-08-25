25 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

25 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 25 серпня. День примирливого поцілунку. В Україні День шахтаря. Православні вшановують пам’ять святого апостола Тита. Залишилося 128 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 914 день повномасштабної війни в Україні.

25 серпня – яке сьогодні церковне свято

25 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тита. Він був одним із сімдесяти апостолів і учнем апостола Павла. Він народився на острові Крит і був язичником за походженням. Тит став першим єпископом Крита і отримав від Павла Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту. Тит супроводжував Павла в його подорожах і допомагав утверджувати християнські громади в Греції. Він також був присутній на Єрусалимському соборі, де обговорювали питання про дотримання Мойсеєвого закону для новонавернених християн. Після звільнення Павла з першого римського ув’язнення, Тит був призначений єпископом Крита і продовжував свою місіонерську діяльність до самої смерті.

25 серпня у світі

День примирливого поцілунку

Щорічно 25 серпня планета святкує День примирливого поцілунку або National Kiss and Make Up Day. Засновником цього дня, подібного до Дня національного примирення, який проводиться 2 квітня, є американка Жаклін Мілгейт.

День народження операційної системи Linux

25 серпня у всьому світі святкують День народження операційної платформи Лінукс, яка стала символом усього програмного забезпечення з відкритим кодом.

Всесвітній день топлес

У найближчу неділю до 26 серпня різні країни святкують Всесвітній день топлес. З найбільшим розмахом свято проходить у Сполучених Штатах. Метою проведення заходів є підтримка прав жінок ходити топлес у громадських місцях з метою забезпечення гендерної рівності.

25 серпня в Україні

День шахтаря

В останню неділю серпня Україна відзначає професійне свято шахтарів.

День міста Рівне

В останню неділю серпня святкує свій День народження місто Рівне, що розташоване на північному заході України. Воно має давню історію. Панорами сучасного Рівного прикрашають старовинні архітектурні будови, храми, церкви. Тут зосереджено багато унікальних пам’яток, музеїв, кінотеатрів.

День міста Донецьк

День міста Донецьк відзначається в останню неділю серпня.

Іменини 25 серпня

Володимир, Іван, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 25 серпня є амазоніт. Камінь отримав свою назву на честь річки Амазонки. Здавна вірили, що амазоніт це символ сміливості та відданості.

Традиції, заборони, прикмети 25 серпня

У народі 25 серпня – свято Тит Грибник, Тит Листопадник. Вважається, що з цього дня починається справжній красивий листопад.

У святого Тита просять заступництва перед Господом, зміцнити віру і дати сил, щоб винести життєві труднощі.

Цього дня надзвичайно шанували гриби. На Тита Грибника можна йти до лісу по гриби – вважається, що це останній день, коли гриби можна солити на зиму, а після цього – тільки смажити і варити. День вважається сприятливим для покупок і поїздок.

У давнину помітили: якщо цей день дощовий – бабине літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна – слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки у клена.

Ще прикмети 25 серпня:

птахи вже почали відлітати у теплі краї — бабине літо буде коротким, а осінь холодною;

в лісі багато грибів — до морозної зими;

птахи на землі сидять — найближчими днями погода буде теплою та ясною;

птахи повсідалися на верхівках дерев до швидкого похолодання.

Що не можна робити 25 серпня:

Не рекомендовано займатися будівництвом чи ремонтом.

Не слід носити прикраси з бурштину.

Не можна залишати маленьких дітей без нагляду.

25 серпня в історії

Визначні події

1604 — Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.

1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеційській Малій раді (раді дожа) новий пристрій — телескоп.

1792 — задунайська козацька флотилія прибула в Темрюк на Кубані. Там рівно через 100 років в пам’ять про цю подію спорудили пам’ятник запорожцям.

1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

1918 — вийшов у світ перший номер газети «Звон» (Дзвін) під редакцією Янки Купали.

1933 — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.

1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

Народилися 25 серпня

1819 — Алан Пінкертон, американський підприємець шотландського походження. Один з перших детективів США.

1866 — Володимир Косинський, український вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.

1868 — Сергій Ізотов, старшина Дієвої армії УНР.

1905 — Абрам Луфер, український радянський піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв Української РСР.

1924 — Павло Загребельний, український письменник.

1930 — Шон Коннері, шотландський кіноактор і продюсер.

1938 — Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.

1940 — Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.

1949 — Джин Сіммонс (музикант), американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найзнаніший як один із засновників групи Kiss.

1963 — Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.

1970 — Клаудія Шиффер, німецька топмодель і акторка.

Померли 25 серпня

1900 — Фрідріх Ніцше, німецький філософ

1963 — Іван Багряний, український письменник, прозаїк, публіцист, політичний діяч

1963 — Володимир Дорошенко, український громадсько-політичний діяч, бібліограф і літературознавець

2008 — Михайло Сирота, народний депутат України, один із розробників Конституції України 1996 року.

2012 — Ніл Армстронг, американський військово-морський льотчик ВМС США і астронавт. Командир «Аполлона-11», перший землянин, який ступив на поверхню Місяця.

2018 — Джон Маккейн, американський військовик і політик.

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