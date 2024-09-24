24 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 вересня. Всесвітній день досліджень раку. Православні вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли, а також пам’ять Святої Феодори Олександрійської. Залишилося 98 днів до Нового року. Це вівторок, і на цей день припадає 944 день повномасштабної війни в Україні.

24 вересня – яке сьогодні церковне свято

24 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Текли. Свята Текла була однією з перших жінок-християнок і ученицею апостола Павла. Вона відома своєю відданістю вірі та мужністю перед обличчям переслідувань. Текла народилася в Іконії (сучасна Туреччина) і, почувши проповіді апостола Павла, вирішила присвятити своє життя Христу. Вона відмовилася від шлюбу, що викликало гнів її нареченого та родини. Теклу переслідували, але вона чудом уникала смерті, що ще більше зміцнювало її віру. Її життя стало прикладом для багатьох християн, а її відданість і стійкість зробили її однією з найшанованіших святих у християнській традиції. Вона вважається покровителькою жінок, які прагнуть духовного життя, і тих, хто зазнає переслідувань за свою віру.

24 вересня у світі

Всесвітній день досліджень раку

Всесвітній день досліджень раку, що відзначається щорічно 24 вересня, є глобальною ініціативою, яка підкреслює важливість досліджень раку та неоціненний внесок дослідників у всьому світі.

Міжнародний день караванника

Міжнародний день караванника, який щороку відзначають 24 вересня заснувала Міжнародна асоціація з координації вантажних операцій, яка дбає про безпеку та ефективність національних і міжнародних вантажних перевезень всіма видами транспорту.

Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення

24 вересня в світі проводиться Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Впроваджена ця подія завдяки ініціативі Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, різних асоціацій та незалежних розробників, що була оголошена 2 вересня 2008 року.

Всесвітній тиждень сітківки ока

Більше 10 років поспіль 24 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній тиждень сітківки ока. Проводиться цей тиждень з метою підвищення інформованості суспільства про найпоширеніші дегенеративні хвороби сітківки.

День проголошення Незалежності Республіки Гвінея-Бісау

24 вересня День оголошення незалежності святкує маленька західноафриканська країна Гвінея-Бісау, яка була португальською колонією. Оголошення про здобуття суверенітету Гвінеї-Бісау відбулося у 1973 році.

Іменини 24 вересня

Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 24 вересня, є малахіт. Здавна камінь вважався оберегом для мандрівників. А ще малахіт допомагає принести рівновагу у стосунки.

Традиції, заборони, прикмети 24 вересня

Серед наших предків існувала думка, що свята Текла є провісницею довгих та темних ночей. Дні ставали все коротшими і холоднішими. За традицією люди виходили вночі на вулицю і дивилися на зірки, щоб пророкувати майбутнє.

У народі є приказка “прийшла Федора – замочи хвіст”, яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі. У народі день називають “Федоріним”, “Федорою капустницею”, “Осінньою Федорою”, “Кінцем бабиного літа”.

З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.

Ще прикмети 24 вересня

під дубом лежить багато жолудів — до м’якої зими;

яскраво світить сонце — чекайте на різку зміну погоди;

птахи літають низько — до ранньої та холодної зими;

почути як гримить грім — буде тепла зима;

білка почала линяти від голови до хвоста — до довгої зими.

Що не можна робити 24 вересня:

Не слід погано думати про друзів та рідних.

Не можна зловживати алкоголем.

Забороняється відмовляти нужденним в допомозі.

24 вересня в історії

Визначні події

1852 — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном зробив француз Анрі Жіффар.

1869 — на американському ринку відбулася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами («чорна п’ятниця»).

1941 — початок «пекельної осені» або «вогняний смерч» — спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися заздалегідь таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об’єкти інфраструктури міста. Вибухи в центрі міста тривали протягом п’яти днів, з 24 по 28 вересня, окремі будівлі (як то Успенський собор) були підірвані також протягом жовтня та листопада, всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних мешканців міста та сотні німецьких військовиків (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 тисяч киян залишилися без житла. Спричинену вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише через два тижні.

1960 — у США спущено на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз».

1989 — Папа Іван Павло II привселюдно приніс вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви».

1993 — Мін’юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав’юк.

1995 — Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією.

1998 — в Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині.

2004 — під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Народилися 24 вересня

714 — Піпін III Короткий, франкський король, засновник династії Каролінгів.

1749 — Хосе де Рібас, перший градоначальник Одеси, російський адмірал каталонського походження.

1801 — Михайло Остроградський, український математик і механік.

1816 — Михайло Чалий, український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка.

1894 — Роман Купчинський, український поет, прозаїк, журналіст, композитор, критик, громадський діяч.

1896 — Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.

1914 — Дмитро Дереч, український прозаїк, драматург, перекладач.

1916 — Біда Костянтин, український літературознавець, перекладач.

1922 — Микола Понеділок, український письменник, автор збірок гумористичних оповідань, член ОУП «Слово».

1923 — Микола Подолян, український поет, публіцист, журналіст.

1924 — Ніна Бочарова, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор

1936 — Віталій Юречко, український поет, дитячий письменник, прозаїк, перекладач, журналіст.

1937 — Ярослав Калакура, український історик.

1941 — Лінда Маккартні, фотограф, музикант, активістка вегетаріанського руху та руху за гуманне поводження з тваринами, перша дружина Пола Маккартні

1949 — Марія Літошенко, українська радянська гандболістка, олімпійська чемпіонка.

1956 — Василь Тракало, український журналіст, письменник, редактор.

1972 — Олена Петрова, українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор.

1975 — Артем Полежака, український поет-слемер, співак та шоумен.

1984 — Людмила Йосипенко, українська легкоатлетка

Померли 24 вересня

1534 — Михайло Глинський, український князь, державний діяч, керівник антипольського повстання на поч. XVI ст.

1541 — Теофраст Парацельс, найзнаменитіший лікар Європи.

1820 — Іван Срезневський, професор красномовства, поезії й слов’янських мов Харківського університету, батько Ізмаїла Срезневського, поет-класицист, перекладач Овідія, Горація, старозавітної релігійної лірики (Псалмів, Пісні пісень).

1914 — Ісмаїл Гаспринський, кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч.

1935 — Володимир Перетц, український філолог, дослідник і видавець численних пам’яток давньої і середньої української літератури і української творчості.

1936 — Борис Лазаревський, український письменник.

1988 — Ольга Дучимінська, українська письменниця, поетеса, літературний критик, перекладачка.

1992 — Володимир Лучук, український письменник. Чоловік письменниці Оксани Сенатович, батько письменника Івана Лучука, шумеролога Тараса Лучука.

2004 — Франсуаза Саган, французька письменниця, видатна авторка повоєнної французької літератури.

2007 — Михайло Потупейко, український письменник і громадський діяч.

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