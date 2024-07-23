23 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

23 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 23 липня. Всесвітній день китів і дельфінів. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Залишився 161 день до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 881 день повномасштабної війни в Україні.

23 липня – яке сьогодні церковне свято

23 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Трохима, Теофіла та інших. Вони жили у III столітті та постраждали за свою віру в Христа під час гонінь на християн в Римській імперії. Переслідування християн в цей період було ініційовано імператором Декієм (правив з 249 по 251 рік) та іншими римськими імператорами, які намагалися відновити поклоніння римським богам та стабільність імперії. Святі мученики постраждали в Лікії, що розташована на території сучасної Туреччини.

Відомо, що Трохим і Теофіл були з числа тих, хто відкрито сповідував християнство, незважаючи на загрозу переслідування. Їх заарештували за наказом римського намісника, вони піддалися жорстоким тортурам, але не зреклися своєї віри. Разом з ними постраждали й інші християни, які були арештовані та піддані тортурам. Серед них, за традицією, згадуються Дорімедонт, Сатурнін і Євкарпій. Всі вони були страчені, ставши мучениками за віру.

23 липня у світі

Всесвітній день китів і дельфінів

На нашій планеті існують надзвичайно цікаві створіння, які схожі на риб, бо мають плавники й обтічну форму тіла, але насправді є ссавцями — дихають повітрям через легені та вигодовують своїх дитинчат молоком. Вони належать до ряду китоподібних, і яскравими його представниками є величні кити й товариські дельфіни — унікальні тварини з високим рівнем інтелекту та соціальним способом життя. Щоб привернути увагу громадськості до проблем цих тварин, кожного року 23 липня відзначається Всесвітній день китів і дельфінів.

Всесвітній день синдрому Шегрена

Всесвітній день синдрому Шегрена (World Sjogren`s Day), який відзначається щорічно 23 липня, – це день, присвячений підвищенню обізнаності про синдром Шегрена, складне і часто важкорозпізнаване захворювання.

Іменини 23 липня

Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 23 липня, є яшма. Здавна вважається каменем, що відрізняється унікальною красою. Яшма допомагає створити сімейний затишок, добробут і щастя.

Традиції, заборони, прикмети 23 липня

Щоб все встигнути зробити, селяни у цей день вставали до сходу сонця. А ще існувало повір’я, хто цього дня ледарює, той взимку буде голодувати.

Цей день сприятливий для фізичної праці, будь-які справи, які ви розпочнете, закінчаться результативно.

Якщо калина вже достигла, її починають збирати і заготовляти на зиму.

Господині пекли пиріг зі свіжих ягід. Якщо з’їсти шматочок, то на вас чекає щастя в коханні.

У минулі часи помітили: якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п’ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.

Ще прикмети 23 липня:

вранці туман — чекайте на великий урожай грибів;

дощить цього дня — буде великий урожай;

до самого світанку видно яскраві зірки — чекайте на сильні дощі.

Що не можна робити 23 липня:

Забороняється відмовляти у допомозі, коли її просять.

Не можна ледарювати, байдикувати.

Не варто лихословити, лаятися

23 липня в історії

Визначні події

1093 — половці розбили руське військо Святополка в битві на річці Желянь.

1840 — Велика Британія оголосила, що Канаді буде надано статус самоврядної території.

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.

1974 — повалено диктатуру «чорних полковників» у Греції.

1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв’язку з тим, що це розбещує молодь.

1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

2021 – розпочалися Ігри XXXII Олімпіади в Токіо (Японія). Ігри мали відбутися ще в 2020 році, проте через пандемію Covid-19 були перенесені на 2021 рік.

Народилися 23 липня

1933 — Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.

1938 — Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.

1954 — Василь Рябченко, український живописець, графік, фотохудожник, автор об’єктів та інсталяцій. Одна з ключових фігур сучасного українського мистецтва і «Нової української хвилі»

1969 — Дмитро Христич, український хокеїст.

1976 — Ігор Карпенко, український хокеїст.

1982 — Пол Веслі, американський актор.

1989 — Деніел Редкліфф, британський кіноактор.

Померли 23 липня

1632 — Памво Беринда, письменник i друкар, автор першого українського друкованого словника «Лексикон славенороський» i силабічних віршів.

2001 — Юдора Велті, американська письменниця, прозаїк, фотографка, лауреатка престижної премії Пулітцера.

2007 — Ернст Отто Фішер, німецький хімік, нобелівський лауреат з хімії.

2011 — Емі Вайнгауз, британська співачка в жанрах соул-поп із джазовими мотивами.

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