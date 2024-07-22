22 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 липня. День літнього відпочинку і День гамака. У Цей день в 2014 році ЗСУ визволили Сєвєродонецьк від проросійських сепаратистів. Православні вшановують пам’ять святої рівноапостольної Марії Магдалини. Залишилося 162 дні до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 880 день повномасштабної війни в Україні.

22 липня – яке сьогодні церковне свято

22 липня в церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини. Вона слідувала за Ним, підтримувала Його служіння та була свідком Його розп’яття на Голгофі. Марія Магдалина була першою, хто побачив Воскреслого Христа. Вона принесла цю радісну звістку апостолам, що зробило її однією з перших благовісниць християнства.

Після Вознесіння Христа Марія Магдалина проповідувала в Римі та Ефесі. Вважається, що саме з її слів апостол Іоанн написав 20-ту главу свого Євангелія. Частини мощей святої Марії Магдалини зберігаються в різних монастирях, зокрема на Святій Горі Афон та в Єрусалимі.

22 липня у світі

День літнього відпочинку

22 липня кожного року відзначається маловідоме, проте дуже позитивне свято – День літнього відпочинку.

День гамака

Щорічно 22 липня відзначається нетипове, але таке приємне свято – День гамака.

Всесвітній день мозку

22 липня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день мозку. Таку дату започаткувала Всесвітня федерація неврології.

22 липня в Україні

День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань

22 липня в Україні відзначають день визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. Цей день для України та багатьох жителів міста Сєвєродонецьк став справжнім історичним і знаковим моментом. Але, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Сєвєродонецьк знову було окуповано – тепер вже регулярною армією РФ.

Іменини 22 липня

Олексій, Михайло, Магдалина, Марія.

Талісманом людини, народженої 22 липня є смарагд. Дорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів. Наприклад, смарагд згадується ще в Біблії. Він прикрашав одяг першосвященників.

Традиції, заборони, прикмети 22 липня

У народі день отримав назву Марія Ягідниця або Вогняна Марія. За старих часів цього дня збирали лісові ягоди, а саму Марію нарівні з пророком Іллею вважають повелителькою блискавок і грому.

Марія Магдалина здавна вважалася заступницею жінок, а тому їй молилися про зцілення від різноманітних хвороб, які пов’язані з жіночим здоров’ям.

Ще у народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір’ям, “чорниця відводить від живота лихо”, вона “лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки”. Наші пращури помітили: якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод.

Ще прикмети 22 липня:

гроза до великої кількості сіна;

почути грім — чекайте на зливу;

вранці велика роса до поганого урожаю льону;

павуки почали ховатися — буде дощ.

Що не можна робити 22 липня:

Не можна бажати іншим зла, лихословити.

Жінкам забороняється важко працювати, особливо в полі.

Не варто відмовляти іншим у допомозі.

22 липня в історії

Визначні події

1099 — хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави («захисником Гробу Господнього») вибраний Готфрід Бульйонський.

1502 — до Лісабона повернулися учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі. Це плавання принесло йому світову славу як першовідкривачеві Нового Світу, як тоді називали Південну Америку, що лежала на південь від екватора.

1763 — Катерина II видає Маніфест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на південь України.

1793 — шотландський дослідник Александер Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану.

1894 — На трасі Париж—Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.

1930 — Колгоспцентр СРСР встановив оцінку й оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

1942 — радянські війська залишили місто Свердловськ Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області), після чого Вермахт зайняв усю територію УРСР.

1944 — створено Міжнародний валютний фонд.

1968 — правозахисник Анатолій Марченко звернувся з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1983 — американець Дік Сміт першим облетів Землю на гвинтокрилі.

1986 — Палата громад британського парламенту проголосувала за скасування тілесних покарань у державних школах.

2014 — місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Народилися 22 липня

1878 — Януш Корчак, польський письменник, педагог, лікар.

1887 — Густав Людвіг Герц, німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1925 року

1891 — Сергій Пилипенко, український письменник, байкар, публіцист. Розстріляний 3 березня 1934 року;

1900 — Милиця Симашкевич український художник театру й кіно;

1902 — Петро Холодний, український маляр-монументаліст, графік

1929 — Володимир Довгань, радянський і український кінорежисер, сценарист.

1937 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв’язень радянських концтаборів. Один з останніх політв’язнів УССР.

1946 — Мірей Матьє, французька співачка.

1977 — Геннадій Білодід, український дзюдоїст.

1989 — Віталій Блажко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Померли 22 липня

1903 — Корнило Устиянович, український художник, представник класицизму й академізму в Королівстві Галичини та Володимирії, письменник, драматург, публіцист.

1927 — Тадей Рутковський, український драматург, митець, актор-комік; грав у Кам’янці-Подільському; автор п’єс українською і російською мовами.

1942 — Василь Бандера (місце смерті Аушвіц-Освєнцім), учасник національно-визвольних змагань, член ОУН.

1944 — Олександр Олесь, український письменник, поет, батько Олега Ольжича.

1986 — Наталія Ужвій, українська радянська акторка театру і кіно.

2001 — Марія Гороховська, українська гімнастка, триразова олімпійська чемпіонка; на літніх Олімпійських іграх 1952 року виборола сім олімпійських медалей.

2004 – Костянтин Степанков, український актор театру та кіно, Народний артист України.

2007 — Олександр Татарський, український режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор. Працював у жанрі пластилінової анімації, автор мультфільму «Пластилінова ворона». Син сценариста М. О. Татарського.

2012 — Богдан Ступка, український актор театру і кіно, Народний артист України.

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