21 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

21 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 21 червня. Всесвітній день миру та молитви, день йоги, день гармонії, день квітки, день музики, день гуманізму. Православні вшановують пам’ять святого мученика Юліана Тарсійського. Залишилося 193 дні до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 849 день повномасштабної війни в Україні.

21 червня – яке сьогодні церковне свято

21 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського. Він був християнським мучеником IV століття. Юліан народився у змішаній сім’ї: його батько був язичником, а мати – християнкою. Юліан визнав християнську віру перед проконсулом Марціаном і став мучеником у віці 18 років, коли його поклали до мішка з піском та отруйними зміями і кинули в море.

21 червня у світі

День солідарності атеїстів

День солідарності атеїстів — це щорічний захід, який проходить 21 червня з метою сприяння толерантності та прийняттю атеїзму.

День селфі

День селфі (Selfie Day) відзначається щорічно 21 червня для популяризації такого способу фотографування, як селфі. Селфі стали популярним способом документувати своє життя та ділитися враженнями з друзями та родиною через соціальні мережі.

Міжнародний День Йоги

Щорічно 21 червня світ відзначає молоде оздоровче свято – Міжнародний день йоги. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2014 році. Дата святкування обрана на честь дня літнього сонцестояння.

Всесвітній день музики

Щорічно 21 червня відзначається свято прихильників музичного мистецтва – Всесвітній день музики (або Міжнародний день домашньої музики). Подію започаткував міністр культури Франції на ім’я Жак Ланг у 1982 році.

Всесвітній день гуманізму

21 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день гуманізму. Таку дату започаткував Міжнародний гуманістичний та етичний союз у 1986 році в Осло.

Міжнародний день квітки

21 червня кожного року світ відзначає свято краси та природи – Міжнародний день квітки. Дата святкування обрана на честь дня літнього рівнодення. Крім того, саме в червні земля покривається найбільшою кількістю квітів.

А також у світі:

Всесвітній день гармонії

Всесвітній день миру та молитви

Міжнародний день футболки

Міжнародний день повільності (неквапливості)

Всесвітній день рукостискань

Всесвітній день жирафа

Всесвітній день гідрографії

Всесвітній день мотоцикліста

Міжнародний день скейтбордингу

Міжнародний день вина Шенен Блан

День вина “Ламбруско”

Іменини 21 червня

Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса.

Талісманом людини, народженої 21 червня, є сапфір. Камінь був відомий ще древнім жителям Південно-Східної Азії. Вважається, що сапфір має потужну космічну енергію.

Традиції, заборони, прикмети 21 червня

У народному календарі 21 червня – свято Улянів день, яке вважається днем добрих справ.

У святого Іуліана просять зміцнити дух і дати сили подолати життєві негаразди та перешкоди.

У цей час зазвичай збирали липовий цвіт, але оскільки зараз клімат трохи змінився, то липа в більшості регіонів цвіте раніше.

Сьогодні можна працювати на городі та в саду – все буде на благо. Наші предки вірили: якщо цього дня обійняти Уляну або Уляна, то весь рік буде щасливим.

У давнину примітили: якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим.

Ще прикмети 21 червня:

гроза – негода не затягнеться;

після дощу сонце яскраве – ввечері знову піде дощ;

на небі веселка – до гарної погоди;

вранці листя латаття не піднімається над водою – чекайте на дощ після обіду;

стягуються хмари – до негоди.

Що не можна робити 21 червня

Краще не сваритися з рідними, тому що сварка затягнеться надовго.

Не можна запізнюватися на побачення – втратите своє щастя.

Заборонено виносити сміття і мити підлогу.

21 червня в історії

Визначні події

1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI

1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль

Народилися 21 червня

1002 — Лев IX, Папа Римський.

1805 — Микола Закревський, український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник.

1882 — Давид Бурлюк, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва.

1890 — Петро Франко, український письменник, командир авіазагону УГА.

1897 — Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей), інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження.

1900 — Катерина Грушевська, культуролог, етносоціолог, фольклорист, перекладач, донька Михайла Грушевського.

1905 — Жан-Поль Сартр, франузький письменник, філософ.

1915 — Карло Мікльош, український футболіст, гравець СТ «Україна», президент ФК «Карпати».

1922 — Георгій Аванесов, український диригент.

1935 — Франсуаза Саган, французька письменниця.

1946 — Євген Федорченко, український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України

1970 — Тарас Чубай, український автор-виконавець, рок-музикант та композитор.

1975 — Сергій Губанов, полковник Національної поліції України. Герой України.

1982 — Вільям, принц Уельський, старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини, принцеси Діани, внук Єлизавети II.

1986 — Іван Банк, військовослужбовець Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно). (Загинув 12 вересня 2022)

1988 — Тарас Тополя, соліст популярного українського гурту «Антитіла»

Померли 21 червня

1527 — Нікколо Мак’явеллі, політичний мислитель і державний секретар Флоренції

1653 — Маруся Чурай, легендарна співачка та поетеса.

1860 — Микола Маркевич, український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор.

2018 — Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв’язень радянських концтаборів. Один з останніх політв’язнів УССР.

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