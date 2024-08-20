20 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 20 серпня. Всесвітній день ліні. День віртуальних світів. Православні вшановують пам’ять святого пророка Самуїла. Залишилося 133 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 909 день повномасштабної війни в Україні.
20 серпня – яке сьогодні церковне свято
20 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає “випрошений у Бога”.
Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні. Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.
20 серпня у світі
Всесвітній день ліні
Всесвітній день ліні, чи Всесвітній день лінощів відзначають 20 серпня люди, що не дуже спішать до роботи. В цей день кожен може влаштувати собі справжнісіньке свято, а саме, байдикувати та нічого не робити.
Міжнародний день медичного транспорту
Міжнародний день медичного транспорту відзначають 20 серпня. Історія цього свята розпочалася у період Першої світової війни, коли спеціальні польові машини доставляли поранених солдат у госпіталі. Дуже швидко медичний транспорт став невід’ємною частиною системи охорони здоров’я.
Всесвітній день москітів
Всесвітній день москітів (комарів) відмічають 20 серпня. Захід присвячений британському лікарю Рональду Россу, який у 1897 році встановив, що ці комахи переносять малярію від хворої людини до здорової.
День віртуальних світів
День віртуальних світів відзначають 20 серпня.
Іменини 20 серпня
- Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.
Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Камінь, який відрізняється унікальним темним відтінком. Гагат здавна вважається символом, який дарує рішучість і твердість характеру.
Традиції, заборони, прикмети 20 серпня
У народному календарі 20 серпня – свято Самойлов день, яке вважалося чоловічим.
Святий Самуїл вважається покровителем і захисником усіх чоловіків, пророкові також моляться про здоров’я, допомогу в навчанні, напоумлення і розв’язання суперечок.
У народі Самойлов день вважається чоловічим святом – традиційно для чоловіків накривають святковий стіл і дарують їм подарунки. Одна зі страв цього дня – смажена картопля з грибами, яку готують, щоб урожай був багатим, а зима – ситою.
Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов’язково здійсниться.
З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили: якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
Ще прикмети 20 серпня:
- високо і неквапливо летять журавлі — осінь буде теплою;
- миші перебралися з полів до хліва — зима буде холодною;
- злива — осінь буде погожою;
- на заході небо має червоний відтінок — скоро розпочнуться заморозки.
Що не можна робити 20 серпня:
- Не слід залишати малих дітей самих у кімнаті.
- Заборонено лаятися та лихословити.
- Не можна стригти волосся та нігті.
20 серпня в історії
Визначні події
- 1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
- 1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди.
- 1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.
- 1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.
- 1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.
- 1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
- 1941 – видано декрет про створення райхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному.
- 1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.
- 1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
- 1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 долара за годину.
Народилися 20 серпня
- 1833 — Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США
- 1863 — Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф.
- 1884 — Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.
- 1924 — Платон Костюк, український фізіолог і біофізик
- 1939 — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози.
- 1947 — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1994 — Артем Амелін, військовослужбовець Національної гвардії України. Герой України (посмертно).
Померли 20 серпня
- 1651 — Ярема Вишневецький, князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода.
- 1843 — Григорій Квітка-Основ’яненко, український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч.
- 1944 — вбитий Липа Юрій Іванович український письменник, ідеолог українського націоналізму.
- 1965 — Іздебський Володимир Олексійович, український та американський скульптор, живописець, художній критик, організатор салонів. Батько української письменниці Паоли Утевської.
- 1980 — Джо Дассен, французький співак і музикант з єврейським корінням українсько-американського походження.
- 1986 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка (1955—1957). Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.
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