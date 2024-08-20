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20 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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20 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 серпня. Всесвітній день ліні. День віртуальних світів. Православні вшановують пам’ять святого пророка Самуїла. Залишилося 133 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 909 день повномасштабної війни в Україні.

20 серпня – яке сьогодні церковне свято

20 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає “випрошений у Бога”.

Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні. Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

20 серпня у світі

Всесвітній день ліні

Всесвітній день ліні, чи Всесвітній день лінощів відзначають 20 серпня люди, що не дуже спішать до роботи. В цей день кожен може влаштувати собі справжнісіньке свято, а саме, байдикувати та нічого не робити.

Міжнародний день медичного транспорту

Міжнародний день медичного транспорту відзначають 20 серпня. Історія цього свята розпочалася у період Першої світової війни, коли спеціальні польові машини доставляли поранених солдат у госпіталі. Дуже швидко медичний транспорт став невід’ємною частиною системи охорони здоров’я.

Всесвітній день москітів

Всесвітній день москітів (комарів) відмічають 20 серпня. Захід присвячений британському лікарю Рональду Россу, який у 1897 році встановив, що ці комахи переносять малярію від хворої людини до здорової.

День віртуальних світів

День віртуальних світів відзначають 20 серпня.

Іменини 20 серпня

  • Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Камінь, який відрізняється унікальним темним відтінком. Гагат здавна вважається символом, який дарує рішучість і твердість характеру.

Традиції, заборони, прикмети 20 серпня

У народному календарі 20 серпня – свято Самойлов день, яке вважалося чоловічим.

Святий Самуїл вважається покровителем і захисником усіх чоловіків, пророкові також моляться про здоров’я, допомогу в навчанні, напоумлення і розв’язання суперечок.

У народі Самойлов день вважається чоловічим святом – традиційно для чоловіків накривають святковий стіл і дарують їм подарунки. Одна зі страв цього дня – смажена картопля з грибами, яку готують, щоб урожай був багатим, а зима – ситою.

Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов’язково здійсниться.

З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили: якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

Ще прикмети 20 серпня:

  • високо і неквапливо летять журавлі — осінь буде теплою;
  • миші перебралися з полів до хліва — зима буде холодною;
  • злива — осінь буде погожою;
  • на заході небо має червоний відтінок — скоро розпочнуться заморозки.

Що не можна робити 20 серпня:

  • Не слід залишати малих дітей самих у кімнаті.
  • Заборонено лаятися та лихословити.
  • Не можна стригти волосся та нігті.

20 серпня в історії

Визначні події

  • 1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
  • 1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди.
  • 1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.
  • 1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.
  • 1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.
  • 1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
  • 1941 – видано декрет про створення райхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному.
  • 1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.
  • 1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
  • 1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 долара за годину.

Народилися 20 серпня

  • 1833 — Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США
  • 1863 — Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф.
  • 1884 — Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.
  • 1924 — Платон Костюк, український фізіолог і біофізик
  • 1939 — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози.
  • 1947 — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
  • 1994 — Артем Амелін, військовослужбовець Національної гвардії України. Герой України (посмертно).
Амелін Артем Андрійович

Амелін Артем Андрійович. Народився в Полтаві. Загинув 26 лютого 2022 року в районі с. Трьохізбенка, що на Луганщині, прикриваючи відхід побратимів.

Померли 20 серпня

  • 1651 — Ярема Вишневецький, князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода.
  • 1843 — Григорій Квітка-Основ’яненко, український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч.
  • 1944 — вбитий Липа Юрій Іванович український письменник, ідеолог українського націоналізму.
  • 1965 — Іздебський Володимир Олексійович, український та американський скульптор, живописець, художній критик, організатор салонів. Батько української письменниці Паоли Утевської.
  • 1980 — Джо Дассен, французький співак і музикант з єврейським корінням українсько-американського походження.
  • 1986 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка (1955—1957). Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.

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