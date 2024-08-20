20 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 серпня. Всесвітній день ліні. День віртуальних світів. Православні вшановують пам’ять святого пророка Самуїла. Залишилося 133 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 909 день повномасштабної війни в Україні.

20 серпня – яке сьогодні церковне свято

20 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Самуїла. Він народився за молитвами своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає “випрошений у Бога”.

Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні. Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

20 серпня у світі

Всесвітній день ліні

Всесвітній день ліні, чи Всесвітній день лінощів відзначають 20 серпня люди, що не дуже спішать до роботи. В цей день кожен може влаштувати собі справжнісіньке свято, а саме, байдикувати та нічого не робити.

Міжнародний день медичного транспорту

Міжнародний день медичного транспорту відзначають 20 серпня. Історія цього свята розпочалася у період Першої світової війни, коли спеціальні польові машини доставляли поранених солдат у госпіталі. Дуже швидко медичний транспорт став невід’ємною частиною системи охорони здоров’я.

Всесвітній день москітів

Всесвітній день москітів (комарів) відмічають 20 серпня. Захід присвячений британському лікарю Рональду Россу, який у 1897 році встановив, що ці комахи переносять малярію від хворої людини до здорової.

День віртуальних світів

День віртуальних світів відзначають 20 серпня.

Іменини 20 серпня

Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

Талісманом людини, народженої 20 серпня, є гагат. Камінь, який відрізняється унікальним темним відтінком. Гагат здавна вважається символом, який дарує рішучість і твердість характеру.

Традиції, заборони, прикмети 20 серпня

У народному календарі 20 серпня – свято Самойлов день, яке вважалося чоловічим.

Святий Самуїл вважається покровителем і захисником усіх чоловіків, пророкові також моляться про здоров’я, допомогу в навчанні, напоумлення і розв’язання суперечок.

У народі Самойлов день вважається чоловічим святом – традиційно для чоловіків накривають святковий стіл і дарують їм подарунки. Одна зі страв цього дня – смажена картопля з грибами, яку готують, щоб урожай був багатим, а зима – ситою.

Вірили, що від цього дня птахи починають відлітати вже до південних країв. Також наші пращури вважали, що сон, який приснився проти 20 серпня, є віщим. Він обов’язково здійсниться.

З цього дня закінчуються літні грози й починається листопад берези. У минулі часи помітили: якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.

Ще прикмети 20 серпня:

високо і неквапливо летять журавлі — осінь буде теплою;

миші перебралися з полів до хліва — зима буде холодною;

злива — осінь буде погожою;

на заході небо має червоний відтінок — скоро розпочнуться заморозки.

Що не можна робити 20 серпня:

Не слід залишати малих дітей самих у кімнаті.

Заборонено лаятися та лихословити.

Не можна стригти волосся та нігті.

20 серпня в історії

Визначні події

1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських тубільців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.

1627 — вийшов перший словник української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви Беринди.

1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.

1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.

1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.

1925 — засновано Канівський музей-заповідник «Могила Т. Г. Шевченка». Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.

1941 – видано декрет про створення райхскомісаріату «Україна» з центром у Рівному.

1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вторглися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.

1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 долара за годину.

Народилися 20 серпня

1833 — Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США

1863 — Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф.

1884 — Омелян (Ковч), український греко-католицький священик-місіонер, ісповідник, капелан УГА, громадський діяч, праведник світу.

1924 — Платон Костюк, український фізіолог і біофізик

1939 — Валерій Шевчук, український письменник-шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози.

1947 — Януш Юхницький, український актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1994 — Артем Амелін, військовослужбовець Національної гвардії України. Герой України (посмертно).

Померли 20 серпня

1651 — Ярема Вишневецький, князь Лубен і Вишнівця, руський воєвода.

1843 — Григорій Квітка-Основ’яненко, український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч.

1944 — вбитий Липа Юрій Іванович український письменник, ідеолог українського націоналізму.

1965 — Іздебський Володимир Олексійович, український та американський скульптор, живописець, художній критик, організатор салонів. Батько української письменниці Паоли Утевської.

1980 — Джо Дассен, французький співак і музикант з єврейським корінням українсько-американського походження.

1986 — Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка (1955—1957). Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.

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