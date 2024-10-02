2 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 2 жовтня. Міжнародний день ненасильства. Всесвітній день без алкоголю. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Кипріяна. У євреїв Новий рік. Залишилося 90 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 952 день повномасштабної війни в Україні.
2 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
2 жовтня – яке сьогодні церковне свято
2 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Він народився близько 200 року в місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Він активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн. Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом “Про єдність Церкви”, де він наголошував на важливості єдності серед християн.
2 жовтня у світі
Міжнародний день ненасильства
Міжнародний день ненасильства. Відзначається, починаючи з 2007 року, щорічно 2 жовтня в день народження Махатми Ганді
Міжнародний день соціального педагога
Міжнародний день соціального педагога відзначається з 2009 року, щорічно 2 жовтня.
Всесвітній день без алкоголю
Всесвітній день без алкоголю відзначається щорічно 2 жовтня.
Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді»
Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді» відзначається у першу середу жовтня.
День народження електронної пошти
2 жовтня – День народження електронної пошти.
Всесвітній день сільськогосподарських тварин
Традиційно кожен рік 2 жовтня у світі проводиться День сільськогосподарських (фермерських) тварин, або World Farm Animals Day.
Всесвітній день повітряної кульки
2 жовтня – Всесвітній день повітряної кульки.
Всесвітній день гри
2 жовтня ознаменоване цікавою подією – проведенням Всесвітнього дня гри, який за мету має змусити батьків та дітей хоча б на день забути про гаджети, відійти від екранів, вимкнути комп’ютери і провести час в активних іграх на свіжому повітрі.
День аудіофіла
День аудіофіла (Audiophile Day), що відзначається щорічно 2 жовтня, – це день, присвячений вшануванню аудіофілів по всьому світу. Ці люди є пристрасними шанувальниками високоточного (Hi-Fi) звуку та відтворення музики
Єврейський Новий рік «Рош ха-Шана»
Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош ха-Шана».
Іменини 2 жовтня
- Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина.
Талісманом людини, народженої 2 жовтня, є котяче око. Здавна вірили, що сила цього мінералу здатна захистити людину від бід і навіть смерті. Котяче око також використовується для очищення аури.
Традиції, заборони, прикмети 2 жовтня
У народі день прозвали Купріан і Устинья. З цього дня зазвичай змінювалася погода: наставали холоди. Городники сіяли під зиму моркву, буряк, петрушку, кріп, щавель і часник.
Сьогодні віруючи моляться святим про те, аби вони уберегли їх від чаклунства, приворотів і недобрих людей.
Цього дня за народними звичаями заведено багато працювати – можна займатися ремонтом, рукоділлям. Також зазвичай на Купріяна та Устинью йдуть до лісу по опеньки та лисички.
Раніше з 2 жовтня проходили вечірки – вибір наречених. Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези й дуба опав не повністю – слід чекати лютої зими.
Ще прикмети 2 жовтня
- задощило — через тиждень вже будуть заморозки;
- в лісі багато грибів — наступне літо виявиться дощовим;
- вітер з південної сторони — до великого урожаю озимих;
- дерева вже почали скидати листя — вже пора ховати вулики;
- гарна погода — до довгої і теплої осені.
Що не можна робити 2 жовтня:
- Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.
- Не слід пускати до будинку чужих людей.
- Забороняється приймати подарунки від незнайомців.
2 жовтня в історії
Визначні події
- 1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.
- 1552 — взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.
- 1738 — У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.
- 1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п’ять років і привела до створення його теорії еволюції.
- 1870 — Рим став столицею об’єднаного Королівства Італія.
- 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.
- 1936 — в СРСР максимальний термін ув’язнення підвищено з 10 до 25 років.
- 1946 — Відбулася прем’єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб».
- 1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.
Народилися 2 жовтня
- 1452 — Річард III, король Англії з 1482 року, останній із династії Йорків.
- 1865 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.
- 1869 — Магатма Ґанді, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії (п. 1948).
- 1891 — Йосип Бокшай, український живописець, педагог.
- 1891 — Павло Филипович, український поет, літературний критик, громадський діяч, професор (розстріляний НКВДистами 03.11.1937)
- 1903 — Микола Азовський, український живописець.
- 1906 — Іван Багряний, український письменник, прозаїк, політичний діяч.
- 1914 — Юрій Левітан, радянський актор, диктор, народний артист СРСР
- 1943 — Богдан Стельмах, український поет.
- 1951 — Стінг, британський рок-музикант.
- 1971 — Тетяна Бєляєва, українська самбістка і дзюдоїстка
- 1975 — Валентина Шевченко, українська лижниця
- 1988 — Юрій Каплан, український співак, поет і композитор, лідер рок-групи «Валентин Стрикало»
Померли 3 жовтня
- 1709 — Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманщини.
- 1944 — Степан Чарнецький український поет, автор слів пісні-гімну «Ой у лузі червона калина».
- 1986 — Федір Радчук, український актор.
- 2017 — Том Петті, американський рок-музикант, вокаліст, гітарист, композитор, автор пісень, продюсер.
- 2019 — Василь Простопчук, український поет.
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