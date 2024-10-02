2 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 2 жовтня. Міжнародний день ненасильства. Всесвітній день без алкоголю. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Кипріяна. У євреїв Новий рік. Залишилося 90 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 952 день повномасштабної війни в Україні.

2 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

2 жовтня – яке сьогодні церковне свято

2 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Він народився близько 200 року в місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Він активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн. Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом “Про єдність Церкви”, де він наголошував на важливості єдності серед християн.

2 жовтня у світі

Міжнародний день ненасильства

Міжнародний день ненасильства. Відзначається, починаючи з 2007 року, щорічно 2 жовтня в день народження Махатми Ганді

Міжнародний день соціального педагога

Міжнародний день соціального педагога відзначається з 2009 року, щорічно 2 жовтня.

Всесвітній день без алкоголю

Всесвітній день без алкоголю відзначається щорічно 2 жовтня.

Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді»

Міжнародний день «В школу пішки або на велосипеді» відзначається у першу середу жовтня.

День народження електронної пошти

2 жовтня – День народження електронної пошти.

Всесвітній день сільськогосподарських тварин

Традиційно кожен рік 2 жовтня у світі проводиться День сільськогосподарських (фермерських) тварин, або World Farm Animals Day.

Всесвітній день повітряної кульки

2 жовтня – Всесвітній день повітряної кульки.

Всесвітній день гри

2 жовтня ознаменоване цікавою подією – проведенням Всесвітнього дня гри, який за мету має змусити батьків та дітей хоча б на день забути про гаджети, відійти від екранів, вимкнути комп’ютери і провести час в активних іграх на свіжому повітрі.

День аудіофіла

День аудіофіла (Audiophile Day), що відзначається щорічно 2 жовтня, – це день, присвячений вшануванню аудіофілів по всьому світу. Ці люди є пристрасними шанувальниками високоточного (Hi-Fi) звуку та відтворення музики

Єврейський Новий рік «Рош ха-Шана»

Всі хто сповідують юдаїзм, в кінці вересня та на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят – Єврейський Новий рік «Рош ха-Шана».

Іменини 2 жовтня

Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина.

Талісманом людини, народженої 2 жовтня, є котяче око. Здавна вірили, що сила цього мінералу здатна захистити людину від бід і навіть смерті. Котяче око також використовується для очищення аури.

Традиції, заборони, прикмети 2 жовтня

У народі день прозвали Купріан і Устинья. З цього дня зазвичай змінювалася погода: наставали холоди. Городники сіяли під зиму моркву, буряк, петрушку, кріп, щавель і часник.

Сьогодні віруючи моляться святим про те, аби вони уберегли їх від чаклунства, приворотів і недобрих людей.

Цього дня за народними звичаями заведено багато працювати – можна займатися ремонтом, рукоділлям. Також зазвичай на Купріяна та Устинью йдуть до лісу по опеньки та лисички.

Раніше з 2 жовтня проходили вечірки – вибір наречених. Також у цей день бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези й дуба опав не повністю – слід чекати лютої зими.

Ще прикмети 2 жовтня

задощило — через тиждень вже будуть заморозки;

в лісі багато грибів — наступне літо виявиться дощовим;

вітер з південної сторони — до великого урожаю озимих;

дерева вже почали скидати листя — вже пора ховати вулики;

гарна погода — до довгої і теплої осені.

Що не можна робити 2 жовтня:

Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.

Не слід пускати до будинку чужих людей.

Забороняється приймати подарунки від незнайомців.

2 жовтня в історії

Визначні події

1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.

1552 — взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.

1738 — У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.

1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п’ять років і привела до створення його теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об’єднаного Королівства Італія.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.

1936 — в СРСР максимальний термін ув’язнення підвищено з 10 до 25 років.

1946 — Відбулася прем’єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб».

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Народилися 2 жовтня

1452 — Річард III, король Англії з 1482 року, останній із династії Йорків.

1865 — Денис Січинський, український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.

1869 — Магатма Ґанді, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії (п. 1948).

1891 — Йосип Бокшай, український живописець, педагог.

1891 — Павло Филипович, український поет, літературний критик, громадський діяч, професор (розстріляний НКВДистами 03.11.1937)

1903 — Микола Азовський, український живописець.

1906 — Іван Багряний, український письменник, прозаїк, політичний діяч.

1914 — Юрій Левітан, радянський актор, диктор, народний артист СРСР

1943 — Богдан Стельмах, український поет.

1951 — Стінг, британський рок-музикант.

1971 — Тетяна Бєляєва, українська самбістка і дзюдоїстка

1975 — Валентина Шевченко, українська лижниця

1988 — Юрій Каплан, український співак, поет і композитор, лідер рок-групи «Валентин Стрикало»

Померли 3 жовтня

1709 — Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманщини.

1944 — Степан Чарнецький український поет, автор слів пісні-гімну «Ой у лузі червона калина».

1986 — Федір Радчук, український актор.

2017 — Том Петті, американський рок-музикант, вокаліст, гітарист, композитор, автор пісень, продюсер.

2019 — Василь Простопчук, український поет.

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