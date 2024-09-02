2 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 2 вересня. День закінчення Другої світової війни. День міста Одеса. Православні вшановують пам’ять святого мученика Маманта. Залишилося 120 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 922 день повномасштабної війни в Україні.

2 вересня – яке сьогодні церковне свято

2 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Маманта. Він народився близько 260 року в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у родині християн Феодота і Руфини. Його батьки були ув’язнені за свою віру і померли в тюрмі, залишивши Маманта сиротою. Його виховала благочестива вдова на ім’я Аммія.

Мамант з раннього віку проповідував християнство і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це він зазнав численних переслідувань і тортур. Його намагалися втопити в морі, але, за християнськими віруваннями, ангел Господній врятував його і привів на гору поблизу Кесарії, де він жив серед диких звірів, які не чіпали його. Згодом Маманта знову заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його кинули на арену до диких звірів, але ті не завдали йому шкоди. Зрештою, один з язичницьких жерців убив його тризубцем.

2 вересня у світі

День закінчення Другої світової війни

2 вересня світ відзначає День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на кораблі США «Міссурі» був підписаний акт про капітуляцію Японії, останньої держави з “осі” Берлін – Рим-Токіо.

День нотаріату

2 вересня святкують День нотаріату – професійне свято нотаріусів.

Всесвітній день кокоса

«Хто саджає кокосову пальму, той саджає їжу й питво, посуд і одяг, дім для себе та своїх дітей». Для інформування людей про значення кокоса в подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залучення до нього інвестицій існує особливе свято, яке зветься Всесвітнім днем кокоса і відзначається щороку 2 вересня

А також у світі: День Незалежності Соціалістичної Республіки В’єтнам

2 вересня в Україні

День міста Одеса

2 вересня святкується День міста Одеса. Традиційно в день народження міста підіймається прапор Одеси.

Іменини 2 вересня

Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

Талісманом людини, народженої 2 вересня є яшма. З особливою повагою до цього каменю здавна ставилися в Японії. Вірили, що яшма відрізняється кровоспивними властивостями.

Традиції, заборони, прикмети 2 вересня

У народному календарі 2 вересня – свято Мамонтій Вівчарник, прозвали його так тому, що святий доглядав за дикими козами і вівцями. У нього просять захисту від диких звірів.

Цього дня прийнято прибирати в сараях, хлівах, вівчарнях, а також копати пізню картоплю. День вважається сприятливим для весілля.

Починають збиратися у зграї перелітні круки. З’являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву – городу вклонятися. Наші пращури помітили: якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.

Ще прикмети 2 вересня

на заході небо червоного кольору — чекайте на швидкі заморозки;

проливний дощ — осінь буде погожою;

безвітряний день — до теплої погоди;

ясно, але прохолодно — чекайте на сильні дощі.

Що не можна робити 2 вересня:

Забороняється відмовляти у милостині.

Не варто скаржитися на свою долю.

Не можна починати будь-яких нових справ.

2 вересня в історії

Визначні події

490 до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: «Радійте. Ми перемогли!», помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов’язковою частиною олімпійської програми.

31 до н. е. — битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.

1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).

1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.

1794 — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт

1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.

1945 — в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 — В’єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам.

1958 — вперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки.

1990 — у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1996 — в Україні замість карбованця ввели нову валюту — гривню.

2015 — Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України

Народилися 2 вересня

1811 — Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, етнограф, філолог, громадський діяч, член «Руської трійці»

1835 — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

1856 — Володимир Левицький, український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ.

1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання «Енергія» — «Буран».

1926 — Євгеній Леонов, радянський кіноактор.

1940 — Богдан Сорока, український художник-графік, син Катерини Зарицької та Михайла Сороки.

1964 — Кіану Рівз, американський кіноактор.

1965 — Леннокс Льюїс, канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.

Померли 2 вересня

1929 — Пауль Лені, німецький художник-декоратор і режисер, зробив значний вплив на експресіонізм у кіно.

1937 — П’єр де Кубертен, французький барон, засновник сучасних Олімпійських ігор.

1973 — Джон Рональд Руел Толкін, культовий англійський письменник.

2013 — Фредерик Пол, американський письменник-фантаст, футурист.

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