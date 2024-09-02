2 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

2 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 2 вересня. День закінчення Другої світової війни. День міста Одеса. Православні вшановують пам’ять святого мученика Маманта. Залишилося 120 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 922 день повномасштабної війни в Україні.
2 вересня – яке сьогодні церковне свято
2 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Маманта. Він народився близько 260 року в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у родині християн Феодота і Руфини. Його батьки були ув’язнені за свою віру і померли в тюрмі, залишивши Маманта сиротою. Його виховала благочестива вдова на ім’я Аммія.
Мамант з раннього віку проповідував християнство і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це він зазнав численних переслідувань і тортур. Його намагалися втопити в морі, але, за християнськими віруваннями, ангел Господній врятував його і привів на гору поблизу Кесарії, де він жив серед диких звірів, які не чіпали його. Згодом Маманта знову заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його кинули на арену до диких звірів, але ті не завдали йому шкоди. Зрештою, один з язичницьких жерців убив його тризубцем.
2 вересня у світі
День закінчення Другої світової війни
2 вересня світ відзначає День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на кораблі США «Міссурі» був підписаний акт про капітуляцію Японії, останньої держави з “осі” Берлін – Рим-Токіо.
День нотаріату
2 вересня святкують День нотаріату – професійне свято нотаріусів.
Всесвітній день кокоса
«Хто саджає кокосову пальму, той саджає їжу й питво, посуд і одяг, дім для себе та своїх дітей». Для інформування людей про значення кокоса в подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залучення до нього інвестицій існує особливе свято, яке зветься Всесвітнім днем кокоса і відзначається щороку 2 вересня
А також у світі: День Незалежності Соціалістичної Республіки В’єтнам
2 вересня в Україні
День міста Одеса
2 вересня святкується День міста Одеса. Традиційно в день народження міста підіймається прапор Одеси.
Іменини 2 вересня
- Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.
Талісманом людини, народженої 2 вересня є яшма. З особливою повагою до цього каменю здавна ставилися в Японії. Вірили, що яшма відрізняється кровоспивними властивостями.
Традиції, заборони, прикмети 2 вересня
У народному календарі 2 вересня – свято Мамонтій Вівчарник, прозвали його так тому, що святий доглядав за дикими козами і вівцями. У нього просять захисту від диких звірів.
Цього дня прийнято прибирати в сараях, хлівах, вівчарнях, а також копати пізню картоплю. День вважається сприятливим для весілля.
Починають збиратися у зграї перелітні круки. З’являються зимові опеньки. На городі час зривати буряк і моркву – городу вклонятися. Наші пращури помітили: якщо у цей день гримітиме – осінь буде затяжною.
Ще прикмети 2 вересня
- на заході небо червоного кольору — чекайте на швидкі заморозки;
- проливний дощ — осінь буде погожою;
- безвітряний день — до теплої погоди;
- ясно, але прохолодно — чекайте на сильні дощі.
Що не можна робити 2 вересня:
- Забороняється відмовляти у милостині.
- Не варто скаржитися на свою долю.
- Не можна починати будь-яких нових справ.
2 вересня в історії
Визначні події
- 490 до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: «Радійте. Ми перемогли!», помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов’язковою частиною олімпійської програми.
- 31 до н. е. — битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.
- 1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).
- 1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.
- 1794 — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.
- 1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.
- 1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт
- 1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.
- 1945 — в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.
- 1945 — В’єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам.
- 1958 — вперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки.
- 1990 — у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.
- 1996 — в Україні замість карбованця ввели нову валюту — гривню.
- 2015 — Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України
Народилися 2 вересня
- 1811 — Іван Вагилевич, український поет, фольклорист, етнограф, філолог, громадський діяч, член «Руської трійці»
- 1835 — Петро Єфименко, український етнограф та історик, повернув із небуття останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.
- 1856 — Володимир Левицький, український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ.
- 1908 — Валентин Глушко, український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання «Енергія» — «Буран».
- 1926 — Євгеній Леонов, радянський кіноактор.
- 1940 — Богдан Сорока, український художник-графік, син Катерини Зарицької та Михайла Сороки.
- 1964 — Кіану Рівз, американський кіноактор.
- 1965 — Леннокс Льюїс, канадський і британський боксер-професіонал у надважкій ваговій категорії.
Померли 2 вересня
- 1929 — Пауль Лені, німецький художник-декоратор і режисер, зробив значний вплив на експресіонізм у кіно.
- 1937 — П’єр де Кубертен, французький барон, засновник сучасних Олімпійських ігор.
- 1973 — Джон Рональд Руел Толкін, культовий англійський письменник.
- 2013 — Фредерик Пол, американський письменник-фантаст, футурист.
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