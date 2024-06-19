19 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 червня. Всесвітній день прогулянки і Всесвітній день дитячого футболу. День фермера в Україні. Православні вшановують пам’ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Залишилося 195 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 847 день повномасштабної війни в Україні.

19 червня – яке сьогодні церковне свято

19 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він також відомий як Тадей або Левій, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Є автором одного з новозавітних послань — Послання Юди. У християнській традиції він відомий як брат Господній, що означає, що він був близьким родичем Ісуса, ймовірно, його двоюрідним братом. Вважається, що його батьками були Клеопа і Марія Клеопова, яка була сестрою або близькою родичкою Діви Марії.

Святий Юда проповідував Євангеліє в різних частинах світу. Після Вознесіння Христа він проповідував у Юдеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Лівії та інших регіонах. Він завжди був ревним проповідником віри та неодноразово зазнавав переслідувань за свої проповіді. За переданням, він загинув мученицькою смертю, ймовірно, в Персії або Месопотамії, де був убитий за наказом місцевих правителів.

19 червня у світі

Всесвітній день дитячого футболу

Щорічно 19 червня світова спільнота святкує Всесвітній день дитячого футболу. Винуватцями цього свята є найменші поціновувачі цієї спортивної та командної гри. Мета свята – поширювати серед молодого населення планети ідею здорового способу життя, прививати любов до спорту.

Всесвітній день прогулянки

19 червня кожного року відзначається неофіційне, проте дуже актуальне свято – Всесвітній день прогулянки. Подію започаткував американець на ім’я У. Т. Рабе у 1979 році. Вперше День прогулянки пройшов у США, в штаті Мічиган. Створений в противагу бігу підтюпцем.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Щорічно 19 червня світ відзначає доволі молоду, проте важливу подію – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 19 червня 2015 року.

А також у світі:

Всесвітній день обізнаності про серповидноклітинну анемію

Всесвітній день альбатроса

19 червня в Україні

День фермера

19 червня кожного року Україна відзначає дуже молоде професійне свято – День фермера. Подію започаткував Володимир Зеленський у 2020 році. Дата святкування обрана на честь дати прийняття Закону про фермерство, що відбулось саме цього дня у 2003 році.

Іменини 19 червня

Іван, Ян, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 червня, є берил. Це досить твердий, але водночас крихкий камінь. Здавна вірили, що берил дарує життєрадісність, привітність.

Традиції, заборони, прикмети 19 червня

У народному календарі 19 червня – свято Зосима Бджоляр, прозвали його так на честь святого мученика Зосими Аполлоніадського, пам’ять якого також звершують цього дня.

Святий Зосима – покровитель сім’ї. У нього просять благополуччя для сім’ї, а закохані моляться святому про міцне кохання.

У народі день вважається вдалим для початку будь-яких справ, наприклад, ремонту, переїзду – все, розпочате 19 червня, буде успішним. Також цього дня радять віддавати борги – якщо повернути навіть невелику частину, то гроші потечуть рікою, і в домі буде достаток.

Народні прикмети цього дня не радять відмовляти в допомозі, інакше сам опинишся в скрутному становищі, давати в борг гроші, а також перераховувати бджіл пасічникам – комахи хворітимуть і можуть загинути.

У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду.

Ще прикмети 19 червня:

злі бджоли — до посухи;

від самого ранку бджоли вже вилетіли за медом — буде хороший день;

бджоли сидять у вулику і не вилазять — до дощу;

сонні бджоли — чекайте на похолодання.

Що не можна робити 19 червня

Суворо заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна давати в борг гроші — на вас буде чекати бідність.

Пасічникам не варто перераховувати бджіл — комахи почнуть хворіти.

19 червня в історії

Визначні події

240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі.

1819 — До Ліверпуля прибула «Саванна» — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи.

1953 — Американське подружжя Джуліус та Етель Розенберги страчені через сприяння радянській розвідці.

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

Народилися 19 червня

1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

1909 — Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.

1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.

1964 — Борис Джонсон, британський політик та колишній журналіст; прем’єр-міністр Великої Британії (2019—2022).

1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії «Золотий глобус» та «Оскара».

1972 — Мирослава Ґонґадзе, українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США)

Померли в цей день

1926 — Володимир Оскілко, український військовий і громадський діяч часів УНР, отаман, генерал-хорунжий Армії УНР, командувач Північної групи військ Директорії, вбитий більшовицьким агентом ЧК.

2012 — Леонід Талалай, український поет.

2021 — Святослав Волков, він же Gorky Look. Вів однойменний блог у стилі політичної сатири на тему “кацапознавство”.

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