18 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

18 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 18 вересня. Всесвітній день моніторингу якості води. Православні згадують святу мученицю Аріадну. Залишилося 104 дні до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 938 день повномасштабної війни в Україні.

18 вересня – яке сьогодні церковне свято

18 вересня – день пам’яті святої мучениці Аріадни Промиської.

Аріадна жила в II столітті у Фригії (територія сучасної Туреччини) і була рабинею. Якось її господар, Тертілл, з нагоди народження сина влаштував урочистість із жертвопринесенням язичницьким богам. Аріадна сповідувала християнську віру і відмовилася брати участь у цій події. За це її побили, а потім кинули до в’язниці й морили голодом. Але Аріадна залишалася непохитною – і її відпустили. Сам же Тертілл послав за нею погоню – Аріадна, побачивши, що її переслідують, стала молитися Богу. Раптово за її молитвою в горі утворилася ущелина, і свята сховалася в ній – це привело переслідувачів у сум’яття і страх. Від рук переслідувачів Бог позбавив святу, як позбавляє птаха від тенет ловців.

18 вересня у світі

Всесвітній день моніторингу якості води

З 2003 року 18 вересня у всьому світі щороку святкується День моніторингу якості питних ресурсів. Ініціатором запровадження події є Фонд чистої води, розташований в США.

Міжнародний день рівної оплати праці

Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці, що відзначається 18 вересня, уособлює багаторічні зусилля, спрямовані на досягнення рівної оплати за працю рівної цінності.

Міжнародний день читання електронних книг

В 2014 році компанія OverDrive запропонувала оголосити 18 вересня Міжнародним днем читання електронних книг.

Всесвітній день корпоративної культури

Всесвітній день корпоративної культури відзначається 18 вересня щорічно. Це день, присвячений визнанню життєво важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу в усьому світі.

День HR-менеджера

Третя середа вересня – свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом. Префікс HR у назві професії – це скорочення від словосполучення human resources, людські ресурси.

День фіолетового бюстгальтера

День фіолетового бюстгальтера (Purple Bra Day), який відзначається щорічно у вересні, – це яскрава і дієва ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про рак молочної залози, а також на підтримку послуг, що змінюють життя, які надає організація Breast Cancer Care WA. Організація зазначає, що ви можете провести свій День фіолетового бюстгальтера в будь-який час протягом 2 місяців (серпня або вересня).

А також у світі:

Всесвітній день бамбуку

День Незалежності Чилі

18 вересня в Україні

День міста Миргород

День міста Лубни

Іменини 18 вересня

Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

Талісманом людини, народженої 18 вересня, є змійовик. Використовується як виробний камінь. Здавна змійовик застосовували для лікування головного болю.

Традиції, заборони, прикмети 18 вересня

У народі 18 вересня – свято Аріна Шипшиниця. Цього дня прийнято збирати ягоди шипшини, вважається, що плоди, зібрані до перших заморозків, мають найбільшу цілющу силу.

У святої Аріадни просять благополуччя, здоров’я і сімейної злагоди. Вважається, що сьогодні потрібно зробити якусь добру справу – але не напоказ, а потай.

У народі на Арину Шипшину заведено влаштовувати дівочі посиденьки і шинкувати капусту на зиму.

Також у народі цей день називали Кумохін день (від “кумоха” – лихоманка). Він вважався вдалим для лікування хвороб. В цей день наші пращури визначали погоду за горобиною: якщо у лісі її багато – осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь буде рання та рання холодна зима.

Ще прикмети 18 вересня

бур’яни виросли дуже великими — до сніжної зими;

відлітають журавлі — наприкінці місяця вже вдарять морози;

листя на березі ще не опало — до теплої зими.

Що не можна робити 18 вересня:

Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися.

Краще стрижку перенести на інший день.

Забороняється хвалитися своїми успіхами.

18 вересня в історії

Визначні події

1640 — у Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква

1851 — у США вийшов перший примірник газети «New York Daily Times», котра подає «всі новини, які варті бути надрукованими». Слово «Daily» (щоденний) було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні це медіаконгломерат, до якого входять не лише друковані видання, але й радіо- і телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти.

1918 — в Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб «Валенсія».

1929 — на Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший український комбайн.

1934 — Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом.

1941 — радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу у ході Німецько-радянської війни.

1965 — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1997 — зареєстровано домен Google.com

Народилися 18 вересня

1759 — Іван Рижський, філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету.

1819 — Фуко Жан Бернар Леон, французький фізик; у 1851 році здійснив дослід з маятником, котрий підтвердив факт добового обертання Землі.

1905 — Грета Гарбо (Грета Ловіса Густафссон), шведська кіноактриса («Сага про Ієста Берлінга», «Анна Кареніна», «Мата Харі», «Дволика жінка»), одна з найзнаменитіших постатей в кінематографі XX століття.

1929 — Алла Горська, українська художниця і громадська діячка, учасниця правозахисного руху 60-х років в Україні.

1962 — В’ячеслав Хруслов, український футболіст і тренер, чемпіон і володар Кубка України.

1965 — Станіслав Войтович, засновник та президент українського виробничо-торгового холдингу «ТЕРРА ФУД».

1973 — Олена Говорова, українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000).

1993 — Олександр Кукурба, офіцер Повітряних сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 18 вересня

1877 — Осип Бодянський, український історик, філолог, перекладач. Видав «Літопис Самовидця», опублікував у Москві «Реєстр Війська Запорозького», «Історію Русів».

1907 — Харитон Платонов, український живописець, викладач Київської Рисувальної школи, відомої також як «школа Мурашка».

1946 — Олександр Шумський, український радянський діяч часів українізації, убитий агентами НКВС.

1970 — Джимі Гендрікс, 27-річний рок-музикант, гітарист-віртуоз.

2013 — Кен Нортон, американський боксер-професіонал, чемпіон світу у важкій вазі, топ-боксер 70-х.

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