18 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

18 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 18 липня. День ідеальної сім’ї. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Якинта й Еміліяна. Залишилося 166 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 876 день повномасштабної війни в Україні.

18 липня – яке сьогодні церковне свято

18 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Якинта й Еміліяна. Святий Якинт народився у місті Кесарія Каппадокійська (на території сучасної Туреччини). Від юних років він був щирим послідовником Христа. Однак у дорослому віці став жертвою переслідування християн імператором Траяном. За свою віру Яким був заарештований, його катували, а потім кинули до в’язниці, де він помер мученицькою смертю, але так і не відмовився від своєї віри. Згодом Якинт був зарахований до лику святих мучеників і шанується у православній церкві.

18 липня у світі

День ідеальної сім’ї

День ідеальної сім’ї – це щорічне свято, яке відзначається 18 липня. Це день, присвячений визнанню важливості міцних сімейних зв’язків і святкуванню всіх тих чудових речей, які роблять нас сім’єю.

Всесвітній день слухання

Всесвітній день слухання – це щорічна глобальна подія, яка відзначається 18 липня. День присвячений розумінню світу та природного середовища, суспільств і культур через практику слухання та польових записів. Це день, коли варто заспокоїтися, “відкрити вуха” і вивчати звукові ландшафти.

День народження «Тетріса»

Щорічно 18 липня власний день народження відзначає «Тетріс», бо саме цього дня у 1985 році було випущено електронну версію відомої комп’ютерної гри. Винахідник «Тетріса» – талановитий вчений на ім’я Олексій Пажитнов. Вперше світ побачив гру 6 червня 1984 року.

Міжнародний день Нельсона Мандели

Нельсон Мандела — той, кому вдалося подолати апартеїд, захисник прав і свобод, політичний в’язень, миротворець, перший демократично обраний президент Південноафриканської республіки. На знак визнання вкладу Нельсона Мандели в боротьбу за мир та загальнолюдські цінності, ООН встановила Міжнародний день Нельсона Мандели, який світ щороку відзначає 18 липня.

Іменини 18 липня

Афанасій, Омелян, Іван, Степан.

Талісманом людини, народженої 18 липня, є місячний камінь. Він отримав свою назву завдяки сріблясто-блакитному кольору. Здавна вірили, що місячний камінь підсилює інтуїцію свого власника.

Традиції, заборони, прикмети 18 липня

У народі день дістав назву Омелянів.

Святому Еміліану моляться про позбавлення від бід і зцілення від різних хвороб.

За старих часів цього дня традиційно служили молебень у полях – благословляли майбутній урожай. День за звичаями слід присвятити роботі, а ввечері – викупатися або попаритися в лазні, вважається, що так можна запастися здоров’ям на цілий рік.

Згідно з народними прикметами цього дня вже починає відходити спека, дні стають все коротшими, ночі прохолоднішими. Зазвичай в давнину закінчувалися жнива, а тому селяни брали невеликий відпочинок.

Наші пращури в цей день слідкували за хмарами: якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, хмари – на дощ. З цього приводу говорили: “З гнилого кута (південного заходу) нагнало хмари – буде дощ”.

Ще прикмети 18 липня:

якщо кусаються мухи — чекайте на негоду;

яка погода, такою буде осінь;

на верхівці ялини з’явилися шишки — до пізньої зими;

спекотний день — до холодного грудня.

Що не можна робити 18 липня:

Не слід об’їдатися, тому що втратите достаток.

Забороняється лихословити, лаятися, сваритися.

Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує.

18 липня в історії

Визначні події

64 — У Римі здійнялася «Велика пожежа», яка не вщухала протягом тижня й знищила практично весь (10 з 14 кварталів) Рим (згорів навіть імператорський палац).

1870 — Перший Ватиканський собор майже одностайно ухвалив Першу догматичну конституцію «Про церкву Христову».

1878 — Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

1898 — П’єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.

1946 — Відновлено в еміграції Спілку української молоді.

1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1995 — Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

Народилися 18 липня

1635 — Роберт Гук, англійський природодослідник, батько фізики.

1856 — Микола Садовський, український актор і режисер. Брат Івана Карпенка-Карого, Панаса Саксаганського й Марії Садовської-Барілотті.

1889 — Северін Бараник, новомученик УГКЦ, закатовий НКВД.

1918 — Василь Забашта, український живописець і педагог.

1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик, перший чорний президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999), національний герой країни (†2013).

1936 — Юрій Іллєнко, український кінооператор, кінорежисер («Білий птах з чорною ознакою», «Молитва за гетьмана Мазепу»).

1938 — Станіслав Жуковський, український поет, перекладач.

1942 — Георгій Скудар, український промисловець і політик, доктор економічних наук.

1949 — Юрій Ключковський, український політик.

1960 — Роман Забзалюк, український політик.

1973 — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець.

1976 — Ельза Патакі, іспанська актриса.

1995 — Юлія Микитенко, офіцер Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, кавалерка ордену «За мужність» III ступеню.

Померли 18 липня

1610 — Мікеланджело да Караваджо, італійський живописець періоду раннього бароко, засновник європейського реалістичного живопису XVII століття.

1613 — Іпатій Потій, український письменник-полеміст, греко-католицький Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси.

1817 — Джейн Остін, англійська письменниця.

1916 — Сидір Мидловський, український актор, театральний діяч і письменник.

1939 — Вітольд Малішевський, український композитор, педагог, засновник та ректор Одеської консерваторії.

1944 — Ольга Мацьків, українська свята мучениця греко-католицької церкви.

1980 — Микола Панасьєв, український актор.

1986 — Сер Стенлі Форд Роуз, англійський футбольний функціонер та арбітр, шостий президент ФІФА.

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