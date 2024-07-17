17 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 17 липня. День Хот-дога. День етнографа України. Православні вшановують пам’ять святої великомучениці Марини. В цей день було збито малазійський «Боїнг». Залишилося 167 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 875 день повномасштабної війни в Україні.

17 липня – яке сьогодні церковне свято

17 липня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Марини. Свята Марина народилася в Антіохії Пісідійській (у Малій Азії) і була дочкою язичницького жреця Едесіма. Вже в юні роки Марина відчула сильну прив’язаність до Христа. Вона бажала тільки одного: причаститися мучеництва і пролити свою кров в ім’я любові до Христа. Марина не приховувала свого християнства і відважно висміювала культ ідолів. Це викликало ненависть її батька, який позбавив її спадщини.

Марину посадили до в’язниці, де вона відмовилася від жертви ідолам. За це її піддавали жорстоким мукам, але вона залишалася незворушною. У темниці сталася подія, коли величезний змій намагався напасти на Марину. За її молитвою, змій перетворився на чорного пса, а потім помер.

17 липня у світі

Всесвітній день міжнародного правосуддя

17 липня кожного року планета відзначає Всесвітній день міжнародного правосуддя. Таку подію було започатковано 1 червня 2010 року під час конференції в Уганді.

День народження Діснейленда

17 липня кожного року Діснейленд відзначає день власного народження, бо саме цього дня у 1955 році в американському штаті Каліфорнія (місто Анахайма) відбулось відкриття першого казкового розважального парку.

Всесвітній день Емоджі

Коли нам не вистачає міміки, жестів та інтонації, щоб передати свої відчуття, на допомогу готові прийти емоджі. Найчастіше їх можна зустріти в постах соціальних мереж, яким вони додають потрібного емоційного забарвлення. Популярність емоджі в спілкуванні онлайн надзвичайна, тож не дивно, що існує особливе свято — Всесвітній день емоджі. Цю подію щороку відзначають 17 липня.

День Хот-дога

Кожного року третьої липневої середи США відзначають національне свято – День хот-дога. Подія започаткована Торговельною Палатою Сполучених Штатів у 1957 році.

День татуювання

Щорічно 17 липня світ відзначає неофіційне й нетипове свято – День татуювання.

17 липня в Україні

День етнографа України

17 липня кожного року Україна відзначає професійне свято – День етнографа. Дата святкування обрана на честь дати народження славетного етнографа та біолога Миколи Миклухо-Маклая, який народився саме цього дня у 1846 році. Подію започаткував у 1970-х роках інший видатний етнограф на ім’я Рудольф Ітс.

Іменини 17 липня

Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.

Талісманом людини, народженої 17 липня, є агат. Один з підвидів кварцу. В давнину вірили, що кварц має багато магічних властивостей. Зокрема, вважалося, що він оберігає під негативної енергії та пліток.

Традиції, заборони, прикмети 17 липня

У народі день прозвали Маринин, або Марина Вогняна. Прозвали його так згідно з однією легендою, за якою Марина, дочка морського царя, втекла від батька в земне життя. Відтоді в день її народження він сильно гнівається і метає грім і блискавки, намагаючись вразити непокірну дочку. Помічено, що 17 липня зазвичай йдуть грозові дощі з блискавкою.

У минулі часи дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як “грає місяць”. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така “гра” вказує на хороший врожай.

Ще прикмети 17 липня:

погода цього дня вказує, яким буде вересень;

почути грім — осінь буде дощова, а зима морозна;

якщо стоїть спека, то зима буде суворою.

Що не можна робити 17 липня:

Не можна свататися і одружуватися.

Забороняється сваритися і лаятися.

Не слід виходити під час грози на вулицю.

17 липня в історії

Визначні події

709 до н. е. — Перший опис повного сонячного затемнення, зроблений китайцем Чу Фу.

1505 — Після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер (Martin Luther) був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті.

1775 — У США відкрили перший у світі військовий госпіталь.

1791 — На Марсовому полі в Парижі розстріляна мирна демонстрація, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI.

1854 — В Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця.

1917 — В Петрограді розстріляна мирна демонстрація робітників і солдатів.

1918 — Розстріляний останній російський імператор Микола II.

1933 — Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав.

1941 — Наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт «Галичина».

1942 — Почалася Сталінградська битва.

1945 — Почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників-переможниць у Другій світовій війні.

1997 — Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини.

2014 — російським зенітним ракетним комплексом «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

2020 — Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Народилися 17 липня

1837 — Юліан Захаревич, львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи, ректор Львівської політехніки.

1846 — Микола Миклухо-Маклай, мандрівник і етнограф українського походження.

1871 — Філарет Колесса, український етнограф, фольклорист, композитор, музикознавець.

1888 — Шмуель Йосеф Агнон, єврейський письменник, уродженець Бучача (Королівство Галичини та Володимирії), лауреат Нобелівської премії з літератури 1966 р.

1932 — Аркадій Єлішевич, український науковець, доктор технічних наук, професор Донецького політехнічного інституту.

1937 — Іван Гель, український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч.

1956 — Михайло Сирота, український політик

1958 — Вонг Карвай, гонконзький кінорежисер та сценарист.

1961 — Олександр Гнилицький, український художник.

Померли 17 липня

1771 — Олексій Розумовський, граф, генерал-фельдмаршал українського походження, найбільший в історії лобіст українських інтересів при царському дворі. За його активної участі відновлено Київську митрополію і проголошено царську грамоту про обрання гетьманом його брата Кирила Розумовського.

1790 — Адам Сміт, британський (шотландський) економіст, філософ-етик; один із засновників сучасної економічної теорії.

1866 — Йосип Гладкий, останній кошовий Задунайської Січі

1918 — Ніколай II.

1960 — Павло Ґойдич, греко-католицький єпископ Пряшівської єпархії, у 2001 році проголошений блаженним.

1983 — Рузвельт Сайкс, американський блюзовий музикант.

1993 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.

2010 — Бернар Жиродо, французький актор, режисер і письменник.

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