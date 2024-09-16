16 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

16 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 16 вересня. Всесвітній день барбера. День відповідального собаківництва. Православні вшановують пам’ять святої великомучениці Євфимії. Залишилося 106 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 936 день повномасштабної війни в Україні.

16 вересня – яке сьогодні церковне свято

16 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Також відома як Євфимія Халкедонська, народилася в місті Халкідон (сучасний Кадикьой, Туреччина) у благочестивій християнській родині. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн, організованих імператором Діоклетіаном 304 року. Євфимія відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам. Її кинули на арену для розшматування дикими звірами, але звірі не торкнулися її. Лише ведмедиця нанесла їй невелику рану, після чого Євфимія віддала душу Богу.

Особливе значення має чудо, пов’язане з її мощами. 451 року на IV Вселенському Соборі в Халкідоні, де обговорювалися питання природи Ісуса Христа, її мощі стали свідком істинності православного вчення. Після трьох днів молитви і посту, коли відкрили гробницю, сувій з православним сповіданням віри був у її правій руці, а єретичний сувій лежав біля її ніг.

16 вересня у світі

Міжнародний день ідентифікації

Міжнародний день ідентифікації відзначається 16 вересня щороку, є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє у розширенні прав і можливостей людей.

Всесвітній день барбера

Всесвітній день барбера відзначається щороку 16 вересня – це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу.

Міжнародний день інтервенційної кардіології

Міжнародний день інтервенційної кардіології відзначається щорічно 16 вересня, виступає глобальною платформою для підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання та популяризації інтервенційних методів лікування, що рятують життя.

День відповідального собаківництва

Щорічно в третю суботу вересня відзначається день відповідального собаківництва. Метою свята є нагадування всім власникам про відповідальність за тих, кого приручили.

Європейський тиждень мобільності

Європейський тиждень мобільності відзначають з 16 по 22 вересня. Традиція його святкування була започаткована у 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він першим запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального.

Міжнародний день охорони озонового шару

16 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. Ця дата має за мету привернути увагу населення землі до проблеми руйнування озонового шару та запропонувати способи її розв’язання.

А також у світі:

День народження Джульєтти

День проголошення Незалежності Мексиканських Сполучених Штатів.

День Незалежності Папуа-Нової Гвінеї.

Іменини 16 вересня

Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

Талісманом людини, народженої 16 вересня є яшма. Здавна вона вважалася талісманом витонченності та краси. Китайські цілителі вірили, що яшма допомагає очистити внутрішні органи.

Традиції, заборони, прикмети 16 вересня

У народі 16 вересня – свято Юхима, Людмилин день, Юхима Пташина кістка. Прозвали його так тому, що за старих часів існував звичай ловити птахів – курку або качку – і ворожити по їхніх кісточках, якою буде зима: що більше жиру наросло – то сильнішими будуть морози.

У молитвах до святої Євфимії просять зцілення від зубного болю, сліпоти і захворювань очей, а також допомоги під час посухи.

Цього дня заведено ходити по гриби і заготовляти капусту на зиму – солити і квасити. За старих часів обов’язково готували щось із птиці. Головним звичаєм цього дня вважається похід у лазню або сауну, або ж можна просто прийняти ванну. Вважається, що у тих, хто не нехтує традиціями, справи підуть на лад – і здоров’я буде, і грошей на все вистачить.

16 вересня “прибирали мотлох у будинку”, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової суворої зими.

Ще прикмети 16 вересня

почути грім — до зими без снігу;

теплий і сухий день — чекайте на пізню зиму без морозів;

повністю пожовкло листя — осінь буде тривати довго;

граки збираються у зграї — чекайте на ясну погоду.

Що не можна робити 16 вересня:

Забороняється бажати іншим зла, сваритися.

Краще не починати жодних нових справ.

Не можна заздрити, лихословити.

16 вересня в історії

Визначні події

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір.

1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність

1908 — Вільям Дюрант заснував компанію General Motors.

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України.

1930 — Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 — На східному крилі шахти «Юнком» (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об’єкті «Кліваж» здійснено підземний ядерний вибух.

1987 — Підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 — День Пам’яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе;

2002 — Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!»

Народилися 16 вересня

1883 — Микола Какурін, військовий діяч, полковник армії УНР і УГА

1889 — Мерседес Єллінек, дівчина, на честь якої був названий автомобіль. Її батько Еміль Єллінек був віце-консулом Австро-Угорщини в Ніцці і одночасно представником автомобільної фірми «Даймлер» у Франції

1909 — Кейван Іван Миколайович, український графік, живописець і мистецвознавець.

1925 — Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант

1947 — Валерій Марченко, український дисидент-правозахисник, літературознавець і перекладач.

1956 — Девід Коперфілд (David Copperfield, справжнє ім’я Девід Сет Коткін — David Seth Kotkin), американський фокусник-ілюзіоніст

1952 — Міккі Рурк — американський актор

1981 — Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1981 — Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призер Паралімпійських ігор.

1999 — Кирило Дришлюк, український футболіст, чемпіон світу серед молоді.

Померли 16 вересня

1406 — Кипріан (народ. 1330), митрополит Київський і Всея Русі.

1965 — Фред Квімбі, американський анімаційний продюсер, відомий перш за все за рахунок мультсеріалу «Том і Джеррі», який приніс йому сім премій «Оскар».

1967 — Павло Тичина, видатний український поет, перекладач, громадський діяч.

1993 — Коваленко Василь Петрович, український поет, журналіст, профспілковий діяч.

2007 — Роберт Джордан, американський письменник-фантаст.

2016 — Едвард Олбі, американський драматург, п’ятиразовий лауреат Пулітцерівські премії. Відомі п’єси «Що трапилось у зоопарку» (1958), «Хто боїться Вірджинії Вулф?» (1962).

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