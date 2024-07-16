16 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

16 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 16 липня. День прийняття Декларації про суверенітет України і День бухгалтера. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Атеногена та 10 його учнів. Залишилося 168 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 874 день повномасштабної війни в Україні.

16 липня – яке сьогодні церковне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів. Святий Атеноген був єпископом і мучеником. В час страшного переслідування християн імператором Діоклетіаном, він разом з десятьма своїми учнями був вбитий у вірменському місті Севастії. Це сталося 16 липня 296 року. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним. Вони віддавали своє життя за віру, відмовившись від відступництва.

16 липня у світі

Всесвітній день змій

Щорічно 16 липня відзначається важлива екологічна подія – Всесвітній день змій.

День подяки морській свинці

День подяки морській свинці, який відзначається щороку 16 липня, є нагодою вшанувати цих чарівних, милих і доброзичливих домашніх улюбленців.

16 липня в Україні

День прийняття Декларації про суверенітет України

16 липня кожного року Україна відзначає День прийняття Декларації про суверенітет, бо саме цього дня у 1990 році Верховна Рада УРСР ухвалила цей документ, тим самим встановивши суверенітет України.

День бухгалтера і аудитора України

Сучасні обліковці відрізняються високим інтелектом, логічним мисленням, здатністю до аналізу, порядністю й точністю, і навіть вважають, що в їхній роботі присутні елементи творчості. Представники цих професій в Україні мають власне професійне свято — День бухгалтера та аудитора, який відзначається щороку 16 липня.

Іменини 16 липня

Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Талісманом людини, народженої 16 липня, є бурштин. Вважається потужним органічним засобом для боротьби з різними хворобами. Бурштин має антибактеріальні, протизапальні та антитоксичні властивості.

Традиції, заборони, прикмети 16 липня

Селяни народне свято 16 липня проводили на полях. У самому розпалі були жнива. Працювали здебільшого рано вранці та ввечері, щоб не потрапити під денне пекуче сонце. Перший зібраний сніп сіна прикрашали стрічками та квітами, і зберігали окремо від решти. Під час роботи селяни затикали за пояс колоски, щоб спина менше боліла.

У середині липня починалася найспекотніша пора, коли сонце становить велику небезпеку. Отримані сонячні опіки і теплові удари наші забобонні предки пов’язували з витівками польових духів.

Свято 16 липня вважається вдалим для весілля, а молодятам для щасливого шлюбу потрібно з’їсти коровай із зерна нового врожаю.

У цей день краще бути обережним і не починати ніякої справи. До цього часу повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами й мошкою: якщо вони в’ються колами, хороша погода гарантована на найближчі сім діб.

Ще прикмети 16 липня:

в небі літають шуліки — погода буде посушливою;

туман густий — до великого урожаю грибів;

в полі миші їдять колосся — до суворої і довгої зими.

Що не можна робити 16 липня:

Не варто ходити до лісу, тому що виходить на полювання нечиста сила.

Не можна рубати дрова чи полювати.

Заборонено злитися, влаштовувати конфлікти.

16 липня в історії

Визначні події

622 — відбулася Гіджра. Засновано Іслам.

1643 — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.

1661 — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.

1909 — заснували компанію «Audi».

1917 — ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.

1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.

1919 — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.

1945 — США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті».

1956 — на вимогу керівництва Фінляндії Карело-Фінська РСР перетворена на Карельську АРСР (нині Республіка Карелія у складі РФ).

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

2010 — акція «Прапор — на вершину!» — присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.

2019 — набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Народилися 16 липня

1881 — Василь Зеньківський, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.

1908 — Василь Барка, український письменник і перекладач.

1931 — Володимир Ковтун, український письменник.

1937 — Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.

1942 — Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.

1948 — Марія Стефюк, українська оперна співачка.

1953 — Іан Мозлі, рок-музикант, ударник гурту «Marillion».

1954 — Ігор Пилатюк, український музикант (скрипаль), диригент, педагог, культурний та громадський діяч.

1955 — Сергій Клімов, відомий український генерал-лейтенант, перший український Начальник штабу, перший заступник Командувача Повітряних Сил ЗС України.

1956 — Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч

1967 — Сергій Котенко, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

1977 — Юрій Коваленко, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

1993 — Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.

Померли 16 липня

1925 — Петро Гнідич, прозаїк, драматург, перекладач, театральний діяч; походив з козацького роду Гнідичів, внучатий племінник письменника Миколи Гнідича.

1954 — Петро Лещенко, естрадний співак, танцюрист (виконавець народних і характерних танців), гітарист.

2002 — Олександр Колчинський, український борець греко-римського стилю, дворазовий олімпійський чемпіон.

2006 — Олег Шейнцис, художник театру («“Юнона” та “Авось”») і кіно («Убити дракона»), родом з Одеси.

2012 — Джон Лорд, англійський композитор та клавішник. Відомий як учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake.

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