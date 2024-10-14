14 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 14 жовтня 2024 року. Всесвітній день екологічної освіти. День створення УПА. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. Залишилося 78 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 964 день повномасштабної війни в Україні.

14 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

14 жовтня – яке сьогодні церковне свято

14 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської. Вона народилася 1690 року в селі Тарнавка, що нині належить до Хмельницької області в Україні. Вона відзначилася своєю духовною силою, мудрістю та великими подвірними заслугами. Параскева відмовилася від світського життя і вибрала духовний шлях. Вона заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі, де вела аскетичний спосіб життя, займаючись молитвою, поклонінням і допомогою бідним. Її духовність і самопожертва привернули увагу багатьох людей, і монастир став центром духовного відродження для багатьох віруючих. Свята Параскева померла 1771 року, але її духовне наслідство продовжує живти в серцях тих, хто шанує її пам’ять.

14 жовтня у світі

Всесвітній день екологічної освіти

День екологічної освіти святкують 14 жовтня, починаючи з 1991 року. 14 жовтня – це офіційна дата цього дня, але в деяких організаціях його святкують 26 січня та 12 травня.

Всесвітній день стандартизації

Міжнародний день стандартизації відзначається 14 жовтня. Святкується з 1970 року, коли президент Міжнародної організації зі стандартизації запропонував відзначати цей день, щоб привернути увагу до важливості стандартизації для світової економіки.

Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров’я

Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я проводиться 14 жовтня.

День народження Вінні-Пуха

День народження Вінні-Пуха святкують 14 жовтня. Саме в цей день у 1926 році вийшла перша книга з цим персонажем.

Всесвітній день майбутнього без карієсу

Всесвітній день майбутнього без карієсу (World Cavity-Free Future Day) – це щорічна подія, що відзначається 14 жовтня і має на меті підвищити обізнаність про карієс та важливість здоров’я порожнини рота.

День створення УПА

14 жовтня відзначають День створення УПА. УПА, що була активною у 1940-х роках, є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролася проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну Українську державу.

Українська повстанська армія (УПА) є однією з найбільш обговорюваних тем в історії України. Це військово-політичне формування діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність країни.

УПА була створена як озброєне крило ОУНР. Перші загони УПА, відомі як Поліська Січ, були сформовані Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року.

З самого початку свого існування УПА воювала на декілька фронтів: проти військ Третього Рейху, польського Руху опору (Армії Крайової та Армії Людової) та радянських партизан. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі, УПА продовжувала активний спротив проти НКВС до 1954 року.

Ставлення до УПА в українському суспільстві варіювалося від позитивного до негативного. З 2015 року вояки УПА отримали в Україні статус борців за незалежність.

УПА є важливою частиною української історії, яка відображає боротьбу народу за свою незалежність. Її роль та значення продовжують вивчатися і обговорюватися в наукових та суспільних колах.

Іменини 14 жовтня

Гнат, Михайло, Назар, Петро.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня є альмандин. Камінь, який приверне нові знайомства і відведе нудьгу. Також здавна вірили, що альмандин допомагає знайти кохання.

Традиції, заборони, прикмети 14 жовтня

У народному календарі 14 жовтня – свято Параскева Брудниха. Бруднихою її прозвали тому, що в цей час починалися сильні дощі, земля розмокала і перетворювалася на бруд.

Святу Параскеву вважають покровителькою жінок. Їй моляться про зцілення ран, хвороб і про захист від пристрастей.До преподобної, як і до Богородиці на Покрову, звертаються дівчата та жінки з проханнями про заміжжя, гарного нареченого, щасливе сімейне життя і про зцілення жіночих хвороб, зубного, головного болю, лихоманки.

У Миколи Святоші, якого теж вшановують сьогодні, просять зцілення від хвороб і клопотання перед Господом у важких життєвих ситуаціях.

Добре цього дня допомогти нужденним, нагодувати бездомних тварин. За народною прикметою 14 жовтня потрібно готувати пшеничну кашу з маслом – на удачу.

Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу – до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива.

Ще прикмети 14 жовтня

сніжна і похмура погода — чекайте на негоду в кінці травня;

ліс вкритий інеєм — наступного року буде великий урожай вівса;

на горобині багато ягід — до дощового листопада;

навколо місяця видно коло — слід чекати на бурю;

зірки вночі яскраво мерехтять — до великого урожаю наступного року.

Що не можна робити 14 жовтня:

Не варто влаштовувати дівчачі посиденьки, вечорниці.

Не можна прясти, вишивати, в’язати.

Забороняється сваритися і лихословити.

14 жовтня в історії

Визначні поді

1770 — Заснування Олександрівської фортеці (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).

1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою.

1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь.

1950 — у Нью-Йорку відбувся об’єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США.

2011— відкрилися XVI Панамериканські ігри в Гвадалахарі,( Мексика)

Народилися 14 жовтня

1644 — Вільям Пенн, англійський бізнесмен, засновник провінції Пенсильванія

1884 — Джиммі Конлін, американський актор і співак.

1886 — Шефіка Гаспринська, лідерка кримськотатарського руху «Виконавчий комітет мусульманок Криму» («Qadınlar Günü»)

1913 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік.

1940 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України.

1946 — Ден Маккаферті, соліст шотландського рок-гурту Nazareth.

1954 — Микола Кунцевич, український митець і дисидент.

1958 — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.

1985 — Ігор Матьков, український льотчик, старший бортпровідник рейсу PS752 Boeing 737. Герой України.

1986 — Володимир Гринюк, офіцер Збройних сил України, Герой України.

Померли 14 жовтня

1960 — Абрам Йоффе, радянський фізик.

1985 — Еміль Гілельс, радянський піаніст.

1997 — Гарольд Роббінс, відомий американський письменник.

2010 — Бенуа Мандельброт, французький математик, засновник фрактальної геометрії

2022 — Роббі Колтрейн, британський (шотландський) актор.

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