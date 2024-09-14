14 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 вересня. День українського борщу. День українського кіно. День танкіста. Цього дня французька армія Наполеона ввійшла до Москви. Православні святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Залишилося 108 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 934 день повномасштабної війни в Україні.

14 вересня – яке сьогодні церковне свято

14 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Корнилія.

Корнилій був римським сотником, що служив у Кесарії Палестинській. Як римський офіцер він був язичником, але згодом виявив цікавість до юдейської віри. Корнилій, згідно з книгою Діянь Апостолів у Новому Завіті, був праведною і благочестивою людиною, яка молилася і давала милостиню. Під час молитви він побачив видіння ангела, який сказав йому надіслати людей до Петру, що перебував у Йоппі (сучасний Яффо).

У той час, як Корнилій посилав своїх слуг за Петром, апостол Петро також мав видіння, яке підготувало його до прийняття язичників. Петро, дотримуючись вказівок Божих, пішов до Корнилія. Коли Петро прибув до Корнилія і почув його свідчення, він проповідував йому про Ісуса Христа. Після цього Корнилій і всі його домівники були охрещені Святим Духом.

Корнилій став першим язичником, якого охрестили без попереднього дотримання єврейського закону, що стало важливим кроком у поширенні християнства серед неєврейських народів. Це подія, яка значно вплинула на розвиток ранньої церкви і визначила її відкритість для всіх народів.

14 вересня у світі

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

У 2000 році членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця було ініційовано щорічне проведення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Відтоді це свято відзначається у другу суботу вересня щорічно.

Всесвітній день атопічної екземи

Кожен рік 14 вересня у світі проводиться Міжнародний день атопічної екземи або World Atopic Eczema Day. Запроваджений цей день у 2018 році за ініціативою організації GlobalSkin та Європейської Федерації, яка об’єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобами дихальних шляхів (EFA). Мета проведення дня – поширення інформації про цю хворобу.

День німецької мови

У другу суботу вересня щорічно у Німеччині відзначається День німецької мови (German Language Day).

14 вересня в Україні

День українського борщу

День українського борщу – поки неофіційне свято, воно було запропоноване для відзначення щороку у другу суботу вересня.

День танкістів (День танкових військ)

Відтепер в Україні День танкових військ буде відзначатись щороку 14 вересня, що засвідчує указ Президента України від 9 вересня 2023 року.

День українського кіно

Щорічно в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом Президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

День фізичної культури і спорту України

Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять якнайбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізації цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається у другу суботу вересня.

День міста Вінниця

Щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради, місто Вінниця відзначає свій День народження. Згідно з літописом, заснування міста відбулося 1363 року.

День міста Житомир

У другі вихідні вересня (друга субота-неділя) житомиряни відзначають свято рідного міста – День міста Житомир.

День міста Луганськ

У другу суботу вересня кожного року Луганськ відзначає День міста. Прийнято вважати, що місту поклав початок наказ Катерини II 14 листопада 1795 року, коли в долині ріки Лугань, у місці її злиття з річкою Вільховою, неподалік поселення Кам’яний Брід було вирішено збудувати перший на півдні Російської імперії чавуноливарний завод.

День міста Миколаїв

Миколаїв щороку у другу суботу вересня святкує своє свято – День міста. Місто розташоване у 80 км від Чорного моря, в місці злиття двох річок – Інгул та Південний Буг.

День міста Каховка

Місто Каховка щороку у другу суботу вересня святкує свій день народження.

День міста Луцьк

День народження міста Луцьк Волинської області України святкують у другу суботу вересня. Це гарне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством.

День міста Бахмут

День міста Бахмут традиційно відзначається на другу суботу вересня.

Іменини 14 вересня

Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 14 вересня, є тигрове око. Здавна вірили, що цей камінь може відгородити власника від різних лих. Також існувало повір’я, що тигрове око захищає від необдуманих вчинків.

Традиції, заборони, прикмети 14 вересня

У народі 14 вересня – свято Воздвиження, Капусниця. Вважається, що цього дня остаточно настає осінь. Кажуть, якщо 14 вересня побачити птахів, які відлітають, і загадати бажання, то воно обов’язково збудеться.

У свято заведено сходити до храму та помолитися за здоров’я, благополуччя і щастя в родині.

Сьогодні готують страви з капусти – її тушкують, печуть з нею пироги. Дім цього дня за старих часів окропляли освяченою в церкві водою – щоб захистити від недоброго.

З цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими; сухо – осінь суха. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою.

Ще прикмети 14 вересня

птахи відлетіли на південь — чекайте на сильний мороз;

різко похолодало — весна прийде рано;

вранці заморозок — до ранньої зими;

журавлі тільки летять до теплих країв і сильно кричать — до теплої осені.

Що не можна робити 14 вересня:

Не слід давати гроші в борг — почнуться фінансові проблеми.

Не можна планувати важливі справи — вони закінчаться без результату.

Забороняється лаятися і сваритися.

14 вересня в історії

Визначні події

1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1797 — державний переворот у Французькій республіці.

1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.

1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.

1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

2000 — корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

Народилися 14 вересня

1769 — Александер фон Гумбольдт, німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон Гумбольдта. Основоположник географії рослин.

1821 — Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.

1897 — Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.

1912 — Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.

1917 — Ярослава Бандера, українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН. Дружина Провідника ОУН Степана Бандери.

1927 — В’ячеслав Проценко, український архітектор.

1906 — Олександр Пащенко, український графік.

1906 — Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.

1936 — Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.

1946 — Володимир Мунтян, український футболіст.

1951 — Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.

1952 — Микола Гнатюк, український співак, народний артист України.

1959 — Мортен Гаркет, вокаліст норвезької поп-групи a-ha.

1974 — Олеся Власова, українська актриса театру і кіно.

Померли 14 вересня

1321 — Данте Аліг’єрі, видатний італійський поет доби Відродження.

1851 — Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману.

1984 — Джанет Гейнор, американська акторка, перша володарка премії Американської кіноакадемії за найкращу жіночу роль.

1994 — Йосиф Кладочний, український греко-католицький священик, близький друг Андрея Шептицького.

2005 — Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат «Оскара».

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