14 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні, 14 квітня, православні вшановують пам’ять преподобного Мартина, сповідника, папм Римського, а також преподобного Іоанна Ліствичника. Це день, коли «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом. А два роки тому 14 квітня затонув крейсер «Москва» після удару української ракети. Залишився 261 день до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 781-й день повномасштабної війни в Україні.
14 квітня – яке сьогодні церковне свято
День пам’яті преподобного Мартина
14 квітня – день пам’яті преподобного Мартина, сповідника, папи Римського.
Мартин жив у I столітті, в Італії. Він був добре освічений і вступив до кліру Римської церкви. У 649 році його обрали сьомим папою Римським.
Папа Мартин вів активну боротьбу проти єретиків, за що і потрапив у немилість імператора Констанса. Мартина вирішили прибрати і відправили до нього найманого вбивцю. Але сталося несподіване: щойно найманець наблизився до папи, як тут же осліп.
Імператор цього так не залишив і домігся, щоб Папу Римського відправили на заслання на безлюдний острів в Егейському морі. Преподобного хотіли стратити, але потім змінили покарання і відправили в Херсонес Таврійський (Крим, Україна). Там святитель Мартин захворів і незабаром помер, а його мощі перенесли в Рим.
Вшановують і пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника
14 квітня 2024 року згадують преподобного Іоанна Ліствичника. Ця дата перехідна, пам’ять святого звершується в 4-ту Неділю Великого посту, тому вона однакова як для нового, так і для старого календаря.
Відомо, що Іоанн Ліствичник народився близько 570 року. У 16 років він прийняв чернечий постриг у Синайському монастирі. 40 років Іоанн провів у самітництві в пустелі, в безмовності та молитві. Коли йому було 75 років, його обрали ігуменом Синайської обителі. У цей же час, на прохання ігумена іншого монастиря, Іоанн написав свою працю – “Ліствиця духовна”, посібник для сходження до духовної досконалості, “драбина” до Небесних врат. У цій праці описано тридцять “сходинок” – ступенів сходження людини до духовної досконалості. За назвою цієї праці Іоанна і прозвали Ліствичник.
Хто святкує іменини 14 квітня
- Олександр, Антон, Валентин, Мартін
Талісманом людини, народженої 14 квітня, є аметист. Він наділяє людину проникливістю, заспокоює душевний біль, тривогу, допомагає контролювати злі думки. Є думка, що перстень з аметистом приносить успіх у спортивних змаганнях. Прикраси з аметиста кладуть під подушку, щоби бачити гарні сни.
Традиції, заборони і прикмети 14 квітня
Що не можна робити 14 квітня:
- Лаятися та сваритися.
- Відмовляти в допомозі.
- Обманювати, лестити і давати неправдиві обіцянки – інакше можна накликати біду.
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.
У народному календарі 14 квітня – свято Мартин Лисогон. День так прозвали тому, наші предки помітили: зазвичай у цей час лисиці залишають старі нори і будують собі нові.
А також існують прикмети:
- якщо день теплий – чекай похолодання і гарний урожай влітку;
- хмари тануть – настане ясна і суха погода;
- дощ цього дня – до поганого врожаю.
14 квітня в історії
Визначні події
- 70 — римські війська Тита Флавія почали облогу Єрусалима.
- 1611 — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше прозвучало слово «телескоп».
- 1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).
- 1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
- 1871 — у Німеччині заснований парламент — Рейхстаг;
- 1894 — у Нью-Йорку Томас Алва Едісон вперше продемонстрував роботу свого нового винаходу, пристрою для перегляду фільмів під назвою кінетоскоп. Тривав фільм лише 13 секунд, він не проєктувався на екран, і для його перегляду необхідно було дивитись у спеціальний отвір
- 1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхнувся з айсбергом і потонув.
- 1918 — заснування в СРСР державної компартійної монопольної пропаганди — декрет Ради народних комісарів на чолі з Леніним: «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции»
- 1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка «Земля».
- 1970 — на американському пілотованому космічному кораблі «Аполлон-13» сталася аварія під час польоту до Місяця. Звук Г’юстоне, у нас проблема!;
- 1978 — у Тбілісі відбулися масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
- 1991 — з музею ван Гога в Амстердамі викрадено 20 картин вартістю $500 млн, проте вони були знайдені за 35 хвилин;
- 2003 — розшифрований людський геном.
- 2014 — офіційний початок АТО на сході України.
- 2022 — затонув крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту ВМФ РФ, після удару ракетами «Нептун» ВМС України.
Народилися 14 квітня
- 1888 — Володимир Нарбут, український поет і літературний діяч. Брат українського графіка Георгія Нарбута.
- 1924 — Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України
- 1945 — Річі Блекмор, гітарист груп «Deep Purple», «Rainbow» та «Blackmore’s Night»;
- 1945 — Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.
Померли 14 квітня
- 1132 — Мстислав Великий, Великий князь київський, найстарший син Володимира Мономаха
- 1888 — Микола Миклухо-Маклай, мандрівник, антрополог, етнограф і географ українського походження
- 1910 — Михайло Врубель, український художник і графік.
- 1938 — Нарбут Володимир Іванович, український поет і літературний діяч. Брат українського графіка Георгія Нарбута.
- 1980 — Джанні Родарі, італійський дитячий письменник і журналіст
- 2009 — Моріс Дрюон, французький письменник, член Французької академії
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