13 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 13 жовтня 2024 року. Міжнародний день скептиків і Міжнародний день невдах. День художника в Україні. Саме в цей день у 1307 році народився забобон про «п’ятницю тринадцяте». Сьогодні річниця трагедії у Дніпрі на Мандриківській. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Залишилося 79 днів до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 963 день повномасштабної війни в Україні.

13 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

13 жовтня – яке сьогодні церковне свято

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Христу і були страчені за свою віру. Вони були знайдені в Пергамі, Азія, і стали мучениками за віру 165 року. Ці святи мученики символізують вірність Христу навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

13 жовтня у світі

Міжнародний день скептиків

Міжнародний день скептиків що відзначається 13 жовтня, – це день, присвячений тим, хто вважає за краще ставити під сумнів, а не просто вірити. Це день, який відзначає відкритість людей, які вирішили заглибитися у факти і вибірково ставляться до своїх переконань.

Міжнародний день невдах

Міжнародний день невдах святкують 13 жовтня. Це день, коли люди думають про свої невдачі, діляться ними, але найголовніше – вчаться на них.

Міжнародний день простої мови

Міжнародний день простої мови відзначається 13 жовтня.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

Всесвітній день боротьби з тромбозом відзначається 13 жовтня. Його мета – звернути увагу на небезпеку тромбозу, заохочувати людей відвідувати лікарів та не займатися самолікуванням.

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози (Metastatic Breast Cancer Awareness Day) відзначається 13 жовтня.

Міжнародний день костюма

Друзі «привдягніться»! 13 жовтня чоловіки та жінки усього світу мають носити костюми. Звісно, якщо вони є прихильниками свята костюма, який відзначається в цей день.

День без бюстгальтера

День без бюстгальтера щорічно відзначається 13 жовтня. В цей день жінкам рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера в знак поінформованості про рак молочної залози.

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Міжнародний день зменшення небезпеки лих відзначають 13 жовтня. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 1989 р. Його мета – показати суспільству, що робити, щоб знизити небезпеку від стихійного лиха.

Міжнародний день геологічної схованки

Міжнародний день геологічної схованки або Міжнародний день таємниць Землі– це глобальна подія, присвячена таємницям Землі, спеціальним геологічним локаціям, які будь-хто може відвідати, щоб дізнатися більше про нашу планету. Ці унікальні місця пропонують поєднання пригод та освітнього процесу, дозволяючи учасникам досліджувати чудеса Землі, отримуючи при цьому цінні геологічні знання.

13 жовтня в Україні

День художника України

День художника України відзначається в другу неділю жовтня.

День професійних спілок України

День професійних спілок України відзначається в другу неділю жовтня.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України відзначається в другу неділю жовтня.

Іменини 13 жовтня

Антон, Микита, Микола, Яків, Злата

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Напівпрозорий чи прозорий дорогоцінний камінь. В Індії хризоберил вважають амулетом, який допомагає розуміти мову тварин.

Традиції, заборони, прикмети 13 жовтня

За народною традицією сьогодні потрібно добре викупатися – вважається, що так можна прогнати всі недуги.

Наші предки традиційно йшли до лазні, щоб “змити з себе” не лише бруд, але й гріхи. А ще після цього обов’язково влаштовували посиденьки.

Наші пращури помітили, якщо сьогодні випав сніг – він скоро розтане, а зима прийде не скоро. Якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода.

Ще прикмети 13 жовтня

небо темно-синього кольору — чекайте на дощ;

темні і щільні хмари, та сонце вийшло — погода буде мінливою;

упродовж дня майже не змінюється погода — буде довго похмуро;

півень увечері кукурікає — до швидкої зміни погоди.

Що не можна робити 13 жовтня:

Не дозволяється носити одяг чорного кольору.

Не можна кликати в гості людей.

Забороняється вихвалятися своїми досягненнями.

13 жовтня в історії

Визначні події

1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п’ятницю, 13.

1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінено на григоріанський (новий стиль).

1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.

1860 — у США зроблено першу фотографію з повітряної кулі.

1875 — відкрито Чернівецький університет.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників «бандугруповань» Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН.

1948 — Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей «бандитських і націоналістичних елементів»

1957 — в СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.

1992 — на посаді прем’єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.

1998 — НАТО пред’явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

2007 – у багатоповерхівці на вулиці Мандриківській у Дніпрі стався вибух через витік газу. В результаті третій під’їзд та перекриття будинку були повністю зруйновані, 40 квартир понівечено. Внаслідок трагедії загинуло 23 людини. Наймолодшій жертві було 6 років

Народилися 13 жовтня

1822 — Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог й бактеріолог

1921 — Ів Монтан, французький співак і актор

1923 — Михайло Сікорський, український історик; почесний директор заповідника «Переяслав», Герой України

1925 — Маргарет Тетчер, прем’єр-міністр Великої Британії.

1926 — Рей Браун, американський джазовий музикант.

1937 — Савелій Крамаров, радянський та американський комедійний актор.

1971 — Михайло Старостяк, український футболіст.

Померли 13 жовтня

1822 — Антоніо Канова, італійський скульптор, найзначніший представник класицизму.

1865 — Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар, ректор Харківського університету.

1976 — Стефан Таранушенко, український мистецтвознавець, історик архітектури, музейник і педагог.

2008 — Ґійом Депардьє, французький актор

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