13 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

13 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 13 серпня. Всесвітній день шульги. За індіанським календарем мая саме в цей день створено світ. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника. Залишилося 140 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 902 день повномасштабної війни в Україні.

13 серпня – яке сьогодні церковне свято

13 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника. Він народився близько 580 року в Константинополі в благочестивій християнській родині. Здобув різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику та богослов’я. Максим займав високу посаду при дворі імператора Іраклія, але залишив світське життя, щоб стати монахом.

Максим Ісповідник відомий своєю боротьбою проти єресі монофелітів, яка стверджувала, що у Христа була лише одна воля — божественна. Він активно виступав проти цієї єресі, захищаючи православне вчення про дві волі у Христі — божественну і людську. За свою непохитну позицію Максим зазнав переслідувань, був підданий тортурам і засланий. Святий Максим помер 13 серпня 662 року в засланні.

13 серпня у світі

Всесвітній день шульги

13 серпня у всьому світі відзначається Всесвітній день шульги, або Міжнародний день шульг. Шульга – це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. Саме такі люди ініціювали впровадження цього свята, щоб привернути увагу оточуючих до своєї особливості. Ще одна мета свята – спонукати виробників товарів створювати товари, які б були зручними у використанні для шульг.

Іменини 13 серпня

Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана

Талісманом людини, народженої 13 серпня, є сардонікс. Камінь, який використовувася з давніх часів. Сардонікс вважають покровителем геологів, мандрівників, дослідників.

Традиції, заборони, прикмети 13 серпня

У народному календарі 13 серпня – свято Максим-сповідник. Народне свято 13 серпня також відоме під назвами Євдокимів день, Євдокимове заговіння.

Преподобного Максима Сповідника вважають покровителем студентів, богословів і проповідників. До святого звертаються по допомогу в навчанні та зміцненні віри, просять про порятунок заблукалих душ. Преподобний наставляв: “Якщо злопам’ятствуєш на когось, молися за нього”.

У народі цього дня заведено просити прощення і відпускати образи – вважається, що якщо цього не зробити, то вони будуть терзати душу до самої смерті.

Святому молилися про умиротворення душі, а ще брали ікону Божої Матері і обходили з нею весь будинок, щоб в ньому панувало лише щастя.

У минулі часи наші пращури в цей день слідкували за сходом сонця: якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари – можна чекати дощу.

Ще прикмети 13 серпня:

навколо місяця кільця — зміниться погода;

молодий місяць і червоного відтінку — погода буде вогкою;

вітер тихий — до сухої та теплої погоди, буря — вересень буде дощовим;

в лісі багато грибів — чекайте на великий урожай хліба наступного року.

Що не можна робити 13 серпня:

Не можна плакати та сумувати.

Не слід ходити босоніж по росі.

Заборонено займатися важкою фізичною роботою.

13 серпня в історії

Визначні події

3113 до н. е. — за індіанським календарем мая в цей день створено світ.

1624 — король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром — головою королівської ради.

1642 — Християн Гюйгенс знайшов крижану шапку на південному полюсі Марса.

1868 — землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25 000 осіб.

1899 — американському винахіднику Вільяму Греему видано патент на телефон-автомат.

1905 — у Норвегії відбувся референдум про розірвання унії зі Швецією.

1907 — у Нью-Йорку з’явились перші таксі.

1912 — французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку.

1913 — у Шеффілді виплавлено першу нержавійну сталь.

1913 – Акробат та самозванець Отто Вітте став королем Албанії. За 5 днів свого «правління» встиг оголосити війну Королівству Чорногорія; потім втік, вкравши частину королівської казни.

1914 — імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою.

1914 – Французький уряд оголосив війну Австро-Угорській імперії.

1945 — всесвітній сіоністський конгрес ухвалив вимогу до уряду Великої Британії дозволити в’їзд до Палестини мільйона євреїв.

1960 — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції.

1961 — Німецька Демократична Республіка закрила державний кордон між Західним і Східним Берліном. Початок будівництва Берлінського муру — одного з найвідоміших символів «холодної війни».

1990 — президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920—1950 років.

Народилися 13 серпня

1773 — Юрій Лисянський, український мореплавець, географ, океанограф.

1964 — Степан Процюк, український письменник.

1979 — Катерина Бужинська, українська співачка, Заслужена артистка України.

1976 — Ганна Бортюк, український викладач, Герой України.

1984 — Олена Бондаренко, українська тенісистка.

Померли 13 серпня

1910 — Флоренс Найтінгейл, сестра милосердя й громадський діяч Великої Британії. У 1912 році Міжнародна Федерація Червоного Хреста заснувала медаль імені Флоренс Найтінгейл, яка дотепер є найпочеснішою і найвищою нагородою для сестер милосердя в усьому світі.

1958 — Отто Вітте, акробат та король Албанії.

2004 — Джулія Чайлд, американська кулінарка, письменниця, телеперсона.

2009 — Лес Пол, легендарний американський гітарист, новатор в області звукозапису та один із творців електрогітари.

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