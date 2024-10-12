12 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 12 жовтня. Всесвітній день музики, день вільнодумства і день економіста. Річниця страшної трагедії на залізниці у Нікопольському районі. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Залишилося 80 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 962 день повномасштабної війни в Україні.

12 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

12 жовтня – яке сьогодні церковне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони були християнськими мучениками, які загинули за свою віру на початку IV століття за часів правління римського імператора Діоклетіана. Вони були схоплені та піддані катуванням за відмову зректися своєї віри і приносити жертви римським богам. Пров, Тарах і Андронік вирізнялися своєю непохитною вірою та мужністю перед обличчям страшних випробувань. Вони були засуджені до страти і в кінцевому підсумку були вбиті за своє християнське сповідування.

12 жовтня у світі

Всесвітній день музики

Всесвітній день музики або Загальний день музики відзначається кожної другої суботи жовтня, вшановуючи магію музики у всіх її формах.

День вільнодумства

День вільнодумства – це щорічне свято, яке відзначається 12 жовтня і присвячене просуванню незалежного мислення, секуляризму та свободи ставити під сумнів свої переконання і кидати виклик владі.

Міжнародний день крику в момент розчарування

У кожного з нас бувають моменти, коли життєві виклики стають надто непосильними, і бажання закричати від розчарування стає майже непереборним. Ініціатори свята закликають приєднуватися до Міжнародного дня крику в момент розчарування – дня, присвяченого тому, щоб випустити накопичені гнів та розчарування в колективному, катарсичному крику.

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня, але це неофіційна подія. Просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського банку Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. В цей же день неофіційно відзначається і День економіста

Міжнародний день астрономії

Міжнародний день астрономії відзначається двічі на рік весною та восени. Дата визначається відповідно до фази місяця. У суботу близько першої чверті Місяця.

Всесвітній день мігруючих птахів

Всесвітній день мігруючих птахів має дві дати – у другу суботу травня та в другу суботу жовтня.

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги відзначається в другу суботу жовтня.

Європейський день донорства та трансплантації органів

Європейський день донорства та трансплантації органів відзначається у другу суботу жовтня. Запроваджений Радою Європи у 1996 році.

Всесвітній день боротьби з артритом

Кожен рік, починаючи з 1996, 12 жовтня за ідеєю ВООЗ проводиться Міжнародний день боротьби з артритом. Артрит – узагальнена назва захворювань суглобів, які мають запальну природу.

День Колумба

12 жовтня жовтня у США та деяких інших країнах святкують День Колумба або Columbus Day. Приурочене це свято річниці відкриття Колумбом Америки, яке сталося саме 12 (21 за григоріанським стилем) жовтня 1492 року.

Міжнародний день африканських пінгвінів

Міжнародний день африканських пінгвінів також називають Днем обізнаності про пінгвінів та відзначають у другу суботу жовтня. У південній півкулі мешкають 17 різновидів пінгвінів, причому в Африці – лише один вид.

Іменини 12 жовтня

Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас.

Талісманом людини, народженої 12 жовтня, є амазоніт. Сьогодні мінерал використовується за хвороб хребта. А в давнину вірили, що амазоніт допомагає омолодити шкіру і розгладити зморшки.

Традиції, заборони, прикмети 12 жовтня

У народному календарі 12 жовтня – свято Андрон Звіздар. Прозвали його так, тому що цього дня до опівночі спостерігали за зірками: за ними судили про погоду, врожай і долю.

У святих мучеників просять допомоги і заступництва перед Всевишнім. У молитвах перед Єрусалимською іконою до Богородиці звертаються з проханнями про здоров’я і зцілення, захист від ворогів і стихійних лих, сімейне благополуччя, народження дітей.

Цього дня в народі заведено спостерігати за зоряним небом: яскраві зорі віщують морози та багатий врожай наступного року, тьмяні – потепління, якщо зірки блимають – погода зміниться. Падаюча зірка обіцяє посушливий рік.

12 жовтня можливий перший снігопад. Часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня: якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни.

Ще прикмети 12 жовтня

дує північний вітер — до швидкого похолодання;

на небі дуже багато зірок — наступного року буде великий урожай.

Що не можна робити 12 жовтня:

Не варто прибирати в хаті і прати білизну.

Забороняється купувати церковні свічки — будете хворіти.

Не можна ображати інших, мститися.

12 жовтня в історії

Визначні події

1492— Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягнув сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії.

1618 — армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами спробувала захопити Москву.

1727 — на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України (за новим стилем).

1863 — В Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.

1871 — Президент США Улісс Грант заборонив Ку-клукс-клан і наказав заарештувати лідерів цієї організації.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

1905 — Норвегія розірвала унію зі Швецією і стала незалежним королівством.

1917 — Екіпаж міноносця «Завидный» підняв Український прапор і відмовився його спускати.

1920 — у Ризі було підписано Договор про перемир’я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні: Сарни-Рівне-Радивілів-р. Збруч. Польська республіка зобов’язалася припинити підтримку збройних формувань УНР й Добровольчої армії. Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Західне Полісся і Підляшшя залишалися за Польською республікою.

1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.

1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.

1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1971 — на Бродвеї відбулася прем’єра рок-опери «Jesus Christ Superstar».

2002 — У Москві в театральному центрі на Дубровці під час спецоперації зі знищення терористів і звільнення заручників отруєно 128 осіб.

2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.

Народилися 12 жовтня

1881 — Іван М’ясоєдов, український художник, представник символізму й модерну, творець поштових марок.

1904 — Микола Духов, творець атомної бомби.

1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак.

1937 — Степан Хмара, український політик, правозахисник.

1977 — Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.

Померли 12 жовтня

1894 — Володимир Бец, український анатом і гістолог, професор Київського університету.

1957 — Лев Ребет, український політичний діяч, публіцист, один із лідерів ОУН (убитий агентом КДБ Сташинським).

1971 — Ігор Сікорський, конструктор літаків і гелікоптерів.

1996 — Ніна Алісова, українська і радянська кіноакторка («Безприданниця» (1937), «Райдуга» (1943), «Тіні забутих предків» (1964), «Криниця для спраглих» (1965).

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