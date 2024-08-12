12 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 серпня. Міжнародний день молоді та День молоді України. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Фотія і Аникити. Залишився 141 день до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 901 день повномасштабної війни в Україні.

12 серпня – яке сьогодні церковне свято

12 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити. Вони жили в Нікомідії під час правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Аникита був військовим сановником, а Фотій — його племінником. Вони віддано служили християнській вірі та відкрито викривали імператора за переслідування християн.

Аникиту піддали численним тортурам, але він дивом вижив від вогню, левів та інших катувань. Його племінник Фотій підтримував його та також зазнав мук за свою віру. Врешті-решт, обох мучеників стратили, але їхні тіла залишилися неушкодженими, що стало причиною для багатьох язичників увірувати в Христа.

12 серпня у світі

Всесвітній день слонів

Всесвітній день слонів, який відзначають щороку 9 серпня, це дієвий засіб, за допомогою якого організації та приватні особи можуть об’єднатись, щоб обговорити ті ризики, які загрожують слонам. Свято має досить нейтральне значення, що дозволяє та сприяє всім організаціям та громадянам проводити кампанії під егідою Всесвітнього дня слонів.

День вінілових платівок

12 серпня відзначається День вінілових платівок. Ініціатором створення пам’ятного дня є некомерційна американська компанія, яка займається збором досі збережених вінілових носіїв звуку, музики та культури.

День середньої дитини

12 серпня відзначається День середньої дитини або Middle Child’s Day. Цей день запроваджений Елізабет Уокер у 1986 році та присвячений середнім братам і сестрам.

Міжнародний день молоді та День молоді України

Кожен рік 12 серпня вся молодь планети святкує власне свято – День молоді. Ще на початку зими 1999 року Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді (проведена у Лісабоні у 1998 році) затвердила це свято. Вперше святкування відбулося у 2000 році.

Іменини 12 серпня

Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Талісманом людини, народженої 12 серпня є сердолік. Камінь, розповіді про якого можна знайти в різноманітних легендах і міфах. Здавна вірили, що сердолік дарує впевненість у собі.

Традиції, заборони, прикмети 12 серпня

У народному календарі 12 серпня – свято Фотія, Фотя Повітковий. За старих часів люди цього дня прибирали у повітках – приміщеннях для зберігання корму, сіна, дров і городнього інвентарю, звідси й пішла назва свята. Народне свято 12 серпня відоме також під назвами Михей-тиховій, Іван Воїн, Силуан і Сила, Силін день.

У молитвах до святих Аникити і Фотія звертаються з проханнями про швидке одужання, просять здоров’я для рідних, захисту від сімейних негараздів, потопів, пожеж, війни та міжусобиць. Святих вважають покровителями церковних учителів і місіонерів – вони допомагають творити добрі справи.

За народними звичаями в цей час сіяли озимі. Добре сьогодні робити прибирання в коморах, на балконі, а також збирати обліпиху і заготовляти її на зиму – у народі вірять, що цього дня вона має особливі лікувальні властивості.

У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі й прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви; якщо ж душно й обтяжливо, а комахи особливо злі й кусючі, то буде дощ.

Ще прикмети 12 серпня:

перші заморозки та іній — буде багато озимих, часнику, цибулі;

над лісом стоїть туман — буде багато грибів;

похмура погода — бабине літо буде коротким;

багато роси — до ясної погоди наступного тижня.

Що не можна робити 12 серпня:

Не варто сперечатися на підвищенних тонах.

Якщо вас просять про допомогу, не можна відмовляти.

Заборонено свататися.

12 серпня в історії

Визначні події

1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;

1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 — на річці Клондайк знайшли золото;

1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 — перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;

1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1952 — Розстріл активістів ЄАК.

1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович

1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;

1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1994 — відкрився рок-фестиваль «Вудсток ’94», присвячений 25-річчю свого попередника;

1999 — в Україні вирішено закрити всі витверезники;

2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен «Курск», усі 118 членів екіпажу загинули.

Народилися 12 серпня

1831 — Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства.

1887 — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики.

1911 — Андрій Білецький — український мовознавець, поліглот; син літературознавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.

1925 — Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити «Книгу рекордів Гіннесса»;

1954 — Франсуа Олланд, 24-й президент Франції;

1969 — Таніта Тікарам, популярна виконавиця.

Померли 12 серпня

30 до н. е. — Клеопатра VII, цариця Єгипту, з династії Птолемеїв, донька Птолемея XII, остання з царських правителів Стародавнього Єгипту.

1900 — Володимир Соловйов, російський філософ українського походження, богослов, поет, публіцист, літературний критик; онук козацького сотника Василя Сковороди, брата філософа Григорія Сковороди.

1925 — Володимир Самійленко, український поет-лірик, сатирик, драматург, перекладач

1953 — Євген Патон, український академік, фахівець електрозварювання і мостобудування, засновник Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві.

1955 — Томас Манн, видатний німецький письменник, автор епічного роману, есеїст, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1982 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.

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