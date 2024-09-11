11 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 11 вересня. Всесвітній день боротьби з тероризмом. День «Немає новин – це хороші новини». Православні вшановують пам’ять святої преподобної Теодори Олександрійської. А у коптської православної християнської громади Новий рік. Залишилося 111 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 931 день повномасштабної війни в Україні.

11 вересня – яке сьогодні церковне свято

11 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона була християнською подвижницею та черницею, яка народилася в Олександрії, Єгипет. Теодора жила в період правління імператора Зінона. Вона була одружена з багатим чоловіком, але після зради, яку вона вчинила, вирішила покинути світське життя і присвятити себе служінню Богу. Вона постригла волосся, перевдяглася в чоловічий одяг і вступила до монастиря під ім’ям Феодор. Преподобна Теодора відома своїми чудесами та подвигами. Вона приборкала диких тварин, зцілювала хворих і навіть повернула воду в колодязь під час посухи. Її життя було сповнене смирення та самопожертви.

11 вересня у світі

День «Немає новин – це хороші новини»

День «Немає новин – це хороші новини» (No News is Good News Day) відзначається щороку 11 вересня – це нагода відпочити від постійного потоку інформації, який часто викликає стрес і тривожність. Подія походить зі США й скоріше за все, повʼязана з подіями 11 вересня 2001 року.

День пам’яті бібліотек

День пам’яті бібліотек (Libraries Remember Day), що відзначається щорічно 11 вересня, є днем роздумів і спогадів, вшанування жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року, а також відзначення життєво важливої ролі, яку відіграють бібліотеки у збереженні історії, знань і спільноти.

Коптський Новий рік

Коптський Новий рік, також відомий як Найруз або Енкутаташ, є важливим культурним і релігійним святом, яке відзначається коптською православною християнською громадою. Воно припадає на 1-й день коптського місяця туут, що зазвичай відповідає 11 або 12 вересня за григоріанським календарем.

Всесвітній день боротьби з тероризмом

Починаючи з 2008 року 11 вересня щорічно відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дату обрано на пам’ять людей, що постраждали від терактів 9/11 в Нью-Йорку та Вашингтоні, коли літаки з терористами врізалися у вежі-близнюки та Пентагон.

Іменини 11 вересня

Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Талісманом людини, народженої 11 вересня, є цитрин. Здавна цей камінь вважали магічним оберегом. Цитрин був символом успіху, радості та багатства.

Традиції, заборони, прикмети 11 вересня

У молитвах до святої Теодори просять дати сил і терпіння винести життєві випробування, прощення і покаяння.

У народі на Теодору зазвичай роблять прибирання в садах і палісадниках, а пасічники готують бджіл до зими. За старих часів цього дня жінки збиралися на капусняки – рубали капусту, квасили її, готували голубці та капусняк.

Існував також звичай вшановувати священників, а тому для них збирали гостинці і йшли на поклон.

День 11 вересня завершує літо. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо сьогодні журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

Ще прикмети 11 вересня

над квітами все ще літають бджоли — до пізньої зими;

земля цілий день мокра — чекайте на сезон дощів;

добре сходять озимі — до великого врожаю;

ще не полетіли у теплі краї ластівки — осінь буде теплою.

Що не можна робити 11 вересня:

Заборонено вести пусті балачки.

Не можна ображати інших, пліткувати.

Не слід брехати, тому що обман швидко розкриється.

11 вересня в історії

Визначні події

9 — битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією. Римська імперія зазнає великої поразки, і Рейн встановлюється як кордон між імперією та так званими варварами протягом найближчих чотирьохсот років.

1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.

1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.

1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману «Дванадцять стільців» Ільфа і Петрова.

1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.

1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін.

1993 — у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр.

1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.

2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.

2011 — Національний меморіал і музей 11 вересня відкрився до 10-ї річниці терактів 11 вересня.

Народилися 11 вересня

1700 — Джеймс Томсон, шотландський поет, автор відомого гімну «Прав, Британіє, морями».

1862 — О. Генрі, американський письменник, майстер жанру оповідання.

1864 — Павло Грабовський, український поет-лірик, публіцист, перекладач.

1907 — Олександр Богородський, український і радянський астроном

1937 — Йосип Кобзон, радянський і російський естрадний співак, політик.

1941 — Іван Плющ, український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, Герой України.

1946 — Анатолій Криволап, український художник, майстер українського нефігуратовного малярства та пейзажу.

1962 — Вікторія Польова, українська композиторка.

1978 — Ін-Грід, італійська співачка.

Померли 11 вересня

1530 — Костянтин Острозький, військовий і державний діяч Великого князівства Литовського, Великий Гетьман Литовський

1943 — загинув командуючий чотою Андрій Марценюк («Береза») у двобої УПА з переважаючими силами німецьких військ біля с. Новий Загорів.

1971 — Микита Хрущов, радянський державний діяч, герой Радянського Союзу.

1974 — Микола Яковченко, український актор.

1979 — Олексій Каплер, кінорежисер, асистент Олександра Довженка.

1984 — Микола Супруненко, український історик.

2009 — Джим Керролл, американський поет, прозаїк, панк-музикант.

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