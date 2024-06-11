11 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 11 червня. Всесвітній день пам’яті домашніх тварин і День Велосипедом на роботу. Православні вшановують пам’ять святих апостолів Вартоломея й Варнави. У євреїв – Шавуот. Залишилося 203 дні до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 839 день повномасштабної війни в Україні.

11 червня – яке сьогодні церковне свято

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави. Святий апостол Варфоломій був родом із Кани Галілейської та одним із дванадцяти апостолів Христових. Господь Ісус Христос побачив у ньому “справжнього ізраїльтянина, в якому немає лукавства”. Він разом з апостолом Филипом проповідував Євангеліє в Сирії та Малій Азії. Здійснив багато див і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Помер на хресті, ставши мучеником.

Святий апостол Варнава співпрацював з Варфоломієм у проповіді. Після прийняття Святого Духа випав жереб разом з апостолом Филипом проповідувати Євангеліє в Сирію і Малу Азію. Його сестра діва Маріамна супроводжувала його. Здійснили багато знамень, зцілили хворих та біснуватих. Засуджені на смерть через розп’яття. Помер на хресті.

11 червня у світі

День Велосипедом на роботу

День “Велосипедом на роботу” (Ride to Work Day) — це щорічний захід, який сприяє використанню, велосипедів, мотоциклів і скутерів як засобів пересування. Подія закликає людей їздити на роботу на велосипеді, а не на автомобілі.

Всесвітній день пам’яті домашніх тварин

Щороку у другий вівторок червня – Всесвітній день пам’яті домашніх тварин. Пам’ятний день започатковано, щоб дати можливість власникам згадати та подумати про свого улюбленця, що пішов з життя.

Шавуот

Свято дарування Тори, тобто морального закону, вільному єврейському народу. Він відзначається 6-го числа єврейського місяця Сиван і є в Ізраїлі вихідним днем.

На івриті слово «Шавуот» означає «тижні» – сім тижнів, відлік яких починається з другого дня Песаха. За переказами, цього дня Мойсей отримав на горі Синай скрижалі Заповіту з десятьма заповідями

А також у світі:

День Жака-Іва Кусто

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Міжнародний день нестримної пристрасті

Іменини 11 червня

Варфоломій, Єфрем, Марія.

Талісманом людини, народженої 11 червня, є сардонікс. Напівдорогоцінний камінь, який має контрастні шари в своєму забарвленні. В давнину сардонікс вважали каменем шляху, тому його як оберіг носили мандрівники.

Традиції, заборони, прикмети 11 червня

Дуже важливо цього дня помиритися з тою людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можете зателефонувати. Але зробити це варто до заходу сонця, тільки тоді вчинок принесе щастя у життя.

У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями: якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті – на хорошу погоду.

Ще прикмети 11 червня:

ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;

вранці хмари — до обіду піде дощ;

почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;

над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.

Що не можна робити 11 червня

Заборонено сваритися, особливо подружній парі, тому що можна налякати своє щастя.

Не можна брати і давати гроші в борг — увесь рік будеш бідним.

Краще не збирати лікарські трави — їх отруює нечиста сила.

11 червня в історії

Визначні події

1453 — Падіння Візантійської імперії.

1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити

1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

1895 — За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

1955 — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених

1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).

Народилися 11 червня

1821 — Варфоломій Шевченко, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва («Роза світу»).

1864 — Ріхард Штраус, німецький композитор.

1910 — Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу (†1997).

1953 — Віталій Білоножко, український співак — естрадний виконавець; Народний артист України

1970 — Анжеліка Рудницька, українська телеведуча, журналістка, співачка, художниця (вишиваний живопис, авторська техніка), громадська діячка, заслужена артистка України.

1985 — Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.

2000 — Олександр Сирота, український футболіст, гравець футбольного клубу Динамо (Київ) та національної збірної України.

Померли 11 червня

1658 — Мартин Пушкар, полковник полтавський, очільник повстання дейнеків.

1892 — Варфоломій Шевченко, український мемуарист. Троюрідний брат і свояк Тараса Шевченка, який опікувався могилою поета в Каневі. Батько поета Йосипа Шевченка. Прадід письменника Данила Андреєва («Роза світу»).

1989 — Лоуренс Олів’є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер.

1993 — Мстислав I (у миру Степан Іванович Скрипник, Патріарх УАПЦ.

Можливо, вам також буде цікаво: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю

Наш Телеграм