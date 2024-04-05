5 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 5 квітня, відзначається Міжнародний день супу і День створення першої Конституції в Україні. Православні вшановують пам’ять Феодула-читця, і залишилося 270 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 772-й день повномасштабної війни в Україні.

5 квітня – яке сьогодні церковне свято

5 квітня в церковному календарі – день пам’яті Феодула-читця. Він був читцем у старця Агафопода, жив в Фессалоніках. Це було за часів правління двох імператорів: Діоклетіана і Максиміана. Якось він уві сні побачив чоловіка в світлому одязі, що вручив йому якийсь предмет. Прокинувшись, Феодул побачив, що тримає в руках перстень із зображенням Сина Божого. Він одразу зрозумів, що на нього чекає подвиг мученика. Так і сталося. Під час гонінь християн старця Агафопода і читця Феодула кинули в море, де вони й померли.

5 квітня у світі

Міжнародні:

Міжнародний день супу.

Національні:

США: Національний день карамелі, День чиказької піци і Національний день пластинок з родзинками і спеціями.

Хто святкує іменини 5 квітня

Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.

Талісманом людини, народженої 5 квітня, є діамант. Камінь з воістину чарівною дією. Здавна вірили, що діаманти допомагають привести до ладу нервову систему, врівноважити емоції та утихомирити гнів.

Традиції, заборони, прикмети 5 квітня

Що не можна робити 5 квітня:

Не можна сваритися і лаятися

Не можна робити будь-які операції, які пов’язані з зовнішністю.

Не бажано робити спонтанні покупки.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Зокрема:

почути спів глухарів — до сонячних днів;

з настанням 5 квітня вірили, що вітер вже дме теплом;

ще не прилетіли ластівки — буде холодна погода;

на березі багато соку — до дощового літа;

сильні дощі вказують на великий урожай.

Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі й погодних, тому у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ґанок, годували крихтами хліба, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.

5 квітня в історії

Визначні події

1242 — «Льодове побоїще» між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера

1710 — у османському місті Бендери укладено договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом. Сам документ отримав назву «Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького», а пізніше історики назвали його Бендерською конституцією або Конституцією Пилипа Орлика (за ім’ям гетьмана, що укладав документ).

1722 — голландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи

1797 — російський цар Павло I заборонив поміщикам змушувати селян до роботи у неділю.

1814 — після вступу військ союзників — Росії, Пруссії, Австрії та Великої Британії — до Парижа французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Союзники зберегли за ним титул імператора й віддали йому у володіння острів Ельба.

1815 — почалося виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія). Виверження тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий «рік без літа» (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн т уламків і попелу).

1941 — за добу до нападу німецько-італійських військ на Королівство Югославія у Москві уклали радянсько-югославський договір про дружбу та ненапад.

1992 — в ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.

2001 — Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

Народилися 5 квітня

1568 — Папа Римський Урбан VIII, заступник мистецтв і наук, який віддав до суду інквізиції Галілео Галілея та Томмазо Кампанеллу

1727 — Паскуале Анфоссі, італійський композитор

1837 — Алджернон Чарлз Свінберн, англійський поет.

1882 — В’ячеслав Липинський, теоретик українського монархізму XX століття.

1975 — Сергій Климентьєв, український хокеїст.

1993 — Аль Шамі Фарес Недаль, офіцер Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 5 квітня

1963 — Мар’ян Крушельницький, режисер, актор, народний артист, професор, один із фундаторів українського театру.

1994 — Курт Кобейн, 27-річний популярний американський рок-музикант групи Nirvana.

1997 — Аллен Гінзберг, культовий американський поет, один з основоположників рухів бітників і хіпі.

2002 — Лейн Стейнлі, вокаліст і один із засновників американської рок-групи Alice in Chains.

2007 — Марк Сент-Джон, американський гітарист. Учасник групи «Kiss».

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