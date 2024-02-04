«Такого ще не було»: українські полярники показали зворушливе відео

Українські полярники показали зворушливе відео на якому зображені антарктичні пінгвіни та їхні малюки.

Антарктичних пінгвінів називають чінстрапи (від англ. chin strap) чи бородані через тонку чорну смужку, що перетинає біле підборіддя. Вони вважаються наймасовішим видом в Антарктиці

«Шлюбний сезон у цих птахів зазвичай починається в жовтні-листопаді. Відкладають 2 яйця, рідко – 1 чи 3. Трохи більше, ніж за місяць, з них з’являються пінгвінята. Спершу вони вкриті світло-сірим пухом, який з часом темніє на голові, крилах та спині», розповіли науковці.

Українські полярники показали зворушливе відео

Вони зазначили, що у висиджуванні яєць та опіці за дітьми беруть участь обидва партнери по черзі. Відео було зроблене біологом 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко під час роботи на острові Бут в районі станції «Вернадського». У цьому році там народилося вже 15 чінстрапенят.