Смілива жінка з Генічеська, яка радила росіянину покласти насіння соняшника в кишеню, змогла вирватися з окупації

Смілива жінка з Генічеська, яка радила російському покласти насіння соняшника в кишеню, стала символом українського опору окупантам ще на самому початку повномасштабної війни. Нагадаємо, росіяни зайшли до Генічеська у перший же день вторгнення.

І там зустріли Світлану Панкову. Яка і дала корисну пораду одному із солдат ворожої армії. Відео тоді облетіло усі соцмережі.

А зараз стало відомо, що Світлана Панкова змогла нарешті вирватися з окупації.

Про це пише Район.Генічеськ, передають «Новини України – НСН»..

Прекрасна новина для всієї України: Світлана Панкова, відома своєю сміливістю жителька Генічеська, більше не в окупації! Жінка, яка стала символом нескореності, більше не піддаватиметься переслідуванням та залякуванням російської окупаційної влади, – йдеться у статті

Світлана стала відомою на всю країну після її сміливого вчинку, коли вона не побоялася підійти до російського солдата і сказала йому:

«Ви прийшли на мою землю, ви окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшника, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!»

Смілива жінка з Генічеська радила росіянину покласти насіння соняшника в кишеню: відео

На жаль, через цей відважний вчинок Світлана Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею про «екстремізм», і окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд. Відомо, що це сталося через донос місцевих колаборантів, які зрадили її російським спецслужбам.

Проте зараз ми маємо чудову новину: Світлана Панкова змогла вирватися з окупації і тепер в безпеці.

Її мужність і незламність стали справжнім прикладом для всіх українців. Вона не зламалася під тиском окупантів і залишилася вірною своєму народу та своїм переконанням. Ця історія — про силу духу, патріотизм і незламність, які надихають усю країну. Світлана Панкова — символ українського спротиву, а її відважний вчинок назавжди залишиться в пам’яті народу, – йдеться у матеріалі

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