Меморіал: вбиті росією. Захисник Євгеній Строменко, 40 років, вересень, Донеччина

Вбиті росією. Євгеній Строменко був мешканцем Дніпропетровщини. У 2014 році став на захист України. Був учасником АТО і ООС. Під час повномасштабної війни Євгеній знову долучився до лав захисників. Був справжнім патріотом своєї країни. Щиро вірив у перемогу…



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Вбиті росією: Євгеній Строменко

Сержант Євгеній Строменко, позивний Стром, загинув 26 вересня 2022 року поблизу селища Спірне, що на Донеччині. Майже місяць вважався зниклим безвісти, оскільки через постійні обстріли не було можливості забрати тіло. Захиснику назавжди залишилось 40 років.

Євгеній був родом із селища Солоне Дніпропетровської області. Навчався в Солонянській середній школі №1. У 2014 році став на захист України. Був учасником АТО, воював у складі 22-го окремого мотопіхотного батальйону. Також виконував бойові завдання в ООС. Разом з побратимами боронив найгарячіші точки фронту Авдіївки та Мар’їнки.

Під час повномасштабної війни Євгеній знову долучився до лав захисників. Проходив службу в 54-ій окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Обіймав посаду водія кулеметного відділення.

За час служби військовий неодноразово був відзначений грамотами за сумлінне виконання військових бойових обов’язків. Отримав медалі «За участь в АТО» та «За участь в ООС». Посмертно був нагороджений орденом «За мужність» lll ступеня.

«Женя був коханим чоловіком, люблячим батьком, зразковим сім’янином, надійною опорою і підтримкою для всіх рідних. Був веселим та привітним, душею компанії. Найкращий син, прекрасний товариш, відважний воїн. Він ні на мить не вагався, йти чи ні. Був справжнім патріотом своєї країни. Щиро вірив у перемогу. Він – наш Герой, який назавжди в наших серцях», – розповіла його мама Наталія «Мій тато – моя гордість! Я пишаюся ним. Мій тато – це справжній чоловік з почуттям гідності, справедливості та честі», – сказала Катерина Строменко

Поховали воїна в рідному селищі Солоне.

Вдома на Євгенія чекали батьки Віктор та Наталія, дружина Олена, донька Катерина та сестра Єлизавета.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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