Мережу захопило відео, на якому бійці ЗСУ з дрона скидали сосиски голодному псу

Бійці ЗСУ захопили Мережу відео, на якому підгодовують собаку за допомогою керованих БПЛА.

Про це пише НСН з посиланням на ТСН.

Так, у Мар’їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за кличкою Степан порцію сосисок.

Відповідне відео опублікував Павло Павлів у своєму TikTok. У ролику видно, як військовослужбовець фіксує на безпілотнику декілька смаколиків для тварини та скидає їх просто під ніс пухнастому. “Операція” минула вдало.

“Місія виконана! Пес ситий”, прокоментували вони.

Менш ніж за добу відео зібрало понад 290 тисяч переглядів та 27 тисяч вподобань. У коментарях юзери висловили захоплення вчинком захисників.

Як я обожнюю наших хлопців, вони просто найкращі в світі

Дякую вам, наші незламні герої

Це смішно і мило одночасно

Ви зробили мій день

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