ЗСУ випустили зворушливе відео із закликом долучатися до лав захисників (відео)

ЗСУ випустили зворушливе відео із закликом долучатися до лав захисників. У його зйомках взяли військові, які до війни працювали програмістами, діячами культури, юристами, водіями тощо. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

якому брали участь справжні військові. Він закликає українців вступати до лав ЗСУ та захистити найдорожче для себе.

«Долучитися до лав ЗСУ означає захистити найдорожче для себе: свою країну, свою любов, своїх рідних, батьків, дітей, свій хліб, свій спосіб життя. Захистити своє майбутнє. Захистити своє. Сьогодні Україна захищає своє. Нові види озброєння, нова техніка, потужна світова підтримка нашої держави разом з українським духом – це реальний шанс перемогти ворога. Реальний шанс захистити своє та жити у вільній країні», говорять у ЗСУ.

ЗСУ випустили зворушливе відео

Дане відео було створене на волонтерській основі українськими компаніями «K&K Group» та «Starlight Media».

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