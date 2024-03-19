В Україні народився хлопчик, який став 105 онуком у своєї бабусі! (фото)

В Україні народився хлопчик, який став 105 онуком у своєї бабусі. Радісна подія сталася у Львівському перинатальному центрі. Дитина з’явилася на світ у 46-річної мами.

Львівський обласний клінічний перинатальний центр повідомляє, що 46-річна мешканка Львова стала мамою в сьомий раз, передає НСН.

Сьому дитину народила у нашому перинатальному центрі 46-річна мешканка Львова. За словами матері новонародженого, хлопчик став 105 (!) онуком в бабусі!, – кажуть медики

Породілля розповіла, що вона родом з Рівненщини. В її родині завжди було багато діток. Вона сама – десята дитина з тринадцяти. Зараз її мамі 87 років.

Пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 г і зростом 55 см.

Зустрічати з пологового маленького Павла з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей – три братики й три сестрички.

Команда нашого центру бажає всій сім‘ї здоров‘я та мирного неба, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: Дружина полеглого Героя народила двійню у День його народження (фото)