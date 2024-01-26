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У Львові 40-річна жінка народила 11 дитину (фото)

Журналіст
У Львові 40 річна жінка народила 11 дитину (фото)

У Львові 40-річна жінка народила 11 дитину. Про це розповіли в обласній клінічній лікарні.

Пані Ірині 40 років. Її найстаршому сину 17 років, а найменшому лише декілька днів. Його жінка назвала Святославом. Він народився із вагою 3 кг 700 грамів.

За словами лікарів, пологи пройшли успішно, команда  спрацювала професійно, злагоджено і чітко.

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Досвідчена мама, певний період знаходилася під пильним наглядом медиків. А у пологовому залі поруч з Іриною були акушер-гінеколог Сергій Ігнатович зі своїми старшими колегами та наставником, зокрема із завідувачем пологового відділення Володимиром Солощенком, акушеркою Валентиною Зубачик та лікарем-неонатологом Іриною Лут.

«Радію, що маю можливість працювати з висококласними фахівцями, вчитися у них і здобувати навики. Добре, що все вдалося, пологи пройшли без ускладнень і народився здоровий хлопчик», говорить акушер-гінеколог.

Багатодітна мама вдячна лікарям за допомогу і турботу.

У Львові 40-річна жінка народила 11 дитину: фото

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