Рибалить і вирощує городину: як живе сторічна мешканка Черкас

Сторічна мешканка Черкас Євдокія Шевченко пережила Голодомор, Другу світову війну. А також працювала чотири роки у примусових таборах Німеччини.
Про неї розповіло «Суспільне», передає Новини України – НСН.
Нині жінка збирає гриби, рибалить, вирощує городину і квіти. Найулюбленіша справа жінки рибальство. Кожного ранку вона ловить рибу на Тясмин.
«Я сідаю та накидаю прикорм рибкам. Потім потихеньку причеплю черв’ячка і закину вудочку, та й чекаю. Ловлю не тільки на черв’ячка, а й на хлібчик. Найчастіше ліплю з хліба кавалки й роблю кульки. Їх чіпляю на вудку, кидаю і чекаю», розповідає жінка.
Риболовить Євдокія Шевченко ще з дитинства. Зараз її хобі підтримує син Олександр Шевченко.
«У нас вся сім’я рибалки, памʼятаю дядька та бабусю. Здебільшого бабуся була завзятою рибалкою. Мама стала як вона, а потім і я став у них рибалкою”. Заради мами ми тільки і їздимо сюди на риболовлю, вона їй дуже подобається. Сиджу і думаю: якби вона впіймала рибку, то зраділа б і я тоді теж за нею радію», говорить син сторічної мешканки Черкас.
Як живе сторічна мешканка Черкас
Окрім того, вона вирощує квіти та городині.
«Працювати треба, десь просапати. Ми посадили три рядки картоплі, то я її вже підгорнула. Скоро і другий раз так само зроблю», зазначає пані Євдокія.
Жінка говорить, що її секрет довголіття – це робота і оптимізм.
«На дачі мені тут добре, є свіже повітря. Мабуть, секрет мого довголіття у тому, що моє життя отака біготня: і туди біжу, і там роблю»
Євдокія Шевченко має троє дітей, пʼять онуків та один правнук. Вона з радістю слухає історії з їхнього життя, а зі свого – про Голодомор та Другу світову війну воліє не згадувати
Ще новини України: Армія РФ нарощує війська на кордоні з Чернігівщиною, а в Білорусі помітили літак Януковича – що відбувається