Рибалить і вирощує городину: як живе сторічна мешканка Черкас

Про неї розповіло «Суспільне», передає Новини України – НСН.

Нині жінка збирає гриби, рибалить, вирощує городину і квіти. Найулюбленіша справа жінки рибальство. Кожного ранку вона ловить рибу на Тясмин.

«Я сідаю та накидаю прикорм рибкам. Потім потихеньку причеплю черв’ячка і закину вудочку, та й чекаю. Ловлю не тільки на черв’ячка, а й на хлібчик. Найчастіше ліплю з хліба кавалки й роблю кульки. Їх чіпляю на вудку, кидаю і чекаю», розповідає жінка.

Риболовить Євдокія Шевченко ще з дитинства. Зараз її хобі підтримує син Олександр Шевченко.

«У нас вся сім’я рибалки, памʼятаю дядька та бабусю. Здебільшого бабуся була завзятою рибалкою. Мама стала як вона, а потім і я став у них рибалкою”. Заради мами ми тільки і їздимо сюди на риболовлю, вона їй дуже подобається. Сиджу і думаю: якби вона впіймала рибку, то зраділа б і я тоді теж за нею радію», говорить син сторічної мешканки Черкас.

Як живе сторічна мешканка Черкас

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Окрім того, вона вирощує квіти та городині.

«Працювати треба, десь просапати. Ми посадили три рядки картоплі, то я її вже підгорнула. Скоро і другий раз так само зроблю», зазначає пані Євдокія.

Жінка говорить, що її секрет довголіття – це робота і оптимізм.

«На дачі мені тут добре, є свіже повітря. Мабуть, секрет мого довголіття у тому, що моє життя отака біготня: і туди біжу, і там роблю»

Євдокія Шевченко має троє дітей, пʼять онуків та один правнук. Вона з радістю слухає історії з їхнього життя, а зі свого – про Голодомор та Другу світову війну воліє не згадувати

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