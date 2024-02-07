Ракетна атака по Києву: 6-річний хлопчик був сам вдома і зміг викликати поліцію

Вранці 7 лютого була ворожа ракетна атака по Києву. У столиці 6-річний хлопчик був сам вдома і зміг викликати поліцію.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Мені страшно. Я прокинувся сам удома і не знаю, де батьки. Допоможіть!», сказав хлопчик

Хлопчик не знав своєї домашньої адреси. Але він зміг пояснити диспетчеру спецлінії, де він живе, спираючись на вигляд із вікна. Його радість не знала меж, коли він побачив за вікном автомобіль патрульних.

Ракетна атака по Києву: відео

Правоохоронці розповіли, що потім почалися пошуки родичів та постійне спілкування з хлопчиком через зачинені двері. Поліція зв’язалася з його матір’ю, яка була на роботі, залишивши дитину одну. Вона повернулася додому і відчинила двері.